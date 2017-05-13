خريطة الأفلام العربية والأجنبية ليوم السبت 13 مايو

إيمان حشيش: تنشر “المال” خريطة الأفلام السينمائية لأهم قنوات الأفلام العربية والأجنبية فى مصر بمواعيد عرضها، وإليكم مواعيد عرض الأفلام لليوم السبت 13 مايو 2017. OSN سينما اسم الفيلم توقيت العرض 30فبراير 2:00ص كاش فلو 4:00ص ظرف صحي 6:00ص هو في كده 8:00ص 10:00ص وش سجون 12:00م الديكتاتور 2:00م 4:00م وش سجون 6:00م الجيل الرابع 8:00ص ناشط في حركة عيال 10:00م سيما 2:30ص 5:00ص سلام ياصاحبي 7:30ص كيف تتخلص من زوجتك 10:00ص المليونيرة 12:30ص عودة الندلة 3:00م النمس 6:00م محطة الانس 9:00م العار 11:30م ART افلام 1 كلام في الحب 3:00ص صرخة ندم 5:15ص الف مبروك 7:30ص كلام في الحب 10:00ص ابو علي 12:15ص الدادة دودي 2:30م زمن حاتم زهران 4:45م لامؤخذة 7:00م جعلتني مجرما 11:00م ART افلام 2 ست الستات 2:00ص عالم مضحك جدا 5:15ص النصيب مكتوب 7:30ص حسن وحسن 10:00ص 12:00ص 2:15م 4:30م الشيطانة الصغيرة 6:30م 9:00م انا الحب 11:30م ART سينما تيمور وشفيقة 12:00ص يالا عقبالكن 2:00ص يالا عقبالكن 10:00ص التجربة الدنماركية 12:00ص تيمور وشفيقة 2:00م يالا عقبالكن 4:00م التجربة الدنماركية 6:00م تيمور وشفيقة 8:00م يالا عقبالكن 10:00م MBC2 1:30ص 3:15م 6:00ص 8:00ص 9:30ص 11:00ص 1:00م 4:00م 6:00م 8:00م 10:00م MBC Action 4:00ص 1:00م 6:00م 11:30م FOx Movies 3:30ص 5:30ص 7:30ص 09:30 ص 11:30ص 1:30م 3:30م 5:30م 7:30م Star Movies 1:00ص 5:00ص 6:30ص 08:30 ص 10:05ص 11:45ص 1:45م 3:20م 5:20م 7:00م 08:45 م 10:30م
Steel Magnolias
The Beaver
تنشر “المال” خريطة الأفلام السينمائية لأهم قنوات الأفلام العربية والأجنبية فى مصر بمواعيد عرضها، وإليكم مواعيد عرض الأفلام لليوم السبت 13 مايو 2017.
OSN سينما
اسم الفيلم
توقيت العرض
30فبراير
2:00ص
كاش فلو
4:00ص
ظرف صحي
6:00ص
هو في كده
8:00ص
10:00ص
وش سجون
12:00م
الديكتاتور
2:00م
4:00م
وش سجون
6:00م
الجيل الرابع
8:00ص
ناشط في حركة عيال
10:00م
سيما
2:30ص
5:00ص
سلام ياصاحبي
7:30ص
كيف تتخلص من زوجتك
10:00ص
المليونيرة
12:30ص
عودة الندلة
3:00م
النمس
6:00م
محطة الانس
9:00م
العار
11:30م
ART افلام 1
كلام في الحب
3:00ص
صرخة ندم
5:15ص
الف مبروك
7:30ص
كلام في الحب
10:00ص
ابو علي
12:15ص
الدادة دودي
2:30م
زمن حاتم زهران
4:45م
لامؤخذة
7:00م
جعلتني مجرما
11:00م
ART افلام 2
ست الستات
2:00ص
عالم مضحك جدا
5:15ص
النصيب مكتوب
7:30ص
حسن وحسن
10:00ص
12:00ص
2:15م
4:30م
الشيطانة الصغيرة
6:30م
9:00م
انا الحب
11:30م
ART سينما
تيمور وشفيقة
12:00ص
يالا عقبالكن
2:00ص
يالا عقبالكن
10:00ص
التجربة الدنماركية
12:00ص
تيمور وشفيقة
2:00م
يالا عقبالكن
4:00م
التجربة الدنماركية
6:00م
تيمور وشفيقة
8:00م
يالا عقبالكن
10:00م
MBC2
1:30ص
3:15م
6:00ص
8:00ص
9:30ص
11:00ص
1:00م
4:00م
6:00م
8:00م
10:00م
MBC Action
4:00ص
1:00م
6:00م
11:30م
FOx Movies
3:30ص
5:30ص
7:30ص
09:30 ص
11:30ص
1:30م
3:30م
5:30م
7:30م
Star Movies
1:00ص
5:00ص
6:30ص
08:30 ص
10:05ص
11:45ص
1:45م
3:20م
5:20م
7:00م
08:45 م
10:30م