خريطة الأفلام العربية والأجنبية ليوم الثلاثاء 11 يوليو

إيمان حشيش:

تنشر “المال” خريطة الأفلام السينمائية لأهم قنوات الأفلام العربية والاجنبية فى مصر بمواعيد عرضها، وإليكم مواعيد عرض لليوم الثلاثاء 11يوليو 2017

روتانا سينما

اسم الفيلم توقيت العرض

ولاد البلد 12:00ص

اثنين ضد القانون 2:00ص

البحث عن فضيحة 5:00ص

الديلر 7:00ص

مافيش فايدة 10:00ص

الثمن 11:00ص

العذراء والشعر الابيض 2:00م

سمير ابو النيل 4:30م

كلاشنكوف 8:00م

كلبي دليلي 10:00م

روتانا كلاسيك

لاتسالني من انا 3:00ص

امنت بالله 5:00ص

طريق الشوك 8:30ص

انا حرة 11:00ص

عيون الصقر 2:00م

ايامي السعيدة 5:00م

غزل البنات 7:30م

علي بيه مظهر وال 40 حرامي 11:00م

اوربت سينما 1

بياضة 3:00ص

ابنتي والذئاب 5:00ص

مطب صناعي

7:00ص

فاصل ونعود

9:00ص

ولاد العم

11:00ص

الكيت كات 1:00م

القرداتي 3:00م

رجل في سجن النساء 5:00م

مغلف بالشيكولاته 7:00م

بطل من الصعيد 9:00م

الشيطانة التي احبتني 11:00م

سيما

من القاتل 2:30ص

سطوحي فوق الشجرة 5:00ص

مافيش غير كده 7:30ص

من القاتل 10:00ص

ان ربك لبالمرصاد

12:30م

الحياة منتهي اللذة 3:00م

الازواج الشياطين 6:00م

لعبة الانتقام

9:00م

يادنيا ياغرامي

11:30م

ART افلام 1

اغتيال مدرسة 2:30ص

ارباب سوابق

5:15ص

خيانة مشروعة 7:15ص

ساعود بلا دموع

10:00ص

كده رضا

12:00م

وش اجرام 2:00م

امراة من زجاج 4:00م

حسن طيارة 6:00م

السفارة في العمارة 8:00م

خالي من الكوليسترول 10:00م

ART سينما

في رمال بابل 2:00ص

في رمال بابل 10:00ص

خانة اليك 12:00ص

اخر ورقة 2:00م

في رمال بابل 4:00م

خانة اليك 6:00م

اخر ورقة 8:00م

في رمال بابل 10:00م

MBC2

Paranormal Activity: The Marked Ones

1:30ص

Matchstick Men

3:00م

Moonstruck

5:00م

Main Street

6:30م

Edison

8:15ص

The Cold Light of Day

10:00ص

16Blocks

11:30 ص

Olympus Has Fallen

:001م

Showtime

4:00م

The Tuxedo

6:00م

The Tuxedo

8:00م

Jack Reacher

10:00م

MBC Action

R.I.P.D.

4:00ص

Conspiracy Theory

5:00م

Conspiracy Theory

11:30م

MBC MAX

Larry Crowne

3:00 ص

One Direction: This Is Us

4:30ص

Be Cool

6:00ص

The producers

8:00 ص

Begin Again

10:00ص

Antwone Fisher

12:30م

Platoon

2:30 م

Born On The Fourth Of July

5:00م

Saving Private Ryan

7:30م

Tears of the Sun

10:30م