خريطة الأفلام العربية والأجنبية ليوم السبت 15 يوليو

إيمان حشيش:
تنشر “المال” خريطة الأفلام السينمائية لأهم قنوات الأفلام العربية والاجنبية فى مصر بمواعيد عرضها، وإليكم مواعيد عرض لليوم السبت 15يوليو 2017
روتانا سينما
اسم الفيلم
توقيت العرض
قلب الاسد
12:00ص
مطاردة في الممنوع
2:00ص
شاطئ المرح
5:00ص
بوبوس
7:00ص
بنات العم
10:00ص
عصابة الدكتور عمر
11:00ص
الشيطانة التي احبتني
2:00م
كف القمر
4:30م
تيمور وشفيقة
8:00م
اعز اصحاب
10:00م
روتانا كلاسيك
العيال كبرت
3:00ص
بحبوح افندي
5:00ص
بطل للنهاية
8:30ص
الاخوة الاعداء
11:00ص
صوت الحب
2:00م
عرانس في المزاد
5:00م
اخر كدبه
7:30م
عبيد الجسد
11:00م
اوربت سينما 1
الشياطين والكورة
3:00ص
الذكاء المدمر
5:00ص
شعبان الفارس
7:00ص
ارض الاحلام
9:00ص
11:00ص
بطل من ورق
1:00م
الشرسة
3:00م
5:00م
7:00م
9:00م
حافية علي جسر الذهب
11:00م
سيما
سامحني
2:30ص
خمسة في الجحيم
5:00ص
عودة الندلة
7:30ص
سامحني
10:00ص
انهيار
12:30م
عريس من جهة امنية
3:00م
ابو الدهب
6:00م
9:00م
مافيا
11:30م
2:00ص
10:00ص
في رمال بابل
12:00ص
خانة اليك
2:00م
اخر ورقة
4:00م
في رمال بابل
6:00م
8:00م
اخر ورقة
10:00م
MBC2
3:30ص
6:15ص
8:30م
11:00ص
1:00م
4:00م
6:00م
8:00م
10:00م
MBC Action
4:00ص
6:00م
11:30م
MBC MAX
2:00 ص
4:00ص
6:00ص
8:00 ص
11:00ص
1:30م
3:00م
5:00م
7:30م
10:00م