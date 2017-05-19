خريطة الأفلام العربية والأجنبية ليوم السبت 20 مايو

إيمان حشيش:
تنشر “المال” خريطة الأفلام السينمائية لأهم قنوات الأفلام العربية والأجنبية فى مصر بمواعيد عرضها، وإليكم المواعيد لليوم السبت 20 مايو 2017
سيما
الزوج العازب
2:30ص
5:00ص
عمر وسلمي
7:30ص
الزوج العازب
10:00ص
حرامي الحب
12:30ص
رد قلبي
3:00م
6:00م
العيال هربت
9:00م
لا شيء يهم
11:30م
الشيطان والخريف
3:00ص
الاحضان الدافئة
5:00ص
قبل زحمة الصيف
7:00ص
9:00ص
11:00ص
ارض الاحلام
1:00م
3:00م
كتيبة الاعدام
5:00م
7:00م
دانتيلا
9:00م
المهم الحب
11:00م
اوربت سينما 2
اسم الفيلم
توقيت العرض
2:00ص
سلامة في خير
4:00ص
حواء علي الطريق
6:00ص
8:00ص
سوق الحريم
10:00ص
سلاسل من حرير
12:00م
سمارة
2:00م
4:00م
الماضي المجهول
6:00م
8:00م
عشاق الليل
10:00م
OSN ياهلا سينما
2:00ص
قبل الربيع
4:00ص
بعد الموقعة
6:00ص
شبه منحرف
8:00ص
10:00ص
اسوار القمر
12:00ص
حارة مزنوقة
2:00م
شد اجزاء
4:00م
اسوار القمر
6:00م
كنغر حبنا
8:00م
بنات العم
10:00م
ART افلام 2
النعامة والطاووس
2:00ص
اول حب
5:15ص
جبر الخواطر
7:30ص
10:00ص
احلام هند وكاميليا
12:00ص
2:15م
4:30م
عاشقة نفسها
6:30م
9:00م
اللقاء الثاني
11:30م
مطب صناعي
12:00ص
ماجد
2:00ص
ماجد
10:00ص
12:00ص
مطب صناعي
2:00م
ماجد
4:00م
6:00م
مطب صناعي
8:00م
10:00م
2:00ص
03:30 م
6:30ص
8:00ص
10:00ص
12:00م
3:00م
5:30م
8:00م
10:00م
MBC MAX
12:30ص
5:30ص
8:00ص
9:45 ص
11:30ص
1:30م
3:00 م
5:00م
7:00 م
10:45م