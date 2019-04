خريطة الأفلام العربية والأجنبية ليوم الاثنين 3 يوليو

إيمان حشيش:



تنشر “المال” خريطة الأفلام السينمائية لأهم قنوات الأفلام العربية والأجنبية فى مصر بمواعيد عرضها، وإليكم مواعيد عرض لليوم 3 يوليو 2017.



روتانا سينما

اسم الفيلم توقيت العرض

حاحا وتفاحة 12:00ص

الشيطان والخريف 2:00ص

مهمة صعبة جدا 5:00ص

احلي الاوقات 7:00ص

جمهورية امبابة 10:00ص

احلام الفتي الطايش 11:00ص

الحلال يكسب 2:00م

كتكوت 4:30م

المشخصاتي 2 8:00م

لمح البصر 10:00م



روتانا كلاسيك

تحت التهديد 3:00ص

المليونير 5:00ص

سلامه في خير 8:30ص

متقولش لحد 11:00ص

المدبح 2:00م

نشيد الامل 5:00م

بهية 7:30م

تمر حنة 11:00م

ARTافلام 1

رغبات ممنوعة 2:30ص

امراة من نار 5:15ص

خليك في حالك 7:30ص

المليونيرة 10:00ص

خليج نعمة 12:00ص

حبيبي نائما 2:00م

امراة بلا قلب 4:00م

بنت غير كل البنات 6:00م

عمارة يعقوبيان 8:00م

اهلا ياكابتن 11:00م



ART افلام 2

اجراس الخطر 2:30ص

عصافير الجنة

5:15ص

الخبز المر 7:15ص

نشال رغم انفه 9:30ص

الانسان يعيش مرة واحدة 11:30ص

مال ونساء

1:30م

باريس والحب

4:00م

المتهمة

6:00م

x علامة معناها الخطأ

8:00م

كل بيت له راجل 10:00م

ART سينما

اخر ورقة 2:00ص

اخر ورقة 10:00ص

في رمال بابل 12:00ص

خانة اليك 2:00م

اخر ورقة 4:00م

في رمال بابل 6:00م

خانة اليك 8:00م

اخر ورقة 10:00م

MBC2

The Vow

2:00ص

A Little Bit of Heaven

4:30 م

The Transporter

6:30ص

Transporter 2

8:00ص

Alice in Wonderland

09:45 ص

The Fast and the Furious

11:30ص

Fast 2 Furious (Fast And The Furious 2

1:30 م

Next

4:00م

Paycheck

6:00م

Eagle Eye

8:00م

RoboCop

10:00م



MBC Action

The Expendables

4:00ص

RocknRolla

6:00م

RocknRolla

11:30م

MBC MAX

Antz

3:00 ص

Alpha and Omega

5:30ص

The Benchwarmers

7:30 ص

About a Boy

9:00ص

The Heartbreak Kid

11:00ص

Gallipoli

1:00 م

Frost/Nixon

3:00م

Lincoln

5:00م

The Constant Gardener

7:30م

The Last King of Scotland

9:30م

The Benchwarmers

11:30م





OSN MOVIES

The Invention of Lying

2:15 ص

Artificial Intelligence: AI

4:00ص

Beaches

6:35ص

The Ladykillers

8:35ص

Teenage Mutant Ninja Turtles

10:25ص

WAR HORSE

12:00 م

Air Force One

2:40م

Big Fish

04:50م

The Hurricane

7:00م

He Got Game

9:25م

V/H/S

11:40م