ثقافة وفنون

خريطة الأفلام العربية والأجنبية ليوم الاثنين 15 مايو

إيمان حشيش: تنشر "المال" خريطة الأفلام السينمائية لأهم قنوات الأفلام العربية والاجنبية  فى مصر بمواعيد عرضها، وإليكم مواعيد عرض الأفلام لليوم الاثنين 15 مايو 2017اوربت سينما 1 ابو ربيع 3:00ص
15 مايو، 2017 15 مايو، 2017

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إيمان حشيش:

تنشر “المال” خريطة الأفلام السينمائية لأهم قنوات الأفلام العربية والاجنبية  فى مصر بمواعيد عرضها، وإليكم مواعيد عرض الأفلام لليوم الاثنين 15 مايو 2017

اوربت سينما 1

ابو ربيع

3:00ص

خليل بعد التعديل

5:15ص

زوجة رجل مهم

7:00ص

24 ساعة حب

9:00ص

امراة سيئة السمعة

11:00ص

كباريه

1:00م

الفاتنة والصعلوك

3:00م

احترسى من الرجال يا ماما

5:00م

اللعب مع الشياطين

7:00م

مرسيدس

9:00م

اذاعة حب

11:00م

اوربت سينما 2

اسم الفيلم

توقيت العرض

حكاية من بلدنا

2:00ص

بحبك ياحلوة

4:00ص

واحد في المليون

6:00ص

صور ممنوعة

8:00ص

شاطئ الذكريات

10:00ص

الظلال فى الجانب الآخر

12:00م

رحلة لذيذة

2:00م

الساحرة الصغيرة

4:00م

السر في بير

6:00م

امراة من القاهرة

8:00م

ارحم حبي

10:00م

سيما

ذئاب علي الطريق

2:30ص

بائعة الشاي

5:00ص

تصريح بالقتل

7:30ص

ذئاب علي الطريق

10:00ص

المنسي

12:30ص

العار

3:00م

المشخصاتي

6:00م

حادث النصف متر

9:00م

بيت الكوامل

11:30م

ART افلام 2

الباطنية

2:00ص

لو كنت غني

5:15ص

انا عنتر

7:30ص

احلام الشباب

10:00ص

آه يا ليل يا زمن

12:00ص

بنت الاكابر

2:15م

المنتقمون

4:30م

تحيا الرجالة

6:30م

شادر السمك

9:00م

قطر الندي

11:30م

ART سينما

يالا عقبالكن

12:00ص

التجربة الدنماركية

2:00ص

التجربة الدنماركية

10:00ص

تيمور وشفيقة

12:00ص

يالا عقبالكن

2:00م

التجربة الدنماركية

4:00م

تيمور وشفيقة

6:00م

يالا عقبالكن

8:00م

التجربة الدنماركية

10:00م

MBC2

MBC Action

Star Movies

OSN Movies Action

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