ثقافة وفنون

خريطة الأفلام العربية والأجنبية ليوم الأحد 14 مايو

إيمان حشيش: تنشر "المال" خريطة الأفلام السينمائية لأهم قنوات الأفلام العربية والاجنبية  فى مصر بمواعيد عرضها، وإليكم مواعيد عرض الأفلام لليوم الاحد 14 مايو 2017 OSN سينما اسم الفيلم توقيت العرض
4:55 ص, الأحد, 14 مايو 17 4:55 ص, الأحد, 14 مايو 17

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إيمان حشيش:

تنشر “المال” خريطة الأفلام السينمائية لأهم قنوات الأفلام العربية والاجنبية  فى مصر بمواعيد عرضها، وإليكم مواعيد عرض الأفلام لليوم الاحد 14 مايو 2017

OSN سينما

اسم الفيلم

توقيت العرض

اسماء

2:00ص

بنت من دار السلام

4:00ص

القشاش

6:00ص

المشتبه

8:00ص

كابتن مصر

10:00ص

الجيل الرابع

12:00م

ناشط في حركة عيال

2:00م

بينجو

4:00م

الشوق

5:45م

قبل الربيع

8:00ص

بعد الموقعة

10:00م

سيما

انا ومراتي والجو

2:30ص

امراة وظل رجل

5:00ص

النمس

7:30ص

انا ومراتي والجو

10:00ص

محطة الانس

12:30ص

الابرياء

3:00م

تصريح بالقتل

6:00م

المنسي

9:00م

صاحب صاحبه

11:30م

ART افلام 1

الرحمة ياناس

3:00ص

سلطانة

5:15ص

عوكل

7:30ص

الرحمة ياناس

10:00ص

لامؤخذة

12:15ص

الفرح

2:30م

كلام في الحب

4:45م

اللي بالي بالك

7:00م

اخر ورقة

9:00م

الزمهلاوية

11:00م

ART افلام 2

انقاذ مايمكن انقاذه

2:00ص

الشيطانة الصغيرة

5:15ص

الوحش داخل الانسان

7:30ص

بنت ذوات

10:00ص

كيدهن عظيم

12:00ص

انا الحب

2:15م

الكيت كات

4:30م

لو كنت غني

6:30م

اه ياليل يازمن

9:00م

بنت الاكابر

11:30م

ART سينما

التجربة الدنماركية

12:00ص

تيمور وشفيقة

2:00ص

تيمور وشفيقة

10:00ص

يالا عقبالكن

12:00ص

التجربة الدنماركية

2:00م

تيمور وشفيقة

4:00م

يالا عقبالكن

6:00م

التجربة الدنماركية

8:00م

تيمور وشفيقة

10:00م

MBC2

MBC Action

Star Movies

The Woman in Black

2:45ص

Jersey Girl

4:30ص

The Snows of Kilimanjaro

06:15 ص

Find Me Guilty

10:30ص

The Clown

12:45م

Hostage

2:45م

Hostage

4:45م

Cake

7:00م

Terri

9:00م

Simon Birch

10:45م

OSN Movies Action


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