ثقافة وفنون

خريطة الأفلام العربية والأجنبية ليوم السبت 15 يوليو

إيمان حشيش:تنشر "المال" خريطة الأفلام السينمائية لأهم قنوات الأفلام العربية والاجنبية  فى مصر بمواعيد عرضها، وإليكم مواعيد عرض لليوم السبت 15يوليو 2017روتانا سينما اسم الفيلم توقيت العرض
15 يوليو، 2017 15 يوليو، 2017

شارك الخبر مع أصدقائك

إيمان حشيش:

تنشر “المال” خريطة الأفلام السينمائية لأهم قنوات الأفلام العربية والاجنبية  فى مصر بمواعيد عرضها، وإليكم مواعيد عرض لليوم السبت 15يوليو 2017

روتانا سينما

اسم الفيلم

توقيت العرض

قلب الاسد

12:00ص

مطاردة في الممنوع

2:00ص

شاطئ المرح

5:00ص

بوبوس

7:00ص

بنات العم

10:00ص

عصابة الدكتور عمر

11:00ص

الشيطانة التي احبتني

2:00م

كف القمر

4:30م

تيمور وشفيقة

8:00م

اعز اصحاب

10:00م

روتانا كلاسيك

العيال كبرت

3:00ص

بحبوح افندي

5:00ص

بطل للنهاية

8:30ص

الاخوة الاعداء

11:00ص

صوت الحب

2:00م

عرانس في المزاد

5:00م

اخر كدبه

7:30م

عبيد الجسد

11:00م

اوربت سينما 1

الشياطين والكورة

3:00ص

الذكاء المدمر

5:00ص

شعبان الفارس

7:00ص

ارض الاحلام

9:00ص

المشبوه

11:00ص

بطل من ورق

1:00م

الشرسة

3:00م

أميرة حبي أنا

5:00م

أيام صعبة

7:00م

زوجة رجل مهم

9:00م

حافية علي جسر الذهب

11:00م

سيما

سامحني

2:30ص

خمسة في الجحيم

5:00ص

عودة الندلة

7:30ص

سامحني

10:00ص

انهيار

12:30م

عريس من جهة امنية

3:00م

ابو الدهب

6:00م

قلوب فى بحر الدموع

9:00م

مافيا

11:30م

ART سينما

اخر ورقة

2:00ص

اخر ورقة

10:00ص

في رمال بابل

12:00ص

خانة اليك

2:00م

اخر ورقة

4:00م

في رمال بابل

6:00م

خانة اليك

8:00م

اخر ورقة

10:00م

MBC2

MBC Action

MBC MAX

شارك الخبر مع أصدقائك

اقرأ أيضاً

ADS Error Missing id parameter!