خريطة الأفلام العربية والأجنبية ليوم الأحد 16 يوليو

إيمان حشيش:
تنشر “المال” خريطة الأفلام السينمائية لأهم قنوات الأفلام العربية والاجنبية فى مصر بمواعيد عرضها، وإليكم مواعيد عرض لليوم الاحد 16يوليو 2017
روتانا سينما
اسم الفيلم توقيت العرض
فرحان ملازم ادم 12:00ص
العذراء والعقرب 2:00ص
الشيطانة التي احبتني 5:00ص
كف القمر 7:00ص
اعز اصحاب 10:00ص
تيمور وشفيقة 11:00ص
زوجة رجل مهم 2:00م
ايام صعبة 4:30م
الباشا تلميذ 8:00م
خليك في حالك 10:00م
روتانا كلاسيك
صوت الحب 3:00ص
عرانس في المزاد 5:00ص
اخر كدبة 8:30ص
عبيد الجسد 11:00ص
تجيبها كدا تجيلها كده هي كده
2:00م
طريق الشوك 5:00م
عاشور قلب الاسد 7:30م
من غير ميعاد
11:00م
اوربت سينما 1
الشرسة 3:00ص
اميرة حبي انا 5:00ص
ايام صعبة 7:00ص
زوجة رجل مهم 9:00ص
حافية علي جسر الذهب 11:00ص
بلاغ للراي العام 1:00م
كتيبة الاعدام 3:00م
عمر وسلمي 3 5:00م
كيد العوالم 7:00م
عتبة الستات 9:00م
ديك البرابر 11:00م
سيما
عصافير الجنة 2:30ص
من يطفئ النار 5:00ص
ابو الدهب 7:30ص
عصافير الجنة 10:00ص
قلوب فى بحر الدموع
12:30م
اين تخبئون الشمس 3:00م
عصابة حمادة وتوتو 6:00م
الارهاب
9:00م
خلي الدماغ صاحي 11:30م
ART سينما
خانة اليك 2:00ص
الحب والسرقة ومشاكل أخرى
10:00ص
Go To Home
12:00ص
المدينة 2:00م
الحب والسرقة ومشاكل أخرى
4:00م
Go To Home
6:00م
المدينة
8:00م
الحب والسرقة ومشاكل أخرى
10:00م
MBC2
Killer by Nature
3:30ص
Terminator Salvation
6:15ص
The Breakfast Club
8:o0م
The Cable Guy
9:30ص
Martian Child
11:00ص
The Incredible Burt Wonderstone
1:00م
Grown Ups 2
2:30م
Edge of Darkness
4:00م
The Contract
6:30م
Fast Five
8:30م
Fast & Furious 6
11:00م
MBC Action
The X Files: I Want to Believe
4:00ص
The Boondock Saints II: All Saints Day
6:00م
The Boondock Saints II: All Saints Day
11:30م
MBC MAX
Superman Returns
2:30 ص
Absolute Power
4:30ص
Yogi Bear
7:00ص
Harry Potter and the Prisoner of Azkaban
9:30 ص
Harry Potter and the Goblet of Fire
1:00م
Solitary Man
2:30م
So I Married an Axe Murderer
4:00م
Dodgeball: A True Underdog Story
5:30م
Barbershop
7:00م
Hot Fuzz
9:00م
Harry Potter and the Prisoner of Azkaban
11:00م