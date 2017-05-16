ثقافة وفنون

خريطة الأفلام العربية والأجنبية ليوم الأربعاء 17 مايو

إيمان حشيش: تنشر "المال" خريطة الأفلام السينمائية لأهم قنوات الأفلام العربية والاجنبية  فى مصر بمواعيد عرضها، وإليكم مواعيد عرض الأفلام لليوم الاربعاء 17 مايو 2017 اوربت سينما 1 القط اصله اسد 3:00ص
2:03 ص, الأربعاء, 17 مايو 17 2:03 ص, الأربعاء, 17 مايو 17

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إيمان حشيش:

تنشر “المال” خريطة الأفلام السينمائية لأهم قنوات الأفلام العربية والاجنبية  فى مصر بمواعيد عرضها، وإليكم مواعيد عرض الأفلام لليوم الاربعاء 17 مايو 2017

اوربت سينما 1

القط اصله اسد

3:00ص

استاكوزا

5:15ص

الجنتل

7:00ص

مهمة في فيلم قديم

9:00ص

بخيت وعديلة2

11:00ص

شباب يحترق

1:00م

الانثي

3:00م

التوت والنبوت

5:00م

رجل مهم جدا

7:00م

بن تحية عزوز

9:00م

غش الزوجية

11:00م

اوربت سينما 2

اسم الفيلم

توقيت العرض

زهرة البنفسج

2:00ص

سكون العاصفة

4:00ص

من الف الي باء

6:00ص

بلا دموع

8:00ص

حبي في القاهرة

10:00ص

العلمين

12:00م

انا الشرق

2:00م

البرئ والمشنقة

4:00م

ست البنات

6:00م

بنت من البنات

8:00م

طريق الدموع

10:00م

سيما

الحرامي

2:30ص

المشاغب

5:00ص

تحقيق مع مواطنة

7:30ص

الحرامي

10:00ص

ارض الاحلام

12:30ص

بيت الكوامل

3:00م

مشوار عمر

6:00م

انذار بالطاعة

9:00م

خياط السيدات

11:30م

ART افلام 2

المنتقمون

2:00ص

ثورة البنات

5:15ص

بيتزا بيتزا

7:30ص

انتصار الشباب

10:00ص

النمر والانثي

12:00ص

اسماعيل يس بوليس حربي

2:15م

عندما يبكى الرجال

4:30م

عريس لاختي

6:30م

الاستاذ فاطمة

9:00م

صوت الحب

11:30م

ART سينما

مطب صناعي

12:00ص

ماجد

2:00ص

ماجد

10:00ص

رمضان مبروك أبو العلمين حمودة

12:00ص

مطب صناعي

2:00م

ماجد

4:00م

رمضان مبروك أبو العلمين حمودة

6:00م

مطب صناعي

8:00م

ماجد

10:00م

MBC2

MBC Action

MBC MAX


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