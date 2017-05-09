خريطة الأفلام العربية والأجنبية ليوم الأربعاء 10 مايو

ايمان حشيش: تنشر “المال” خريطة الأفلام السينمائية لأهم قنوات الأفلام العربية والاجنبية فى مصر بمواعيد عرضها، وإليكم مواعيد عرض الأفلام لليوم الاربعاء 10 مايو 2017 اوربت سينما1 اسم الفيلم توقيت العرض الشحات 3:00ص حالة تلبس 5:00ص بلطية العايمة 7:00ص ضربة معلم 9:00ص دكان شحاتة 11:00ص طعمية بالشطة 1:00م نار الشوق 3:00م 5:00م الهجامة 7:00م اين عقلي 9:00ص ايام صعبة 11:00م اوربت سينما 2 حب في حب 2:00ص الحرام 4:00ص الحسناء واللص 6:00ص العائلة الكريمة 8:00ص السبع بنات 10:00ص الرجل الذي فقد ظله 12:00م اجازة صيف 2:00م اكاذيب حواء 4:00م 6:00م اجازة صيف 8:00ص شئ في حياتي 10:00م سيما الثعلب والحرباء 2:30ص شاويش نص الليل 5:00ص نساء صعاليك 7:30ص الثعلب والحرباء 10:00ص النصاب والكلب 12:30ص اشتباه 3:00م يوم مر ويوم حلو 6:00م المولد 9:00م صاحب الجلاله 11:30م ART افلام 1 جبروت امراة 3:00ص كراكيب 5:15ص مرجان احمد مرجان 7:30ص جبروت امراة 10:00ص عودة الندلة 12:30ص عمر وسلمي 2:00م حكاية نص مليون دولار 4:45م حاحا وتفاحة 7:00م خانة اليك 9:00م سكر بنات 11:00م ART افلام 2 ليالي الشرق 3:30ص غراميات مجنون 5:15ص عاصفة من دموع 7:30ص نشال رغم انفه 10:00ص طيور الظلام 12:00ص المال والبنون 2:15م القادسية 4:30م علي كيفك 6:30م فريب في بيتي 9:00م هذا جناه ابي 11:30م ART سينما تيمور وشفيقة 12:00ص يالا عقبالكن 2:00ص يالا عقبالكن 10:00ص التجربة الدنماركية 12:00ص تيمور وشفيقة 2:00م يالا عقبالكن 4:00م التجربة الدنماركية 6:00م تيمور وشفيقة 8:00م يالا عقبالكن 10:00م MBC2 3:30ص 6:00ص 8:30ص 10:30ص 1:00م 4:00م 5:30م 8:00م 10:00م MBC Action 4:00ص 12:00م 6:00م 11:30م Mbc max 4:30ص 6:00ص 8:00ص 10:00 ص 12:00م 2:00م 4:00م 6:00م 8:00م
10,000 B.C.
ايمان حشيش:
تنشر “المال” خريطة الأفلام السينمائية لأهم قنوات الأفلام العربية والاجنبية فى مصر بمواعيد عرضها، وإليكم مواعيد عرض الأفلام لليوم الاربعاء 10 مايو 2017
اوربت سينما1
اسم الفيلم
توقيت العرض
الشحات
3:00ص
حالة تلبس
5:00ص
بلطية العايمة
7:00ص
ضربة معلم
9:00ص
دكان شحاتة
11:00ص
طعمية بالشطة
1:00م
نار الشوق
3:00م
5:00م
الهجامة
7:00م
اين عقلي
9:00ص
ايام صعبة
11:00م
اوربت سينما 2
حب في حب
2:00ص
الحرام
4:00ص
الحسناء واللص
6:00ص
العائلة الكريمة
8:00ص
السبع بنات
10:00ص
الرجل الذي فقد ظله
12:00م
اجازة صيف
2:00م
اكاذيب حواء
4:00م
6:00م
اجازة صيف
8:00ص
شئ في حياتي
10:00م
سيما
الثعلب والحرباء
2:30ص
شاويش نص الليل
5:00ص
نساء صعاليك
7:30ص
الثعلب والحرباء
10:00ص
النصاب والكلب
12:30ص
اشتباه
3:00م
يوم مر ويوم حلو
6:00م
المولد
9:00م
صاحب الجلاله
11:30م
ART افلام 1
جبروت امراة
3:00ص
كراكيب
5:15ص
مرجان احمد مرجان
7:30ص
جبروت امراة
10:00ص
عودة الندلة
12:30ص
عمر وسلمي
2:00م
حكاية نص مليون دولار
4:45م
حاحا وتفاحة
7:00م
خانة اليك
9:00م
سكر بنات
11:00م
ART افلام 2
ليالي الشرق
3:30ص
غراميات مجنون
5:15ص
عاصفة من دموع
7:30ص
نشال رغم انفه
10:00ص
طيور الظلام
12:00ص
المال والبنون
2:15م
القادسية
4:30م
علي كيفك
6:30م
فريب في بيتي
9:00م
هذا جناه ابي
11:30م
ART سينما
تيمور وشفيقة
12:00ص
يالا عقبالكن
2:00ص
يالا عقبالكن
10:00ص
التجربة الدنماركية
12:00ص
تيمور وشفيقة
2:00م
يالا عقبالكن
4:00م
التجربة الدنماركية
6:00م
تيمور وشفيقة
8:00م
يالا عقبالكن
10:00م
MBC2
3:30ص
6:00ص
8:30ص
10:30ص
1:00م
4:00م
5:30م
8:00م
10:00م
MBC Action
4:00ص
12:00م
6:00م
11:30م
Mbc max
4:30ص
6:00ص
8:00ص
10:00 ص
12:00م
2:00م
4:00م
6:00م
8:00م