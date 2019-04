خريطة الأفلام العربية والأجنبية ليوم الاثنين 17 يوليو

إيمان حشيش:

تنشر “المال” خريطة الأفلام السينمائية لأهم قنوات الأفلام العربية والاجنبية فى مصر بمواعيد عرضها، وإليكم مواعيد عرض لليوم الاثنين 17يوليو 2017

روتانا سينما

اسم الفيلم توقيت العرض

الريس عمر حرب 12:00ص

المشاغبات والكاتبن 2:00ص

زوجة رجل مهم 5:00ص

ايام صعبة 7:00ص

خليك في حالك 10:00ص

الباشا تلميذ 11:00ص

لقاء في شهر العسل 2:00م

ظرف طارق 4:30م

نعمة 8:00م

مرجان احمد مرجان 10:00م

روتانا كلاسيك

تجيبها كده تجيلها كده هي كده 3:00ص

طريق الشوك 5:00ص

عاشور قلب الاسد 8:30ص

من غير ميعاد 11:00ص

التعويذة 2:00م

شباب اليوم 5:00م

قليل البخت 7:30م

اشجع رجل في العالم 11:00م

اوربت سينما 1

كتيبة الاعدام 3:00ص

كيد العوالم 5:00ص

دماء بعد منتصف الليل 7:00ص

عتبة الستات 9:00ص

ديك البرابر 11:00ص

عمر وسلمي 3 1:00م

صاحبك من بختك 3:00م

غاوي مشاكل 5:00م

كشف المستور 7:00م

ارض الاحلام 9:00م

البركان 11:00م

سيما

القصر الملعون 2:30ص

سجن بلا قضبان 5:00ص

عصابة حمادة وتوتو 7:30ص

القر الملعون 10:00ص

الارهاب

12:30م

مافيا 3:00م

العيال هربت 6:00م

انتخبوا الدكتور سليمان عبدالباسط

9:00م

امرأة آيلة للسقوط

11:30م

ART سينما

المدينة 2:00ص

المدينة 10:00ص

الحب والسرقة ومشاكل أخرى

12:00ص

2:00م

المدينة

4:00م

الحب والسرقة واشياء اخري 6:00م

8:00م

المدينة 10:00م

MBC2

The Change Up

2:30ص

21Jump Street

4:00ص

The Incredible Burt Wonderstone

6:00ص

Edge of Darkness

8:30م

Fast Five (Fast And The Furious 5)

10:30ص

Fast & Furious 6

12:00م

The Golden Compass

6:00م

Jack the Giant Slayer

8:00م

Snow White and the Huntsman

10:00م

MBC Action

The Expendables 3

4:00ص

Aeon flux

6:00م

Aeon flux

11:30م

MBC MAX

To gillian on her 37th birthday

4:30ص

Hop

6:30ص

So I Married An Axe Murderer

8:30 ص

Solitary Man

10:00م

Dodgeball – A True Underdog Story

11:30م

Almost christmas

1:00م

Casino Jack

3:00م

Margin Call

5:00م

In Good Company

7:00م

Drinking Buddies

9:00م

Dodgeball – A True Underdog Story

10:30م