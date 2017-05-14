خريطة الأفلام العربية والأجنبية ليوم الاثنين 15 مايو

إيمان حشيش:
اوربت سينما 1
ابو ربيع
3:00ص
خليل بعد التعديل
5:15ص
زوجة رجل مهم
7:00ص
9:00ص
امراة سيئة السمعة
11:00ص
كباريه
1:00م
3:00م
5:00م
7:00م
مرسيدس
9:00م
اذاعة حب
11:00م
اوربت سينما 2
اسم الفيلم
توقيت العرض
حكاية من بلدنا
2:00ص
بحبك ياحلوة
4:00ص
واحد في المليون
6:00ص
صور ممنوعة
8:00ص
10:00ص
12:00م
رحلة لذيذة
2:00م
الساحرة الصغيرة
4:00م
السر في بير
6:00م
امراة من القاهرة
8:00م
ارحم حبي
10:00م
سيما
ذئاب علي الطريق
2:30ص
بائعة الشاي
5:00ص
تصريح بالقتل
7:30ص
ذئاب علي الطريق
10:00ص
المنسي
12:30ص
العار
3:00م
6:00م
حادث النصف متر
9:00م
بيت الكوامل
11:30م
ART افلام 2
الباطنية
2:00ص
لو كنت غني
5:15ص
انا عنتر
7:30ص
احلام الشباب
10:00ص
12:00ص
بنت الاكابر
2:15م
المنتقمون
4:30م
تحيا الرجالة
6:30م
شادر السمك
9:00م
قطر الندي
11:30م
يالا عقبالكن
12:00ص
التجربة الدنماركية
2:00ص
التجربة الدنماركية
10:00ص
تيمور وشفيقة
12:00ص
يالا عقبالكن
2:00م
التجربة الدنماركية
4:00م
تيمور وشفيقة
6:00م
يالا عقبالكن
8:00م
التجربة الدنماركية
10:00م
MBC2
2:30ص
4:15م
6:30ص
8:30ص
11:00ص
1:30م
4:00م
6:00م
8:00م
10:00م
MBC Action
Star Movies
2:15ص
4:00ص
06:15 ص
8:00ص
09:45ص
11:45م
3:30م
5:00م
7:00م
9:00م
10:30م
OSN Movies Action
3:00ص
5:00ص
7:00ص
9:00 ص
10:05ص
12:30ص
2:15م
04:15 م
06:45 م
9:00 م
10:45م