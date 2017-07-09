ثقافة وفنون

خريطة الأفلام العربية والأجنبية ليوم الاثنين 10 يوليو

إيمان حشيش:تنشر "المال" خريطة الأفلام السينمائية لأهم قنوات الأفلام العربية والاجنبية  فى مصر بمواعيد عرضها، وإليكم مواعيد عرض لليوم الاثنين 10  يوليو 2017روتانا سينمااسم الفيلم توقيت العرضالفرقة 16 اجرام 12:00صوتمضي الاحزان 2:00صالمدمن 5:00صميكروفون 7:00صسنة اولي
2:25 ص, الأثنين, 10 يوليو 17 2:25 ص, الأثنين, 10 يوليو 17

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إيمان حشيش:

تنشر “المال” خريطة الأفلام السينمائية لأهم قنوات الأفلام العربية والاجنبية  فى مصر بمواعيد عرضها، وإليكم مواعيد عرض لليوم الاثنين 10  يوليو 2017

روتانا سينما

اسم الفيلم توقيت العرض

الفرقة 16 اجرام 12:00ص

وتمضي الاحزان 2:00ص

المدمن 5:00ص

ميكروفون 7:00ص

سنة اولي نصب 10:00ص

شعبان الفارس 11:00ص

البحث عن فضيحة 2:00م

الديلر 4:30م

الثمن 8:00م

مافيش فايدة 10:00م

روتانا كلاسيك

اه يابلد اه 3:00ص

حبيبي الاسمر 5:00ص

اجازة بالعافية 8:30ص

وهيبة ملكة الغجر 11:00ص

لاتسالني من انا 2:00م

امنت بالله 5:00م

طريق الشوك 7:30م

انا حرة 11:00م

اوربت سينما 1

سيقان في الوحل 3:00ص

كروانة 5:00ص

الرقص علي انغام البارود 7:00ص

بخيت وعديلة 2: الجردل والكنكة

9:00ص

الإرهاب والكباب

11:00ص

وش سجون 1:00م

بياضة 3:00م

ابنتي والذئاب 5:00م

مطب صناعي 7:00م

فاصل ونعود 9:00م

ولاد العم 11:00م

سيما

قطر الندي 2:30ص

كليفتي 5:00ص

مملكة الهلوسة 7:30ص

قطر الندي 10:00ص

الإنسان يعيش مرة واحدة

12:30م

الصاغة 3:00م

مملكة الهلوسة 6:00م

إن ربك لبالمرصاد

9:00م

النعامة والطاووس

11:30م


ART افلام 1

امراة من زجاج 2:30ص

شياطين البحر

5:15ص

مطب صناعي 7:15ص

الضائعة

10:00ص

Under the Bombs

11:30ص

خطة بديلة 1:30م

حد السيف 3:30م

الوان السما السابعة 6:00م

وش اجرام 8:00م

عمر 10:00م

ART سينما

خانة اليك

2:00ص

خانة اليك

10:00ص

اخر ورقة 12:00ص

في رمال بابل 2:00م

خانة اليك

4:00م

اخر ورقة 6:00م

في رمال بابل 8:00م

خانة اليك 10:00م

MBC2

We’re The Millers

2:00ص

The Dilemma

3:45م

The Big Wedding

6:00م

Matchstick Men

8:00ص

The Whole Ten Yards

10:00ص

 (Fast And The Furious 2) The Fast And The 

11:30 ص

The Fast and the Furious

:301م

Edison

4:00م

16Blocks

6:00م

The Cold Light of Day

8:00م

Olympus Has Fallen

10:00م

MBC Action

The Expendables 2

4:00ص

Pacific Rim

5:00م

Pacific Rim

11:30م

MBC MAX

Fred Claus

2:00 ص

A christmas story 2

4:00ص

Austenland

5:30ص

Larry Crowne

7:30 ص

Made Of Honor

9:00ص

Something Borrowed

11:00ص

Lottery ticket

1:00 م

One Direction: This Is Us

3:00م

Begin Again

5:00م

The producers

7:00م

Be Cool

9:00م

Something to Talk About

11:00م

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