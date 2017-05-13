ثقافة وفنون

خريطة الأفلام العربية والأجنبية ليوم السبت 13 مايو

إيمان حشيش:تنشر "المال" خريطة الأفلام السينمائية لأهم قنوات الأفلام العربية والأجنبية فى مصر بمواعيد عرضها، وإليكم مواعيد عرض الأفلام لليوم السبت 13 مايو 2017.OSN سينما اسم الفيلم توقيت العرض
8:25 ص, السبت, 13 مايو 17 8:25 ص, السبت, 13 مايو 17

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إيمان حشيش:

تنشر “المال” خريطة الأفلام السينمائية لأهم قنوات الأفلام العربية والأجنبية فى مصر بمواعيد عرضها، وإليكم مواعيد عرض الأفلام لليوم السبت 13 مايو 2017.

OSN سينما

اسم الفيلم

توقيت العرض

30فبراير

2:00ص

كاش فلو

4:00ص

ظرف صحي

6:00ص

هو في كده

8:00ص

مستر أند مسز عويس

10:00ص

وش سجون

12:00م

الديكتاتور

2:00م

كدبة كل يوم

4:00م

وش سجون

6:00م

الجيل الرابع

8:00ص

ناشط في حركة عيال

10:00م

سيما

كيف تتخلص من زوجتك

2:30ص

شياطين الشرطة

5:00ص

سلام ياصاحبي

7:30ص

كيف تتخلص من زوجتك

10:00ص

المليونيرة

12:30ص

عودة الندلة

3:00م

النمس

6:00م

محطة الانس

9:00م

العار

11:30م

ART افلام 1

كلام في الحب

3:00ص

صرخة ندم

5:15ص

الف مبروك

7:30ص

كلام في الحب

10:00ص

ابو علي

12:15ص

الدادة دودي

2:30م

زمن حاتم زهران

4:45م

لامؤخذة

7:00م

جعلتني مجرما

11:00م

ART افلام 2

ست الستات

2:00ص

عالم مضحك جدا

5:15ص

النصيب مكتوب

7:30ص

حسن وحسن

10:00ص

أرجوك اعطني هذا الدواء

12:00ص

المغامرون الثلاثة

2:15م

الباطنية

4:30م

الشيطانة الصغيرة

6:30م

كيدهن عظيم

9:00م

انا الحب

11:30م

ART سينما

تيمور وشفيقة

12:00ص

يالا عقبالكن

2:00ص

يالا عقبالكن

10:00ص

التجربة الدنماركية

12:00ص

تيمور وشفيقة

2:00م

يالا عقبالكن

4:00م

التجربة الدنماركية

6:00م

تيمور وشفيقة

8:00م

يالا عقبالكن

10:00م

MBC2

MBC Action

FOx Movies

Star Movies

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