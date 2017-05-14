خريطة الأفلام العربية والأجنبية ليوم الأحد 14 مايو

إيمان حشيش: تنشر “المال” خريطة الأفلام السينمائية لأهم قنوات الأفلام العربية والاجنبية فى مصر بمواعيد عرضها، وإليكم مواعيد عرض الأفلام لليوم الاحد 14 مايو 2017 OSN سينما اسم الفيلم توقيت العرض اسماء 2:00ص بنت من دار السلام 4:00ص القشاش 6:00ص المشتبه 8:00ص كابتن مصر 10:00ص الجيل الرابع 12:00م 2:00م 4:00م الشوق 5:45م قبل الربيع 8:00ص بعد الموقعة 10:00م سيما انا ومراتي والجو 2:30ص امراة وظل رجل 5:00ص النمس 7:30ص انا ومراتي والجو 10:00ص محطة الانس 12:30ص الابرياء 3:00م 6:00م المنسي 9:00م صاحب صاحبه 11:30م ART افلام 1 الرحمة ياناس 3:00ص سلطانة 5:15ص عوكل 7:30ص الرحمة ياناس 10:00ص لامؤخذة 12:15ص الفرح 2:30م كلام في الحب 4:45م اللي بالي بالك 7:00م اخر ورقة 9:00م الزمهلاوية 11:00م ART افلام 2 انقاذ مايمكن انقاذه 2:00ص الشيطانة الصغيرة 5:15ص الوحش داخل الانسان 7:30ص بنت ذوات 10:00ص 12:00ص انا الحب 2:15م الكيت كات 4:30م لو كنت غني 6:30م اه ياليل يازمن 9:00م بنت الاكابر 11:30م ART سينما التجربة الدنماركية 12:00ص تيمور وشفيقة 2:00ص تيمور وشفيقة 10:00ص يالا عقبالكن 12:00ص التجربة الدنماركية 2:00م تيمور وشفيقة 4:00م يالا عقبالكن 6:00م التجربة الدنماركية 8:00م تيمور وشفيقة 10:00م MBC2 2:00ص 3:15م 6:00ص 8:00ص 9:30ص 11:30ص 1:30م 3:30م 6:00م 8:30م MBC Action 4:00ص 6:00م 11:30م Star Movies 2:45ص 4:30ص 06:15 ص 10:30ص 12:45م 2:45م 4:45م 7:00م 9:00م 10:45م OSN Movies Action 3:00ص 5:00ص 7:00ص 9:00 ص 10:05ص 12:30ص 2:15م 04:15 م 06:45 م 9:00 م 10:45م
Made Of Honor
Four Weddings and a Funeral
إيمان حشيش:
تنشر “المال” خريطة الأفلام السينمائية لأهم قنوات الأفلام العربية والاجنبية فى مصر بمواعيد عرضها، وإليكم مواعيد عرض الأفلام لليوم الاحد 14 مايو 2017
OSN سينما
اسم الفيلم
توقيت العرض
اسماء
2:00ص
بنت من دار السلام
4:00ص
القشاش
6:00ص
المشتبه
8:00ص
كابتن مصر
10:00ص
الجيل الرابع
12:00م
2:00م
4:00م
الشوق
5:45م
قبل الربيع
8:00ص
بعد الموقعة
10:00م
سيما
انا ومراتي والجو
2:30ص
امراة وظل رجل
5:00ص
النمس
7:30ص
انا ومراتي والجو
10:00ص
محطة الانس
12:30ص
الابرياء
3:00م
6:00م
المنسي
9:00م
صاحب صاحبه
11:30م
ART افلام 1
الرحمة ياناس
3:00ص
سلطانة
5:15ص
عوكل
7:30ص
الرحمة ياناس
10:00ص
لامؤخذة
12:15ص
الفرح
2:30م
كلام في الحب
4:45م
اللي بالي بالك
7:00م
اخر ورقة
9:00م
الزمهلاوية
11:00م
ART افلام 2
انقاذ مايمكن انقاذه
2:00ص
الشيطانة الصغيرة
5:15ص
الوحش داخل الانسان
7:30ص
بنت ذوات
10:00ص
12:00ص
انا الحب
2:15م
الكيت كات
4:30م
لو كنت غني
6:30م
اه ياليل يازمن
9:00م
بنت الاكابر
11:30م
ART سينما
التجربة الدنماركية
12:00ص
تيمور وشفيقة
2:00ص
تيمور وشفيقة
10:00ص
يالا عقبالكن
12:00ص
التجربة الدنماركية
2:00م
تيمور وشفيقة
4:00م
يالا عقبالكن
6:00م
التجربة الدنماركية
8:00م
تيمور وشفيقة
10:00م
MBC2
2:00ص
3:15م
6:00ص
8:00ص
9:30ص
11:30ص
1:30م
3:30م
6:00م
8:30م
MBC Action
4:00ص
6:00م
11:30م
Star Movies
2:45ص
4:30ص
06:15 ص
10:30ص
12:45م
2:45م
4:45م
7:00م
9:00م
10:45م
OSN Movies Action
3:00ص
5:00ص
7:00ص
9:00 ص
10:05ص
12:30ص
2:15م
04:15 م
06:45 م
9:00 م
10:45م