ثقافة وفنون

خريطة الأفلام العربية والأجنبية ليوم الاثنين 22 مايو

إيمان حشيش:تنشر "المال" خريطة الأفلام السينمائية لأهم قنوات الأفلام العربية والاجنبية  فى مصر بمواعيد عرضها، وإليكم مواعيد عرض الأفلام لليوم الاثنين 22 مايو 2017   سيما غرام في اغسطس 2:30ص
5:42 ص, الأثنين, 22 مايو 17 5:42 ص, الأثنين, 22 مايو 17

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إيمان حشيش:

تنشر “المال” خريطة الأفلام السينمائية لأهم قنوات الأفلام العربية والاجنبية  فى مصر بمواعيد عرضها، وإليكم مواعيد عرض الأفلام لليوم الاثنين 22 مايو 2017

 

سيما

غرام في اغسطس

2:30ص

ثلاثة علي واحد

5:00ص

الاستاذ يعرف اكثر

7:30ص

غرام في اغسطس

10:00ص

عريس من جهة أمنية

12:30ص

لا شيء يهم

3:00م

المواجهة

6:00م

بلية ودماغه العالية

9:00م

من بلا خطيئة

11:30م

 

 

 

اوربت سينما 1

البركان

3:00ص

طأطا وريكة وكاظم بيه

5:00ص

علاقات خاصة

7:00ص

زي النهارة

9:00ص

قدارة

11:00ص

الثمن

1:00م

إثنان على الطريق

3:00م

غاوي مشاكل

5:00م

الستات

7:00م

الديلر

9:00م

بئر الحرمان

11:00م

 

اوربت سينما 2

 

اسم الفيلم

توقيت العرض

عاشقة نفسها

2:00ص

الغضب

4:00ص

إسماعيل يس للبيع !

6:00ص

خلود

8:00ص

حب الي الابد

10:00ص

امتثال

12:00م

أنا ذنبي إيه؟

2:00م

طريق الشيطان

4:00م

هذا هو الحب

6:00م

كهرمان

8:00م

Till We Meet Again

10:00م

 

 

 

 

OSN ياهلا سينما

المواطن برص

2:00ص

نسوان ليش لا

4:00ص

كتكوت

6:00ص

وش اجرام

8:00ص

كلمني شكرا

10:00ص

قدرات غير عادية

12:00ص

بالالوان الطبيعية

2:00م

ظرف صحي

4:00م

الهاربتان

6:00م

زجزاج

8:00م

سؤ  تفاهم

10:00م

 

ART افلام 2

الافوكاتو

2:00ص

جنون الحب

5:15ص

بستان الدم

7:30ص

قمر 14

10:00ص

ليه يادنيا

12:00ص

اهل الهوي

2:15م

اعدام ميت

4:30م

للرجال فقط

6:30م

اهلا ياكابتن

9:00م

امير الانتقام

11:30م

 

 

 

 

ART سينما

 

 

 

 

MBC2

 

 

 

MBC Action

 

 

 

FOX movies

 

 

 

 

 

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