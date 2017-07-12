خريطة الأفلام العربية والأجنبية ليوم الأربعاء 12 يوليو

إيمان حشيش:
تنشر “المال” خريطة الأفلام السينمائية لأهم قنوات الأفلام العربية والأجنبية فى مصر، وإليكم مواعيد عرضها اليوم الأربعاء 12يوليو 2017.
روتانا سينما
اسم الفيلم
توقيت العرض
علقة موت
12:00ص
الزمن الصعب
2:00ص
العذراء والشعر الابيض
5:00ص
سمير ابو النيل
7:00ص
كلبي دليلي
10:00ص
كلاشنكوف
11:00ص
سحر العيون
2:00م
تتح
4:30م
اذاعة حب
8:00م
واحد صعيدي
10:00م
روتانا كلاسيك
عيون الصقر
3:00ص
ايامي السعيدة
5:00ص
غزل البنات
8:30ص
علي بيه مظهر و40 حرامي
11:00ص
لك يوم يابيه
2:00م
جواهر
5:00م
ابن للايجار
7:30م
امريكاني من طنطا
11:00م
اوربت سينما 1
القرداتي
3:00ص
رجل في سجن النساء
5:00ص
مغلف بالشيكولاته
7:00ص
بطل من الصعيد
9:00ص
11:00ص
المرشد
1:00م
اقوي الرجال
3:00م
سرقوا ام علي
5:00م
7:00م
9:00م
11:00م
سيما
من القب للقلب
2:30ص
5:00ص
الازواج الشياطين
7:30ص
من القلب للقلب
10:00ص
لعبة الانتقام
12:30م
3:00م
6:00م
9:00م
11:30م
ART افلام 1
مطلوب حيا او ميتا
2:30ص
5:15ص
عمر
7:15ص
اشتباه
10:00ص
الوان السما السبعة
12:00م
السفارة في العمارة
2:00م
اغتيال مدرسة
4:00م
زكية زكريا في البرلمان
6:00م
عجميستا
8:00م
ثمن دستة اشرار
10:30م
ART سينما
اخر ورقة
2:00ص
اخر ورقة
10:00ص
في رمال بابل
12:00ص
خانة اليك
2:00م
اخر ورقة
4:00م
في رمال بابل
6:00م
خانة اليك
8:00م
اخر ورقة
10:00م
MBC2
2:30ص
4:00م
5:45م
7:30م
9:00ص
11:00ص
12:30م
4:00م
6:00م
8:00م
MBC Action
4:00ص
5:00م
11:30م
MBC MAX
2:00 ص
4:30ص
6:00ص
8:00 ص
10:00ص
1:00م
3:00 م
5:00م
7:00م
9:00م
11:00م