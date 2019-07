خريطة الأفلام العربية والأجنبية ليوم الاثنين 10 يوليو

إيمان حشيش:

تنشر “المال” خريطة الأفلام السينمائية لأهم قنوات الأفلام العربية والاجنبية فى مصر بمواعيد عرضها، وإليكم مواعيد عرض لليوم الاثنين 10 يوليو 2017

روتانا سينما

اسم الفيلم توقيت العرض الفرقة 16 اجرام 12:00ص وتمضي الاحزان 2:00ص المدمن 5:00ص ميكروفون 7:00ص سنة اولي نصب 10:00ص شعبان الفارس 11:00ص البحث عن فضيحة 2:00م الديلر 4:30م الثمن 8:00م مافيش فايدة 10:00م

روتانا كلاسيك

اه يابلد اه 3:00ص حبيبي الاسمر 5:00ص اجازة بالعافية 8:30ص وهيبة ملكة الغجر 11:00ص لاتسالني من انا 2:00م امنت بالله 5:00م طريق الشوك 7:30م انا حرة 11:00م

اوربت سينما 1 سيقان في الوحل 3:00ص كروانة 5:00ص الرقص علي انغام البارود 7:00ص بخيت وعديلة 2: الجردل والكنكة 9:00ص الإرهاب والكباب 11:00ص وش سجون 1:00م بياضة 3:00م ابنتي والذئاب 5:00م مطب صناعي 7:00م فاصل ونعود 9:00م ولاد العم 11:00م

سيما قطر الندي 2:30ص كليفتي 5:00ص مملكة الهلوسة 7:30ص قطر الندي 10:00ص الإنسان يعيش مرة واحدة 12:30م الصاغة 3:00م مملكة الهلوسة 6:00م إن ربك لبالمرصاد 9:00م النعامة والطاووس 11:30م

ART افلام 1 امراة من زجاج 2:30ص شياطين البحر 5:15ص مطب صناعي 7:15ص الضائعة 10:00ص Under the Bombs 11:30ص خطة بديلة 1:30م حد السيف 3:30م الوان السما السابعة 6:00م وش اجرام 8:00م عمر 10:00م

ART سينما

خانة اليك 2:00ص خانة اليك 10:00ص اخر ورقة 12:00ص في رمال بابل 2:00م خانة اليك 4:00م اخر ورقة 6:00م في رمال بابل 8:00م خانة اليك 10:00م

MBC2

We’re The Millers 2:00ص The Dilemma 3:45م The Big Wedding 6:00م Matchstick Men 8:00ص The Whole Ten Yards 10:00ص (Fast And The Furious 2) The Fast And The 11:30 ص The Fast and the Furious :301م Edison 4:00م 16Blocks 6:00م The Cold Light of Day 8:00م Olympus Has Fallen 10:00م

MBC Action The Expendables 2 4:00ص Pacific Rim 5:00م Pacific Rim 11:30م