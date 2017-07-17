ثقافة وفنون

خريطة الأفلام العربية والأجنبية ليوم الثلاثاء 18 يوليو

إيمان حشيش:تنشر "المال" خريطة الأفلام السينمائية لأهم قنوات الأفلام العربية والاجنبية فى مصر بمواعيد عرضها، وإليكم مواعيد عرض لليوم الثلاثاء 18يوليو 2017روتانا سينمااسم الفيلم توقيت العرض البيه رومانسي 12:00ص صاحبك من بختك 2:00ص لقاء في شهر العسل 5:00ص ظرف طارق 7:00ص مرجان احمد مرجان 10: