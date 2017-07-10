خريطة الأفلام العربية والأجنبية ليوم الثلاثاء 11 يوليو

إيمان حشيش:
تنشر “المال” خريطة الأفلام السينمائية لأهم قنوات الأفلام العربية والاجنبية فى مصر بمواعيد عرضها، وإليكم مواعيد عرض لليوم الثلاثاء 11يوليو 2017
روتانا سينما
اسم الفيلم توقيت العرض
ولاد البلد 12:00ص
اثنين ضد القانون 2:00ص
البحث عن فضيحة 5:00ص
الديلر 7:00ص
مافيش فايدة 10:00ص
الثمن 11:00ص
العذراء والشعر الابيض 2:00م
سمير ابو النيل 4:30م
كلاشنكوف 8:00م
كلبي دليلي 10:00م
روتانا كلاسيك
لاتسالني من انا 3:00ص
امنت بالله 5:00ص
طريق الشوك 8:30ص
انا حرة 11:00ص
عيون الصقر 2:00م
ايامي السعيدة 5:00م
غزل البنات 7:30م
علي بيه مظهر وال 40 حرامي 11:00م
اوربت سينما 1
بياضة 3:00ص
ابنتي والذئاب 5:00ص
مطب صناعي
7:00ص
فاصل ونعود
9:00ص
ولاد العم
11:00ص
الكيت كات 1:00م
القرداتي 3:00م
رجل في سجن النساء 5:00م
مغلف بالشيكولاته 7:00م
بطل من الصعيد 9:00م
الشيطانة التي احبتني 11:00م
سيما
من القاتل 2:30ص
سطوحي فوق الشجرة 5:00ص
مافيش غير كده 7:30ص
من القاتل 10:00ص
ان ربك لبالمرصاد
12:30م
الحياة منتهي اللذة 3:00م
الازواج الشياطين 6:00م
لعبة الانتقام
9:00م
يادنيا ياغرامي
11:30م
ART افلام 1
اغتيال مدرسة 2:30ص
ارباب سوابق
5:15ص
خيانة مشروعة 7:15ص
ساعود بلا دموع
10:00ص
كده رضا
12:00م
وش اجرام 2:00م
امراة من زجاج 4:00م
حسن طيارة 6:00م
السفارة في العمارة 8:00م
خالي من الكوليسترول 10:00م
ART سينما
في رمال بابل 2:00ص
في رمال بابل 10:00ص
خانة اليك 12:00ص
اخر ورقة 2:00م
في رمال بابل 4:00م
خانة اليك 6:00م
اخر ورقة 8:00م
في رمال بابل 10:00م
MBC2
Paranormal Activity: The Marked Ones
1:30ص
Matchstick Men
3:00م
Moonstruck
5:00م
Main Street
6:30م
Edison
8:15ص
The Cold Light of Day
10:00ص
16Blocks
11:30 ص
Olympus Has Fallen
:001م
Showtime
4:00م
The Tuxedo
6:00م
The Tuxedo
8:00م
Jack Reacher
10:00م
MBC Action
R.I.P.D.
4:00ص
Conspiracy Theory
5:00م
Conspiracy Theory
11:30م
MBC MAX
Larry Crowne
3:00 ص
One Direction: This Is Us
4:30ص
Be Cool
6:00ص
The producers
8:00 ص
Begin Again
10:00ص
Antwone Fisher
12:30م
Platoon
2:30 م
Born On The Fourth Of July
5:00م
Saving Private Ryan
7:30م
Tears of the Sun
10:30م