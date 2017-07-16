خريطة الأفلام العربية والأجنبية ليوم الاثنين 17 يوليو

إيمان حشيش:
تنشر “المال” خريطة الأفلام السينمائية لأهم قنوات الأفلام العربية والاجنبية فى مصر بمواعيد عرضها، وإليكم مواعيد عرض لليوم الاثنين 17يوليو 2017
روتانا سينما
اسم الفيلم توقيت العرض
الريس عمر حرب 12:00ص
المشاغبات والكاتبن 2:00ص
زوجة رجل مهم 5:00ص
ايام صعبة 7:00ص
خليك في حالك 10:00ص
الباشا تلميذ 11:00ص
لقاء في شهر العسل 2:00م
ظرف طارق 4:30م
نعمة 8:00م
مرجان احمد مرجان 10:00م
روتانا كلاسيك
تجيبها كده تجيلها كده هي كده 3:00ص
طريق الشوك 5:00ص
عاشور قلب الاسد 8:30ص
من غير ميعاد 11:00ص
التعويذة 2:00م
شباب اليوم 5:00م
قليل البخت 7:30م
اشجع رجل في العالم 11:00م
اوربت سينما 1
كتيبة الاعدام 3:00ص
كيد العوالم 5:00ص
دماء بعد منتصف الليل 7:00ص
عتبة الستات 9:00ص
ديك البرابر 11:00ص
عمر وسلمي 3 1:00م
صاحبك من بختك 3:00م
غاوي مشاكل 5:00م
كشف المستور 7:00م
ارض الاحلام 9:00م
البركان 11:00م
سيما
القصر الملعون 2:30ص
سجن بلا قضبان 5:00ص
عصابة حمادة وتوتو 7:30ص
القر الملعون 10:00ص
الارهاب
12:30م
مافيا 3:00م
العيال هربت 6:00م
انتخبوا الدكتور سليمان عبدالباسط
9:00م
امرأة آيلة للسقوط
11:30م
ART سينما
المدينة 2:00ص
المدينة 10:00ص
الحب والسرقة ومشاكل أخرى
12:00ص
Go To Home
2:00م
المدينة
4:00م
الحب والسرقة واشياء اخري 6:00م
Go To Home
8:00م
المدينة 10:00م
MBC2
The Change Up
2:30ص
21Jump Street
4:00ص
The Incredible Burt Wonderstone
6:00ص
Edge of Darkness
8:30م
Fast Five (Fast And The Furious 5)
10:30ص
Fast & Furious 6
12:00م
The Golden Compass
6:00م
Jack the Giant Slayer
8:00م
Snow White and the Huntsman
10:00م
MBC Action
The Expendables 3
4:00ص
Aeon flux
6:00م
Aeon flux
11:30م
MBC MAX
To gillian on her 37th birthday
4:30ص
Hop
6:30ص
So I Married An Axe Murderer
8:30 ص
Solitary Man
10:00م
Dodgeball – A True Underdog Story
11:30م
Almost christmas
1:00م
Casino Jack
3:00م
Margin Call
5:00م
In Good Company
7:00م
Drinking Buddies
9:00م
Dodgeball – A True Underdog Story
10:30م