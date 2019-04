خريطة الأفلام العربية والأجنبية ليوم الأحد 16 يوليو

إيمان حشيش:

تنشر “المال” خريطة الأفلام السينمائية لأهم قنوات الأفلام العربية والاجنبية فى مصر بمواعيد عرضها، وإليكم مواعيد عرض لليوم الاحد 16يوليو 2017

روتانا سينما

اسم الفيلم توقيت العرض

فرحان ملازم ادم 12:00ص

العذراء والعقرب 2:00ص

الشيطانة التي احبتني 5:00ص

كف القمر 7:00ص

اعز اصحاب 10:00ص

تيمور وشفيقة 11:00ص

زوجة رجل مهم 2:00م

ايام صعبة 4:30م

الباشا تلميذ 8:00م

خليك في حالك 10:00م

روتانا كلاسيك

صوت الحب 3:00ص

عرانس في المزاد 5:00ص

اخر كدبة 8:30ص

عبيد الجسد 11:00ص

تجيبها كدا تجيلها كده هي كده

2:00م

طريق الشوك 5:00م

عاشور قلب الاسد 7:30م

من غير ميعاد

11:00م

اوربت سينما 1

الشرسة 3:00ص

اميرة حبي انا 5:00ص

ايام صعبة 7:00ص

زوجة رجل مهم 9:00ص

حافية علي جسر الذهب 11:00ص

بلاغ للراي العام 1:00م

كتيبة الاعدام 3:00م

عمر وسلمي 3 5:00م

كيد العوالم 7:00م

عتبة الستات 9:00م

ديك البرابر 11:00م

سيما

عصافير الجنة 2:30ص

من يطفئ النار 5:00ص

ابو الدهب 7:30ص

عصافير الجنة 10:00ص

قلوب فى بحر الدموع

12:30م

اين تخبئون الشمس 3:00م

عصابة حمادة وتوتو 6:00م

الارهاب

9:00م

خلي الدماغ صاحي 11:30م

ART سينما

خانة اليك 2:00ص

الحب والسرقة ومشاكل أخرى

10:00ص

Go To Home

12:00ص

المدينة 2:00م

الحب والسرقة ومشاكل أخرى

4:00م

Go To Home

6:00م

المدينة

8:00م

الحب والسرقة ومشاكل أخرى

10:00م

MBC2

Killer by Nature

3:30ص

Terminator Salvation

6:15ص

The Breakfast Club

8:o0م

The Cable Guy

9:30ص

Martian Child

11:00ص

The Incredible Burt Wonderstone

1:00م

Grown Ups 2

2:30م

Edge of Darkness

4:00م

The Contract

6:30م

Fast Five

8:30م

Fast & Furious 6

11:00م

MBC Action

The X Files: I Want to Believe

4:00ص

The Boondock Saints II: All Saints Day

6:00م

The Boondock Saints II: All Saints Day

11:30م

MBC MAX

Superman Returns

2:30 ص

Absolute Power

4:30ص

Yogi Bear

7:00ص

Harry Potter and the Prisoner of Azkaban

9:30 ص

Harry Potter and the Goblet of Fire

1:00م

Solitary Man

2:30م

So I Married an Axe Murderer

4:00م

Dodgeball: A True Underdog Story

5:30م

Barbershop

7:00م

Hot Fuzz

9:00م

Harry Potter and the Prisoner of Azkaban

11:00م