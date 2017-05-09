ثقافة وفنون

خريطة الأفلام العربية والأجنبية ليوم الأربعاء 10 مايو

ايمان حشيش: تنشر "المال" خريطة الأفلام السينمائية لأهم قنوات الأفلام العربية والاجنبية فى مصر بمواعيد عرضها، وإليكم مواعيد عرض الأفلام لليوم الاربعاء 10 مايو 2017 اوربت  سينما1 اسم الفيلم توقيت العرض
1:47 ص, الأربعاء, 10 مايو 17 1:47 ص, الأربعاء, 10 مايو 17

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ايمان حشيش:

تنشر “المال” خريطة الأفلام السينمائية لأهم قنوات الأفلام العربية والاجنبية فى مصر بمواعيد عرضها، وإليكم مواعيد عرض الأفلام لليوم الاربعاء 10 مايو 2017

اوربت  سينما1

اسم الفيلم

توقيت العرض

الشحات

3:00ص

حالة تلبس

5:00ص

بلطية العايمة

7:00ص

ضربة معلم

9:00ص

دكان شحاتة

11:00ص

طعمية بالشطة

1:00م

نار الشوق

3:00م

No Mercy

5:00م

الهجامة

7:00م

اين عقلي

9:00ص

ايام صعبة

11:00م

اوربت سينما 2

حب في حب

2:00ص

الحرام

4:00ص

الحسناء واللص

6:00ص

العائلة الكريمة

8:00ص

السبع بنات

10:00ص

الرجل الذي فقد ظله

12:00م

اجازة صيف

2:00م

اكاذيب حواء

4:00م

الخروج من الجنة

6:00م

اجازة صيف

8:00ص

شئ في حياتي

10:00م

سيما

الثعلب والحرباء

2:30ص

شاويش نص الليل

5:00ص

نساء صعاليك

7:30ص

الثعلب والحرباء

10:00ص

النصاب والكلب

12:30ص

اشتباه

3:00م

يوم مر ويوم حلو

6:00م

المولد

9:00م

صاحب الجلاله

11:30م

ART افلام 1

جبروت امراة

3:00ص

كراكيب

5:15ص

مرجان احمد مرجان

7:30ص

جبروت امراة

10:00ص

عودة الندلة

12:30ص

عمر وسلمي

2:00م

حكاية نص مليون دولار

4:45م

حاحا وتفاحة

7:00م

خانة اليك

9:00م

سكر بنات

11:00م

ART افلام 2

ليالي الشرق

3:30ص

غراميات مجنون

5:15ص

عاصفة من دموع

7:30ص

نشال رغم انفه

10:00ص

طيور الظلام

12:00ص

المال والبنون

2:15م

القادسية

4:30م

علي كيفك

6:30م

فريب في بيتي

9:00م

هذا جناه ابي

11:30م

ART سينما

تيمور وشفيقة

12:00ص

يالا عقبالكن

2:00ص

يالا عقبالكن

10:00ص

التجربة الدنماركية

12:00ص

تيمور وشفيقة

2:00م

يالا عقبالكن

4:00م

التجربة الدنماركية

6:00م

تيمور وشفيقة

8:00م

يالا عقبالكن

10:00م

MBC2

MBC Action

Mbc max


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