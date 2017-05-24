خريطة الأفلام العربية والأجنبية ليوم الأربعاء 24 مايو

ايمان حشيش: تنشر “المال” خريطة الأفلام السينمائية لأهم قنوات الأفلام العربية والاجنبية فى مصر بمواعيد عرضها، وإليكم مواعيد عرض الأفلام لليوم الاربعاء 24 مايو 2017 سيما الاصدقاء الثلاثة 2:30ص حصل ياسعادة البيه 5:00ص ليال 7:30ص الاصدقاء الثلاثة 10:00ص 12:30ص من بلا خطيئة 3:00م صعيدي في الجامعة الامريكية 6:00م اصدقاء الشياطين 9:00م الناظر 11:30م اوربت سينما 1 3:00ص العميل رقم 13 5:00ص ابناء وقتلة 7:00ص فاصل ونعود 9:00ص رسائل البحر 11:00ص شئ في صدري 1:00م 3:00م الذكاء المدمر 5:00م اللعب مع الكبار 7:00م العالمي 9:00م كف القمر 11:00م اوربت سينما 2 اسم الفيلم توقيت العرض دعاء الكروان 2:00ص توحة 4:00ص هي والشياطين 6:00ص لسنا ملائكة 8:00ص 10:00ص عنتر وعبلة 12:00م الزوجة العذراء 2:00م المفتش العام 4:00م لواحظ 6:00م ليلة رهيبة 8:00م غرام وانتقام 10:00م OSN ياهلا سينما السيدة الثانية 2:00ص اهواك 4:00ص 6:00ص جدو حبيبي 8:00ص وبعد الطوفان 10:00ص ولاد رزق 12:00ص مصور قتيل 2:00م قبل الربيع 4:00م جرسونيرة 6:00م سكر مر 8:00م بتوقيت القاهرة 10:00م ART افلام 2 اعدام ميت 2:00ص امراة حائرة 5:15ص درب الجدعان 6:30ص نقاوة 8:00ص 10:00ص الغول 12:00ص غريبة 2:15م الاباء الصغار 4:30م سلامة 6:30م اضحك الصورة تطلع حلوة 9:00م 11:30م ART سينما 12:00ص مطب صناعي 2:00ص مطب صناعي 10:00ص ماجد 12:00ص 2:00م مطب صناعي 4:00م 6:00م 8:00م مطب صناعي 10:00م MBC2 1:30ص 4:00 م 05:30ص 7:00ص 10:00ص 12:00م 2:00 م 4:30م 8:00م 10:00م MBC Action 1:30ص 5:45ص 6:30م FOX movies 1:30ص 3:30ص 5:30ص 7:30ص 9:30 ص 11:30ص 1:30م 3:30 م 5:30م 7:30م 9:30م 11:30م
ايمان حشيش:
تنشر “المال” خريطة الأفلام السينمائية لأهم قنوات الأفلام العربية والاجنبية فى مصر بمواعيد عرضها، وإليكم مواعيد عرض الأفلام لليوم الاربعاء 24 مايو 2017
سيما
الاصدقاء الثلاثة
2:30ص
حصل ياسعادة البيه
5:00ص
ليال
7:30ص
الاصدقاء الثلاثة
10:00ص
12:30ص
من بلا خطيئة
3:00م
صعيدي في الجامعة الامريكية
6:00م
اصدقاء الشياطين
9:00م
الناظر
11:30م
اوربت سينما 1
3:00ص
العميل رقم 13
5:00ص
ابناء وقتلة
7:00ص
فاصل ونعود
9:00ص
رسائل البحر
11:00ص
شئ في صدري
1:00م
3:00م
الذكاء المدمر
5:00م
اللعب مع الكبار
7:00م
العالمي
9:00م
كف القمر
11:00م
اوربت سينما 2
اسم الفيلم
توقيت العرض
دعاء الكروان
2:00ص
توحة
4:00ص
هي والشياطين
6:00ص
لسنا ملائكة
8:00ص
10:00ص
عنتر وعبلة
12:00م
الزوجة العذراء
2:00م
المفتش العام
4:00م
لواحظ
6:00م
ليلة رهيبة
8:00م
غرام وانتقام
10:00م
OSN ياهلا سينما
السيدة الثانية
2:00ص
اهواك
4:00ص
6:00ص
جدو حبيبي
8:00ص
وبعد الطوفان
10:00ص
ولاد رزق
12:00ص
مصور قتيل
2:00م
قبل الربيع
4:00م
جرسونيرة
6:00م
سكر مر
8:00م
بتوقيت القاهرة
10:00م
ART افلام 2
اعدام ميت
2:00ص
امراة حائرة
5:15ص
درب الجدعان
6:30ص
نقاوة
8:00ص
10:00ص
الغول
12:00ص
غريبة
2:15م
الاباء الصغار
4:30م
سلامة
6:30م
اضحك الصورة تطلع حلوة
9:00م
11:30م
ART سينما
12:00ص
مطب صناعي
2:00ص
مطب صناعي
10:00ص
ماجد
12:00ص
2:00م
مطب صناعي
4:00م
6:00م
8:00م
مطب صناعي
10:00م
MBC2
1:30ص
4:00 م
05:30ص
7:00ص
10:00ص
12:00م
2:00 م
4:30م
8:00م
10:00م
MBC Action
1:30ص
5:45ص
6:30م
FOX movies
1:30ص
3:30ص
5:30ص
7:30ص
9:30 ص
11:30ص
1:30م
3:30 م
5:30م
7:30م
9:30م
11:30م