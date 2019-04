خريطة الأفلام العربية والأجنبية ليوم الثلاثاء 18 يوليو

إيمان حشيش:

تنشر “المال” خريطة الأفلام السينمائية لأهم قنوات الأفلام العربية والاجنبية فى مصر بمواعيد عرضها، وإليكم مواعيد عرض لليوم الثلاثاء 18يوليو 2017

روتانا سينما

اسم الفيلم توقيت العرض

البيه رومانسي 12:00ص

صاحبك من بختك 2:00ص

لقاء في شهر العسل 5:00ص

ظرف طارق 7:00ص

مرجان احمد مرجان 10:00ص

نعمة 11:00ص

الجراج 2:00م

اللمبي 8 جيجا 4:30م

فتح عينيك 8:00م

خالتي فرنسا 10:00م

روتانا كلاسيك

التعويذة 3:00ص

شباب اليوم 5:00ص

قليل البخت 8:30ص

اشجع رجل في العالم 11:00ص

بلاغ للراي العام 2:00م

نهاية الشياطين 5:00م

ايامنا الحلوة 7:30م

واحدة بواحدة 11:00م

اوربت سينما 1

صاحبك من بختك 3:00ص

غاوي مشاكل 5:00ص

كشف المستور 7:00ص

ارض الاحلام 9:00ص

البركان 11:00ص

رجل فقد عقله 1:00م

شفاه غليظة 3:00م

امير الظلام 5:00م

ابناء وقتلة 7:00م

الوتر 9:00م

سكوت ح نصور 11:00م

سيما

رحلة غرامية 2:30ص

ياسلام عالحب 5:00ص

العيال هربت 7:30ص

رحلة غرامية 10:00ص

انتخبوا الدكتور سليمان عبدالباسط

12:30م

خلي الدماغ صاحي 3:00م

جريمة في الاعماق 6:00م

ايظن

9:00م

ضاع العمر يا ولدي

11:30م

ART سينما

Go To Home

2:00ص

Go To Home

10:00ص

المدينة 12:00ص

الحب والسرقة ومشاكل أخرى

2:00م

Go To Home

4:00م

المدينة 6:00م

الحب والسرقة ومشاكل أخرى

8:00م

Go To Home

10:00م

MBC2

The Glimmer Man

4:00ص

The Contract

5:30ص

A Knight’s Tale

7:00م

Jack the Giant Slayer

9:00ص

The Golden Compass

11:00ص

Snow White and the Huntsman

1:00م

Push

4:00م

Ultraviolet

6:00م

Guardians of the Galaxy

8:00م

Oblivion

10:00م

MBC Action

The Boondock Saints II: All Saints Day

4:00ص

Hansel & Gretel: Witch Hunters

6:00م

Hansel & Gretel: Witch Hunters

11:30م

MBC MAX

Barbershop

4:00ص

Casino Jack

05:45ص

In Good Company

8:00 ص

Margin Call

10:30م

Dead Man Walking

1:00م

Rampart

3:00م

12Rounds

5:00م

Bad Country

7:00م

Pride and glory

9:00م

Drinking Buddies

11:30م