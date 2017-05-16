خريطة الأفلام العربية والأجنبية ليوم الثلاثاء 16 مايو

إيمان حشيش:
تنشر “المال” خريطة الأفلام السينمائية لأهم قنوات الأفلام العربية والاجنبية فى مصر بمواعيد عرضها، وإليكم مواعيد عرض الأفلام لليوم الثلاثاء 16 مايو 2017
اوربت سينما 1
الفاتنة والصعلوك
3:00ص
5:15ص
7:00ص
9:00ص
اذاعة حب
11:00ص
حافية علي جسر من الذهب
1:00م
3:00م
5:00م
7:00م
مهمة في فيلم قديم
9:00م
بخيت وعديلة 2
11:00م
اوربت سينما 2
اسم الفيلم
توقيت العرض
رحلة لذيذة
2:00ص
الساحرة الصغيرة
4:00ص
6:00ص
امراة من القاهرة
8:00ص
ارحم حبي
10:00ص
العريس يصل غذا
12:00م
2:00م
4:00م
6:00م
8:00م
10:00م
سيما
الست نواعم
2:30ص
البنات والمرسيدس
5:00ص
7:30ص
10:00ص
12:30ص
صاحب صاحبه
3:00م
6:00م
ارض الاحلام
9:00م
قانون ايكا
11:30م
ART افلام 2
الكيت كات
2:00ص
تحيا الرجالة
5:15ص
7:30ص
حب وحرمان
10:00ص
شادر السمك
12:00ص
قطر الندي
2:15م
الكافير
4:30م
ثورة البنات
6:30م
النمر والانثي
9:00م
اسماعيل يس بوليس حربي
11:30م
ART سينما
تيمور وشفيقة
12:00ص
يالا عقبالكن
2:00ص
يالا عقبالكن
10:00ص
التجربة الدنماركية
12:00ص
تيمور وشفيقة
2:00م
يالا عقبالكن
4:00م
التجربة الدنماركية
6:00م
تيمور وشفيقة
8:00م
يالا عقبالكن
10:00م
MBC2
1:30ص
3:30م
7:30ص
9:00ص
11:00ص
1:00م
3:30م
8:00م
10:00م
MBC Action
4:00ص
6:00م
11:30م
MBC MAX
3:00ص
4:45ص
7:45ص
9:00 ص
11:00ص
2:00ص
3:30م
5:30 م
7:00م
9:00 م
10:45م
fox Movies
2:30ص
5:30ص
7:30 ص
9:30ص
11:30م
1:30م
3:30م
5:30م
7:30م
9:30م
11:30م