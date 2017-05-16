ثقافة وفنون

خريطة الأفلام العربية والأجنبية ليوم الثلاثاء 16 مايو

إيمان حشيش: تنشر "المال" خريطة الأفلام السينمائية لأهم قنوات الأفلام العربية والاجنبية  فى مصر بمواعيد عرضها، وإليكم مواعيد عرض الأفلام لليوم الثلاثاء 16 مايو 2017 اوربت سينما 1 الفاتنة والصعلوك 3:00ص
16 مايو، 2017 16 مايو، 2017

شارك الخبر مع أصدقائك

إيمان حشيش:

تنشر “المال” خريطة الأفلام السينمائية لأهم قنوات الأفلام العربية والاجنبية  فى مصر بمواعيد عرضها، وإليكم مواعيد عرض الأفلام لليوم الثلاثاء 16 مايو 2017

اوربت سينما 1

الفاتنة والصعلوك

3:00ص

احترسى من الرجال يا ماما

5:15ص

اللعب مع الشياطين

7:00ص

مرسيدس

9:00ص

اذاعة حب

11:00ص

حافية علي جسر من الذهب

1:00م

القط أصله أسد

3:00م

استاكوزا

5:00م

الجنتل

7:00م

مهمة في فيلم قديم

9:00م

بخيت وعديلة 2

11:00م

اوربت سينما 2

اسم الفيلم

توقيت العرض

رحلة لذيذة

2:00ص

الساحرة الصغيرة

4:00ص

السر في بير

6:00ص

امراة من القاهرة

8:00ص

ارحم حبي

10:00ص

العريس يصل غذا

12:00م

زهرة البنفسج

2:00م

سكون العاصفة

4:00م

من ألف إلى باء

6:00م

بلا دموع

8:00م

حبي في القاهرة

10:00م

سيما

الست نواعم

2:30ص

البنات والمرسيدس

5:00ص

المشخصاتي

7:30ص

الست نواعم

10:00ص

حادث النصف متر

12:30ص

صاحب صاحبه

3:00م

تحقيق مع مواطنة

6:00م

ارض الاحلام

9:00م

قانون ايكا

11:30م

ART افلام 2

الكيت كات

2:00ص

تحيا الرجالة

5:15ص

Blow Out

7:30ص

حب وحرمان

10:00ص

شادر السمك

12:00ص

قطر الندي

2:15م

الكافير

4:30م

ثورة البنات

6:30م

النمر والانثي

9:00م

اسماعيل يس بوليس حربي

11:30م

ART سينما

تيمور وشفيقة

12:00ص

يالا عقبالكن

2:00ص

يالا عقبالكن

10:00ص

التجربة الدنماركية

12:00ص

تيمور وشفيقة

2:00م

يالا عقبالكن

4:00م

التجربة الدنماركية

6:00م

تيمور وشفيقة

8:00م

يالا عقبالكن

10:00م

MBC2

The Informant

1:30ص

The Apparition

3:30م

I Spy

7:30ص

The Smurfs 2

9:00ص

Get smart

11:00ص

The Tuxedo

1:00م

Paycheck

3:30م

Total Recall

8:00م

Prometheus

10:00م

MBC Action

MBC MAX

fox Movies


شارك الخبر مع أصدقائك

اقرأ أيضاً

ADS Error Missing id parameter!