ثقافة وفنون

خريطة الأفلام العربية والأجنبية ليوم الأربعاء 12 يوليو

إيمان حشيش:تنشر "المال" خريطة الأفلام السينمائية لأهم قنوات الأفلام العربية والأجنبية فى مصر، وإليكم مواعيد عرضها اليوم الأربعاء 12يوليو 2017.روتانا سينما   اسم الفيلم توقيت العرض
12 يوليو، 2017 12 يوليو، 2017

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إيمان حشيش:

تنشر “المال” خريطة الأفلام السينمائية لأهم قنوات الأفلام العربية والأجنبية فى مصر، وإليكم مواعيد عرضها اليوم الأربعاء 12يوليو 2017.

روتانا سينما

 

اسم الفيلم

توقيت العرض

علقة موت

12:00ص

الزمن الصعب

2:00ص

العذراء والشعر الابيض

5:00ص

سمير ابو النيل

7:00ص

كلبي دليلي

10:00ص

كلاشنكوف

11:00ص

سحر العيون

2:00م

تتح

4:30م

اذاعة حب

8:00م

واحد صعيدي

10:00م

 

روتانا كلاسيك

 

عيون الصقر

3:00ص

ايامي السعيدة

5:00ص

غزل البنات

8:30ص

علي بيه مظهر و40 حرامي

11:00ص

لك يوم يابيه

2:00م

جواهر

5:00م

ابن للايجار

7:30م

امريكاني من طنطا

11:00م

 

 

 

اوربت سينما 1

القرداتي

3:00ص

رجل في سجن النساء

5:00ص

مغلف بالشيكولاته

7:00ص

بطل من الصعيد

9:00ص

الشيطانة التى أحبتنى

11:00ص

المرشد

1:00م

اقوي الرجال

3:00م

سرقوا ام علي

5:00م

اللعب مع الشياطين

7:00م

آسف على الإزعاج

9:00م

إسكندرية نيويورك

11:00م

 

 

 

سيما

من القب للقلب

2:30ص

الحب في ظروف صعبة

5:00ص

الازواج الشياطين

7:30ص

من القلب للقلب

10:00ص

لعبة الانتقام

12:30م

النعامة والطاووس

3:00م

طائر الليل الحزين

6:00م

يا تحب يا تقب

9:00م

آه يا ليل يا زمن

11:30م

 

 

 

 

ART افلام 1

مطلوب حيا او ميتا

2:30ص

اقتل مراتي و لك تحياتي

5:15ص

عمر

7:15ص

اشتباه

10:00ص

الوان السما السبعة

12:00م

السفارة في العمارة

2:00م

اغتيال مدرسة

4:00م

زكية زكريا في البرلمان

6:00م

عجميستا

8:00م

ثمن دستة اشرار

10:30م

 

 

ART سينما

اخر ورقة

2:00ص

اخر ورقة

10:00ص

في رمال بابل

12:00ص

خانة اليك

2:00م

اخر ورقة

4:00م

في رمال بابل

6:00م

خانة اليك

8:00م

اخر ورقة

10:00م

 

 

 

 

MBC2

 

 

 

MBC Action

 

 

 

MBC MAX

 

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