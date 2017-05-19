ثقافة وفنون

خريطة الأفلام العربية والأجنبية ليوم السبت 20 مايو

إيمان حشيش:تنشر "المال" خريطة الأفلام السينمائية لأهم قنوات الأفلام العربية والأجنبية فى مصر بمواعيد عرضها، وإليكم المواعيد لليوم السبت 20 مايو 2017سيما الزوج العازب 2:30ص
20 مايو، 2017 20 مايو، 2017

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إيمان حشيش:

تنشر “المال” خريطة الأفلام السينمائية لأهم قنوات الأفلام العربية والأجنبية فى مصر بمواعيد عرضها، وإليكم المواعيد لليوم السبت 20 مايو 2017

سيما

الزوج العازب

2:30ص

كفرون

5:00ص

عمر وسلمي

7:30ص

الزوج العازب

10:00ص

حرامي الحب

12:30ص

رد قلبي

3:00م

مدافن مفروشة للإيجار

6:00م

العيال هربت

9:00م

لا شيء يهم

11:30م

أوربت سينما 1

الشيطان والخريف

3:00ص

الاحضان الدافئة

5:00ص

قبل زحمة الصيف

7:00ص

Awake

9:00ص

برتيتا

11:00ص

ارض الاحلام

1:00م

خلي بالك من جيرانك

3:00م

كتيبة الاعدام

5:00م

ممنوع في ليلة الدخلة

7:00م

دانتيلا

9:00م

المهم الحب

11:00م

اوربت سينما 2

اسم الفيلم

توقيت العرض

زوجة غيورة جداً

2:00ص

سلامة في خير

4:00ص

حواء علي الطريق

6:00ص

ثلاث قصص

8:00ص

سوق الحريم

10:00ص

سلاسل من حرير

12:00م

سمارة

2:00م

عاشور قلب الأسد

4:00م

الماضي المجهول

6:00م

غصن الزيتون

8:00م

عشاق الليل

10:00م

OSN ياهلا سينما

الشوق

2:00ص

قبل الربيع

4:00ص

بعد الموقعة

6:00ص

شبه منحرف

8:00ص

بينجو

10:00ص

اسوار القمر

12:00ص

حارة مزنوقة

2:00م

شد اجزاء

4:00م

اسوار القمر

6:00م

كنغر حبنا

8:00م

بنات العم

10:00م

ART افلام 2

النعامة والطاووس

2:00ص

اول حب

5:15ص

جبر الخواطر

7:30ص

نادوجا

10:00ص

احلام هند وكاميليا

12:00ص

الجسد

2:15م

الافوكاتو

4:30م

عاشقة نفسها

6:30م

وضاع حبى هناك

9:00م

اللقاء الثاني

11:30م

ART سينما

مطب صناعي

12:00ص

ماجد

2:00ص

ماجد

10:00ص

رمضان مبروك أبو العلمين حمودة

12:00ص

مطب صناعي

2:00م

ماجد

4:00م

رمضان مبروك أبو العلمين حمودة

6:00م

مطب صناعي

8:00م

ماجد

10:00م

MBC2
MBC Action

MBC MAX

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