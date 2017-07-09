خريطة الأفلام العربية والأجنبية ليوم الاثنين 10 يوليو
إيمان حشيش:تنشر "المال" خريطة الأفلام السينمائية لأهم قنوات الأفلام العربية والاجنبية فى مصر بمواعيد عرضها، وإليكم مواعيد عرض لليوم الاثنين 10 يوليو 2017روتانا سينمااسم الفيلم توقيت العرضالفرقة 16 اجرام 12:00صوتمضي الاحزان 2:00صالمدمن 5:00صميكروفون 7:00صسنة اولي
إيمان حشيش:
تنشر “المال” خريطة الأفلام السينمائية لأهم قنوات الأفلام العربية والاجنبية فى مصر بمواعيد عرضها، وإليكم مواعيد عرض لليوم الاثنين 10 يوليو 2017
روتانا سينما
اسم الفيلم توقيت العرض
الفرقة 16 اجرام 12:00ص
وتمضي الاحزان 2:00ص
المدمن 5:00ص
ميكروفون 7:00ص
سنة اولي نصب 10:00ص
شعبان الفارس 11:00ص
البحث عن فضيحة 2:00م
الديلر 4:30م
الثمن 8:00م
مافيش فايدة 10:00م
روتانا كلاسيك
اه يابلد اه 3:00ص
حبيبي الاسمر 5:00ص
اجازة بالعافية 8:30ص
وهيبة ملكة الغجر 11:00ص
لاتسالني من انا 2:00م
امنت بالله 5:00م
طريق الشوك 7:30م
انا حرة 11:00م
اوربت سينما 1
سيقان في الوحل 3:00ص
كروانة 5:00ص
الرقص علي انغام البارود 7:00ص
بخيت وعديلة 2: الجردل والكنكة
9:00ص
الإرهاب والكباب
11:00ص
وش سجون 1:00م
بياضة 3:00م
ابنتي والذئاب 5:00م
مطب صناعي 7:00م
فاصل ونعود 9:00م
ولاد العم 11:00م
سيما
قطر الندي 2:30ص
كليفتي 5:00ص
مملكة الهلوسة 7:30ص
قطر الندي 10:00ص
الإنسان يعيش مرة واحدة
12:30م
الصاغة 3:00م
مملكة الهلوسة 6:00م
إن ربك لبالمرصاد
9:00م
النعامة والطاووس
11:30م
ART افلام 1
امراة من زجاج 2:30ص
شياطين البحر
5:15ص
مطب صناعي 7:15ص
الضائعة
10:00ص
Under the Bombs
11:30ص
خطة بديلة 1:30م
حد السيف 3:30م
الوان السما السابعة 6:00م
وش اجرام 8:00م
عمر 10:00م
ART سينما
خانة اليك
2:00ص
خانة اليك
10:00ص
اخر ورقة 12:00ص
في رمال بابل 2:00م
خانة اليك
4:00م
اخر ورقة 6:00م
في رمال بابل 8:00م
خانة اليك 10:00م
MBC2
We’re The Millers
2:00ص
The Dilemma
3:45م
The Big Wedding
6:00م
Matchstick Men
8:00ص
The Whole Ten Yards
10:00ص
(Fast And The Furious 2) The Fast And The
11:30 ص
The Fast and the Furious
:301م
Edison
4:00م
16Blocks
6:00م
The Cold Light of Day
8:00م
Olympus Has Fallen
10:00م
MBC Action
The Expendables 2
4:00ص
Pacific Rim
5:00م
Pacific Rim
11:30م
MBC MAX
Fred Claus
2:00 ص
A christmas story 2
4:00ص
Austenland
5:30ص
Larry Crowne
7:30 ص
Made Of Honor
9:00ص
Something Borrowed
11:00ص
Lottery ticket
1:00 م
One Direction: This Is Us
3:00م
Begin Again
5:00م
The producers
7:00م
Be Cool
9:00م
Something to Talk About
11:00م