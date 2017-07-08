خريطة الأفلام العربية والأجنبية ليوم الأحد 9 يوليو

إيمان حشيش: تنشر “المال” خريطة الأفلام السينمائية لأهم قنوات الأفلام العربية والاجنبية فى مصر بمواعيد عرضها، وإليكم مواعيد عرض لليوم الاحد 9 يوليو 2017 روتانا سينما اسم الفيلم توقيت العرض روتانا كلاسيك ايس كريم في جليم 3:00ص اوربت سينما 1 سيما ART افلام 1 ART سينما MBC2 MBC Action MBC MAX
الغابة 12:00ص
رحلة الايام 2:00ص
خليل بعد التعديل 5:00ص
صايع بحر 7:00ص
بوشكاش 10:00ص
زي النهاردة 11:00ص
المدمن 2:00م
ميكروفون 4:30م
شعبان الفارس 8:00م
سنة اولي نصب 10:00م
حدث ذات ليلة 5:00ص
الباب المفتوح 8:30ص
ثرثرة فوق النيل 11:00ص
اه يابلد اه 2:00م
حبيبي الاسمر 5:00م
اجازة بالعافية 7:30م
وهيبة ملكة الغجر 11:00م
الطاووس 3:00ص
ظاظا 5:00ص
جيران السعد 7:00ص
الفرح
9:00ص
اكس لارج 11:00ص
العفاريت 1:00م
سيقان في الوحل 3:00م
وش سجون 5:00م
كروانة 7:00م
بخيت وعديلة 2 الجردل والكنكة 9:00م
الارهاب والكباب 11:00م
الوحش 2:30ص
عروس البحر 5:00ص
يارب ولد 7:30ص
الوحش 10:00ص
تحدي الاقوياء 12:30م
بدوية في باريس 3:00م
مملكة الهلوسة 6:00م
الانسان يعيش مرة واحدة 9:00م
الحياة منتهي اللذة 11:30م
حد السيف 2:30ص
نداء الدم 5:15ص
لامؤاخذة 7:15ص
احذروا هذه المرأة
10:00ص
حنين 12:00م
الاباء الصغار 2:00م
ليال 4:00م
كده رضا 6:00م
خطة بديلة 8:00م
خيانة مشروعة 10:30م
اخر ورقة 2:00ص
اخر ورقة 10:00ص
في رمال بابل 12:00ص
خانة اليك 2:00م
اخر ورقة 4:00م
في رمال بابل 6:00م
خانة اليك 8:00م
اخر ورقة 10:00م
Gamer
2:00ص
Van Helsing
3:30م
Godzilla
5:30م
Sleepless in Seattle
8:30ص
The Dilemma
10:30ص
Life as We Know It
2:30 1م
The Big Wedding
2:30م
The Whole Ten Yards
4:00م
Matchstick Men
6:00م
The Fast and the Furious : Tokyo Drift
8:30م
Fast & Furious
10:30م
World War Z
4:00ص
Men at Work
10:45ص
R.I.P.D.
5:00م
R.I.P.D.
11:30م
Disconnect
1:30 ص
The East
4:00ص
City Of Angels
6:00ص
Harry Potter and the Philosopher’s Stone
8:00 ص
Harry Potter and the Chamber of Secrets
10:30ص
Austenland
1:30 م
Something to Talk About
3:00م
Larry Crowne
5:00م
Something Borrowed
7:00م
Made Of Honor
9:00م
Boyz n the hood
10:45م
تنشر “المال” خريطة الأفلام السينمائية لأهم قنوات الأفلام العربية والاجنبية فى مصر بمواعيد عرضها، وإليكم مواعيد عرض لليوم الاحد 9 يوليو 2017
روتانا سينما
اسم الفيلم توقيت العرض
روتانا كلاسيك
ايس كريم في جليم 3:00ص
اوربت سينما 1
سيما
ART افلام 1
ART سينما
MBC2
MBC Action
MBC MAX