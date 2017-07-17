خريطة الأفلام العربية والأجنبية ليوم الثلاثاء 18 يوليو

إيمان حشيش:
تنشر “المال” خريطة الأفلام السينمائية لأهم قنوات الأفلام العربية والاجنبية فى مصر بمواعيد عرضها، وإليكم مواعيد عرض لليوم الثلاثاء 18يوليو 2017
روتانا سينما
اسم الفيلم توقيت العرض
البيه رومانسي 12:00ص
صاحبك من بختك 2:00ص
لقاء في شهر العسل 5:00ص
ظرف طارق 7:00ص
مرجان احمد مرجان 10:00ص
نعمة 11:00ص
الجراج 2:00م
اللمبي 8 جيجا 4:30م
فتح عينيك 8:00م
خالتي فرنسا 10:00م
روتانا كلاسيك
التعويذة 3:00ص
شباب اليوم 5:00ص
قليل البخت 8:30ص
اشجع رجل في العالم 11:00ص
بلاغ للراي العام 2:00م
نهاية الشياطين 5:00م
ايامنا الحلوة 7:30م
واحدة بواحدة 11:00م
اوربت سينما 1
صاحبك من بختك 3:00ص
غاوي مشاكل 5:00ص
كشف المستور 7:00ص
ارض الاحلام 9:00ص
البركان 11:00ص
رجل فقد عقله 1:00م
شفاه غليظة 3:00م
امير الظلام 5:00م
ابناء وقتلة 7:00م
الوتر 9:00م
سكوت ح نصور 11:00م
سيما
رحلة غرامية 2:30ص
ياسلام عالحب 5:00ص
العيال هربت 7:30ص
رحلة غرامية 10:00ص
انتخبوا الدكتور سليمان عبدالباسط
12:30م
خلي الدماغ صاحي 3:00م
جريمة في الاعماق 6:00م
ايظن
9:00م
ضاع العمر يا ولدي
11:30م
ART سينما
Go To Home
2:00ص
Go To Home
10:00ص
المدينة 12:00ص
الحب والسرقة ومشاكل أخرى
2:00م
Go To Home
4:00م
المدينة 6:00م
الحب والسرقة ومشاكل أخرى
8:00م
Go To Home
10:00م
MBC2
The Glimmer Man
4:00ص
The Contract
5:30ص
A Knight’s Tale
7:00م
Jack the Giant Slayer
9:00ص
The Golden Compass
11:00ص
Snow White and the Huntsman
1:00م
Push
4:00م
Ultraviolet
6:00م
Guardians of the Galaxy
8:00م
Oblivion
10:00م
MBC Action
The Boondock Saints II: All Saints Day
4:00ص
Hansel & Gretel: Witch Hunters
6:00م
Hansel & Gretel: Witch Hunters
11:30م
MBC MAX
Barbershop
4:00ص
Casino Jack
05:45ص
In Good Company
8:00 ص
Margin Call
10:30م
Dead Man Walking
1:00م
Rampart
3:00م
12Rounds
5:00م
Bad Country
7:00م
Pride and glory
9:00م
Drinking Buddies
11:30م