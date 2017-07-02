خريطة الأفلام العربية والأجنبية ليوم الاثنين 3 يوليو

إيمان حشيش:
تنشر “المال” خريطة الأفلام السينمائية لأهم قنوات الأفلام العربية والأجنبية فى مصر بمواعيد عرضها، وإليكم مواعيد عرض لليوم 3 يوليو 2017.
روتانا سينما
اسم الفيلم توقيت العرض
حاحا وتفاحة 12:00ص
الشيطان والخريف 2:00ص
مهمة صعبة جدا 5:00ص
احلي الاوقات 7:00ص
جمهورية امبابة 10:00ص
احلام الفتي الطايش 11:00ص
الحلال يكسب 2:00م
كتكوت 4:30م
المشخصاتي 2 8:00م
لمح البصر 10:00م
روتانا كلاسيك
تحت التهديد 3:00ص
المليونير 5:00ص
سلامه في خير 8:30ص
متقولش لحد 11:00ص
المدبح 2:00م
نشيد الامل 5:00م
بهية 7:30م
تمر حنة 11:00م
ARTافلام 1
رغبات ممنوعة 2:30ص
امراة من نار 5:15ص
خليك في حالك 7:30ص
المليونيرة 10:00ص
خليج نعمة 12:00ص
حبيبي نائما 2:00م
امراة بلا قلب 4:00م
بنت غير كل البنات 6:00م
عمارة يعقوبيان 8:00م
اهلا ياكابتن 11:00م
ART افلام 2
اجراس الخطر 2:30ص
عصافير الجنة
5:15ص
الخبز المر 7:15ص
نشال رغم انفه 9:30ص
الانسان يعيش مرة واحدة 11:30ص
مال ونساء
1:30م
باريس والحب
4:00م
المتهمة
6:00م
x علامة معناها الخطأ
8:00م
كل بيت له راجل 10:00م
ART سينما
اخر ورقة 2:00ص
اخر ورقة 10:00ص
في رمال بابل 12:00ص
خانة اليك 2:00م
اخر ورقة 4:00م
في رمال بابل 6:00م
خانة اليك 8:00م
اخر ورقة 10:00م
MBC2
The Vow
2:00ص
A Little Bit of Heaven
4:30 م
The Transporter
6:30ص
Transporter 2
8:00ص
Alice in Wonderland
09:45 ص
The Fast and the Furious
11:30ص
Fast 2 Furious (Fast And The Furious 2
1:30 م
Next
4:00م
Paycheck
6:00م
Eagle Eye
8:00م
RoboCop
10:00م
MBC Action
The Expendables
4:00ص
RocknRolla
6:00م
RocknRolla
11:30م
MBC MAX
Antz
3:00 ص
Alpha and Omega
5:30ص
The Benchwarmers
7:30 ص
About a Boy
9:00ص
The Heartbreak Kid
11:00ص
Gallipoli
1:00 م
Frost/Nixon
3:00م
Lincoln
5:00م
The Constant Gardener
7:30م
The Last King of Scotland
9:30م
The Benchwarmers
11:30م
OSN MOVIES
The Invention of Lying
2:15 ص
Artificial Intelligence: AI
4:00ص
Beaches
6:35ص
The Ladykillers
8:35ص
Teenage Mutant Ninja Turtles
10:25ص
WAR HORSE
12:00 م
Air Force One
2:40م
Big Fish
04:50م
The Hurricane
7:00م
He Got Game
9:25م
V/H/S
11:40م