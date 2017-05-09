ثقافة وفنون

خريطة الأفلام العربية والأجنبية ليوم الثلاثاء 9 مايو

إيمان حشيشتنشر "المال" خريطة الأفلام السينمائية لأهم قنوات الأفلام العربية والأجنبية  فى مصر بمواعيد عرضها، وإليكم مواعيد عرض الأفلام لليوم الثلاثاء 9 مايو 2017.أوربت  سينما1 اسم الفيلم توقيت العرض
9 مايو، 2017 9 مايو، 2017

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إيمان حشيش

تنشر “المال” خريطة الأفلام السينمائية لأهم قنوات الأفلام العربية والأجنبية  فى مصر بمواعيد عرضها، وإليكم مواعيد عرض الأفلام لليوم الثلاثاء 9 مايو 2017.

أوربت  سينما1

اسم الفيلم

توقيت العرض

اضواء المدينة

3:00ص

عسل الحب المر

5:00ص

المرمورة

7:00ص

زهور برية

9:00ص

عش البلبل

11:00ص

كابوريا

1:00م

الشحات

3:00م

حالة تلبس

5:00م

بلطية العايمة

7:00م

ضربة معلم

9:00ص

دكان شحاته

11:00م

اوربت سينما 2

دعوة للحياة

2:00ص

الحب الاخير

4:00ص

الجزاء

6:00ص

بين الاطلال

8:00ص

الرسالة الاخيرة

10:00ص

شئ من لا شئ

12:00م

حب في حب

2:00م

الحرام

4:00م

الحسناء واللص

6:00م

العائلة الكريمة

8:00ص

السبع بنات

10:00م

سيما

حارة السقايين

2:30ص

النيابة تطلب البراءة

5:00ص

الدرجة الثالثة

7:30ص

حارة السقايين

10:00ص

كلام في الحب

12:30ص

الجوازة مش لازم تتم

3:00م

نساء صعاليك

6:00م

النصاب والكلب

9:00م

مافيا

11:30م

ART افلام 1

حكاية نص مليون دولار

3:00ص

الاستعراض الكبير

5:15ص

جواز بقرار جمهوري

7:30ص

حكاية نص مليون دولار

10:00ص

ورقة شفرة

12:30ص

المنعطف

2:00م

نهاية رجل تزوج

4:45م

عودة الندلة

7:00م

كلاشنكوف

9:00م

حريم كريم

11:00م

ART افلام 2

الاقزام قادمون

2:00ص

لوعة الحب

5:15ص

المطب

7:30ص

سجن العذاري

10:00ص

الشريدة

12:00ص

اربع بنات وضابط

2:15م

الخونة

4:30م

غراميات مجنون

6:30م

طيور الظلام

9:00م

المال والبنون

11:30م

ART سينما

يالا عقبالكن

12:00ص

التجربة الدنماركية

2:00ص

التجربة الدنماركية

10:00ص

تيمور وشفيقة

12:00ص

يالا عقبالكن

2:00م

التجربة الدنماركية

4:00م

تيمور وشفيقة

6:00م

يالا عقبالكن

8:00م

التجربة الدنماركية

10:00م

MBC2

MBC Action

The Boondock Saints II: All Saints Day

4:00ص

V for Vendetta

6:00م

V for Vendetta

11:30م

Mbc max

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