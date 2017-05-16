خريطة الأفلام العربية والأجنبية ليوم الأربعاء 17 مايو

إيمان حشيش: تنشر “المال” خريطة الأفلام السينمائية لأهم قنوات الأفلام العربية والاجنبية فى مصر بمواعيد عرضها، وإليكم مواعيد عرض الأفلام لليوم الاربعاء 17 مايو 2017 اوربت سينما 1 القط اصله اسد 3:00ص استاكوزا 5:15ص 7:00ص مهمة في فيلم قديم 9:00ص بخيت وعديلة2 11:00ص شباب يحترق 1:00م 3:00م التوت والنبوت 5:00م رجل مهم جدا 7:00م بن تحية عزوز 9:00م غش الزوجية 11:00م اوربت سينما 2 اسم الفيلم توقيت العرض زهرة البنفسج 2:00ص سكون العاصفة 4:00ص من الف الي باء 6:00ص بلا دموع 8:00ص حبي في القاهرة 10:00ص العلمين 12:00م انا الشرق 2:00م البرئ والمشنقة 4:00م ست البنات 6:00م بنت من البنات 8:00م طريق الدموع 10:00م سيما الحرامي 2:30ص المشاغب 5:00ص تحقيق مع مواطنة 7:30ص 10:00ص ارض الاحلام 12:30ص بيت الكوامل 3:00م مشوار عمر 6:00م انذار بالطاعة 9:00م خياط السيدات 11:30م ART افلام 2 المنتقمون 2:00ص ثورة البنات 5:15ص بيتزا بيتزا 7:30ص انتصار الشباب 10:00ص النمر والانثي 12:00ص اسماعيل يس بوليس حربي 2:15م 4:30م عريس لاختي 6:30م الاستاذ فاطمة 9:00م صوت الحب 11:30م ART سينما مطب صناعي 12:00ص ماجد 2:00ص ماجد 10:00ص 12:00ص مطب صناعي 2:00م ماجد 4:00م 6:00م مطب صناعي 8:00م ماجد 10:00م MBC2 2:00ص 4:00م 6:00ص 8:00ص 10:30ص 4:00م 6:00م 8:00م 10:00م MBC Action 4:00ص 6:00م 11:30م MBC MAX 3:00ص 5:30ص 7:30ص 9:00 ص 11:00ص 12:30ص 2:30م 5:00 م 7:00م 9:00 م 11:00م
إيمان حشيش:
تنشر “المال” خريطة الأفلام السينمائية لأهم قنوات الأفلام العربية والاجنبية فى مصر بمواعيد عرضها، وإليكم مواعيد عرض الأفلام لليوم الاربعاء 17 مايو 2017
اوربت سينما 1
القط اصله اسد
3:00ص
استاكوزا
5:15ص
7:00ص
مهمة في فيلم قديم
9:00ص
بخيت وعديلة2
11:00ص
شباب يحترق
1:00م
3:00م
التوت والنبوت
5:00م
رجل مهم جدا
7:00م
بن تحية عزوز
9:00م
غش الزوجية
11:00م
اوربت سينما 2
اسم الفيلم
توقيت العرض
زهرة البنفسج
2:00ص
سكون العاصفة
4:00ص
من الف الي باء
6:00ص
بلا دموع
8:00ص
حبي في القاهرة
10:00ص
العلمين
12:00م
انا الشرق
2:00م
البرئ والمشنقة
4:00م
ست البنات
6:00م
بنت من البنات
8:00م
طريق الدموع
10:00م
سيما
الحرامي
2:30ص
المشاغب
5:00ص
تحقيق مع مواطنة
7:30ص
10:00ص
ارض الاحلام
12:30ص
بيت الكوامل
3:00م
مشوار عمر
6:00م
انذار بالطاعة
9:00م
خياط السيدات
11:30م
ART افلام 2
المنتقمون
2:00ص
ثورة البنات
5:15ص
بيتزا بيتزا
7:30ص
انتصار الشباب
10:00ص
النمر والانثي
12:00ص
اسماعيل يس بوليس حربي
2:15م
4:30م
عريس لاختي
6:30م
الاستاذ فاطمة
9:00م
صوت الحب
11:30م
ART سينما
مطب صناعي
12:00ص
ماجد
2:00ص
ماجد
10:00ص
12:00ص
مطب صناعي
2:00م
ماجد
4:00م
6:00م
مطب صناعي
8:00م
ماجد
10:00م
MBC2
2:00ص
4:00م
6:00ص
8:00ص
10:30ص
4:00م
6:00م
8:00م
10:00م
MBC Action
4:00ص
6:00م
11:30م
MBC MAX
3:00ص
5:30ص
7:30ص
9:00 ص
11:00ص
12:30ص
2:30م
5:00 م
7:00م
9:00 م
11:00م