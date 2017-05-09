خريطة الأفلام العربية والأجنبية ليوم الثلاثاء 9 مايو

إيمان حشيش
تنشر “المال” خريطة الأفلام السينمائية لأهم قنوات الأفلام العربية والأجنبية فى مصر بمواعيد عرضها، وإليكم مواعيد عرض الأفلام لليوم الثلاثاء 9 مايو 2017.
أوربت سينما1
اسم الفيلم
توقيت العرض
اضواء المدينة
3:00ص
عسل الحب المر
5:00ص
المرمورة
7:00ص
زهور برية
9:00ص
عش البلبل
11:00ص
كابوريا
1:00م
الشحات
3:00م
حالة تلبس
5:00م
بلطية العايمة
7:00م
ضربة معلم
9:00ص
دكان شحاته
11:00م
اوربت سينما 2
دعوة للحياة
2:00ص
الحب الاخير
4:00ص
الجزاء
6:00ص
بين الاطلال
8:00ص
الرسالة الاخيرة
10:00ص
شئ من لا شئ
12:00م
حب في حب
2:00م
الحرام
4:00م
6:00م
العائلة الكريمة
8:00ص
السبع بنات
10:00م
سيما
حارة السقايين
2:30ص
النيابة تطلب البراءة
5:00ص
الدرجة الثالثة
7:30ص
حارة السقايين
10:00ص
كلام في الحب
12:30ص
الجوازة مش لازم تتم
3:00م
نساء صعاليك
6:00م
النصاب والكلب
9:00م
مافيا
11:30م
ART افلام 1
حكاية نص مليون دولار
3:00ص
الاستعراض الكبير
5:15ص
جواز بقرار جمهوري
7:30ص
حكاية نص مليون دولار
10:00ص
ورقة شفرة
12:30ص
المنعطف
2:00م
نهاية رجل تزوج
4:45م
عودة الندلة
7:00م
كلاشنكوف
9:00م
حريم كريم
11:00م
ART افلام 2
الاقزام قادمون
2:00ص
لوعة الحب
5:15ص
المطب
7:30ص
سجن العذاري
10:00ص
الشريدة
12:00ص
اربع بنات وضابط
2:15م
الخونة
4:30م
غراميات مجنون
6:30م
طيور الظلام
9:00م
المال والبنون
11:30م
ART سينما
يالا عقبالكن
12:00ص
التجربة الدنماركية
2:00ص
التجربة الدنماركية
10:00ص
تيمور وشفيقة
12:00ص
يالا عقبالكن
2:00م
التجربة الدنماركية
4:00م
تيمور وشفيقة
6:00م
يالا عقبالكن
8:00م
التجربة الدنماركية
10:00م
MBC2
4:00 ص
6:15ص
Killing Season
8:30ص
10:00ص
12:30م
3:30م
6:00م
8:00م
10:00م
MBC Action
The Boondock Saints II: All Saints Day
4:00ص
6:00م
11:30م
Mbc max
4:00ص
5:15ص
8:45ص
11:00 ص
2:30م
3:00م
5:00م
7:00م
9:00م
11:00م