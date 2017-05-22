خريطة الأفلام العربية والأجنبية ليوم الاثنين 22 مايو

إيمان حشيش: تنشر “المال” خريطة الأفلام السينمائية لأهم قنوات الأفلام العربية والاجنبية فى مصر بمواعيد عرضها، وإليكم مواعيد عرض الأفلام لليوم الاثنين 22 مايو 2017 سيما غرام في اغسطس 2:30ص ثلاثة علي واحد 5:00ص الاستاذ يعرف اكثر 7:30ص غرام في اغسطس 10:00ص 12:30ص 3:00م 6:00م بلية ودماغه العالية 9:00م من بلا خطيئة 11:30م اوربت سينما 1 3:00ص طأطا وريكة وكاظم بيه 5:00ص علاقات خاصة 7:00ص زي النهارة 9:00ص قدارة 11:00ص الثمن 1:00م 3:00م غاوي مشاكل 5:00م 7:00م الديلر 9:00م بئر الحرمان 11:00م اوربت سينما 2 اسم الفيلم توقيت العرض عاشقة نفسها 2:00ص الغضب 4:00ص 6:00ص خلود 8:00ص حب الي الابد 10:00ص امتثال 12:00م 2:00م 4:00م 6:00م 8:00م 10:00م OSN ياهلا سينما المواطن برص 2:00ص نسوان ليش لا 4:00ص كتكوت 6:00ص وش اجرام 8:00ص كلمني شكرا 10:00ص قدرات غير عادية 12:00ص بالالوان الطبيعية 2:00م ظرف صحي 4:00م الهاربتان 6:00م زجزاج 8:00م سؤ تفاهم 10:00م ART افلام 2 الافوكاتو 2:00ص جنون الحب 5:15ص بستان الدم 7:30ص قمر 14 10:00ص ليه يادنيا 12:00ص اهل الهوي 2:15م اعدام ميت 4:30م للرجال فقط 6:30م اهلا ياكابتن 9:00م امير الانتقام 11:30م ART سينما ماجد 12:00ص 2:00ص 10:00ص مطب صناعي 12:00ص 2:00م 4:00م مطب صناعي 6:00م 8:00م 10:00م MBC2 2:00ص 4:00 م 6:00ص 8:30ص 11:00ص 01:30 م 4:00م 6:00م 8:00م 10:00م MBC Action 1:30ص 5:45ص 8:00م FOX movies 1:30ص 3:30ص 5:30ص 7:30ص 9:30 ص 11:30ص 1:30م 3:30 م 5:30م 7:30م 9:30م 11:30م
The Transporter
إيمان حشيش:
تنشر “المال” خريطة الأفلام السينمائية لأهم قنوات الأفلام العربية والاجنبية فى مصر بمواعيد عرضها، وإليكم مواعيد عرض الأفلام لليوم الاثنين 22 مايو 2017
سيما
غرام في اغسطس
2:30ص
ثلاثة علي واحد
5:00ص
الاستاذ يعرف اكثر
7:30ص
غرام في اغسطس
10:00ص
12:30ص
3:00م
6:00م
بلية ودماغه العالية
9:00م
من بلا خطيئة
11:30م
اوربت سينما 1
3:00ص
طأطا وريكة وكاظم بيه
5:00ص
علاقات خاصة
7:00ص
زي النهارة
9:00ص
قدارة
11:00ص
الثمن
1:00م
3:00م
غاوي مشاكل
5:00م
7:00م
الديلر
9:00م
بئر الحرمان
11:00م
اوربت سينما 2
اسم الفيلم
توقيت العرض
عاشقة نفسها
2:00ص
الغضب
4:00ص
6:00ص
خلود
8:00ص
حب الي الابد
10:00ص
امتثال
12:00م
2:00م
4:00م
6:00م
8:00م
10:00م
OSN ياهلا سينما
المواطن برص
2:00ص
نسوان ليش لا
4:00ص
كتكوت
6:00ص
وش اجرام
8:00ص
كلمني شكرا
10:00ص
قدرات غير عادية
12:00ص
بالالوان الطبيعية
2:00م
ظرف صحي
4:00م
الهاربتان
6:00م
زجزاج
8:00م
سؤ تفاهم
10:00م
ART افلام 2
الافوكاتو
2:00ص
جنون الحب
5:15ص
بستان الدم
7:30ص
قمر 14
10:00ص
ليه يادنيا
12:00ص
اهل الهوي
2:15م
اعدام ميت
4:30م
للرجال فقط
6:30م
اهلا ياكابتن
9:00م
امير الانتقام
11:30م
ART سينما
ماجد
12:00ص
2:00ص
10:00ص
مطب صناعي
12:00ص
2:00م
4:00م
مطب صناعي
6:00م
8:00م
10:00م
MBC2
2:00ص
4:00 م
6:00ص
8:30ص
11:00ص
01:30 م
4:00م
6:00م
8:00م
10:00م
MBC Action
1:30ص
5:45ص
8:00م
FOX movies
1:30ص
3:30ص
5:30ص
7:30ص
9:30 ص
11:30ص
1:30م
3:30 م
5:30م
7:30م
9:30م
11:30م