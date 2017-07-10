ثقافة وفنون

خريطة الأفلام العربية والأجنبية ليوم الثلاثاء 11 يوليو

إيمان حشيش:تنشر "المال" خريطة الأفلام السينمائية لأهم قنوات الأفلام العربية والاجنبية فى مصر بمواعيد عرضها، وإليكم مواعيد عرض لليوم الثلاثاء 11يوليو 2017روتانا سينمااسم الفيلم توقيت العرضولاد البلد 12:00صاثنين ضد القانون 2:00صالبحث عن فضيحة 5:00صالديلر 7:00صمافيش فايدة