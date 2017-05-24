ثقافة وفنون

خريطة الأفلام العربية والأجنبية ليوم الأربعاء 24 مايو

ايمان حشيش: تنشر "المال" خريطة الأفلام السينمائية لأهم قنوات الأفلام العربية والاجنبية  فى مصر بمواعيد عرضها، وإليكم مواعيد عرض الأفلام لليوم الاربعاء 24 مايو 2017 سيما الاصدقاء الثلاثة 2:30ص
3:14 ص, الأربعاء, 24 مايو 17 3:14 ص, الأربعاء, 24 مايو 17

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ايمان حشيش:

تنشر “المال” خريطة الأفلام السينمائية لأهم قنوات الأفلام العربية والاجنبية  فى مصر بمواعيد عرضها، وإليكم مواعيد عرض الأفلام لليوم الاربعاء 24 مايو 2017

سيما

الاصدقاء الثلاثة

2:30ص

حصل ياسعادة البيه

5:00ص

ليال

7:30ص

الاصدقاء الثلاثة

10:00ص

ايظن

12:30ص

من بلا خطيئة

3:00م

صعيدي في الجامعة الامريكية

6:00م

اصدقاء الشياطين

9:00م

الناظر

11:30م

اوربت سينما 1

Sisters

3:00ص

العميل رقم 13

5:00ص

ابناء وقتلة

7:00ص

فاصل ونعود

9:00ص

رسائل البحر

11:00ص

شئ في صدري

1:00م

الارض

3:00م

الذكاء المدمر

5:00م

اللعب مع الكبار

7:00م

العالمي

9:00م

كف القمر

11:00م

اوربت سينما 2

اسم الفيلم

توقيت العرض

دعاء الكروان

2:00ص

توحة

4:00ص

هي والشياطين

6:00ص

لسنا ملائكة

8:00ص

عودة أخطر رجل فى العالم

10:00ص

عنتر وعبلة

12:00م

الزوجة العذراء

2:00م

المفتش العام

4:00م

لواحظ

6:00م

ليلة رهيبة

8:00م

غرام وانتقام

10:00م

OSN ياهلا سينما

السيدة الثانية

2:00ص

اهواك

4:00ص

فيتامين

6:00ص

جدو حبيبي

8:00ص

وبعد الطوفان

10:00ص

ولاد رزق

12:00ص

مصور قتيل

2:00م

قبل الربيع

4:00م

جرسونيرة

6:00م

سكر مر

8:00م

بتوقيت القاهرة

10:00م

ART افلام 2

اعدام ميت

2:00ص

امراة حائرة

5:15ص

درب الجدعان

6:30ص

نقاوة

8:00ص

هو والنساء

10:00ص

الغول

12:00ص

غريبة

2:15م

الاباء الصغار

4:30م

سلامة

6:30م

اضحك الصورة تطلع حلوة

9:00م

إسماعيل يس في مستشفى المجانين

11:30م

ART سينما

رمضان مبروك أبو العلمين حمودة

12:00ص

مطب صناعي

2:00ص

مطب صناعي

10:00ص

ماجد

12:00ص

رمضان مبروك أبو العلمين حمودة

2:00م

مطب صناعي

4:00م

ماجد

6:00م

رمضان مبروك أبو العلمين حمودة

8:00م

مطب صناعي

10:00م

MBC2

MBC Action

FOX movies


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