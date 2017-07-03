خريطة الأفلام العربية والأجنبية ليوم الثلاثاء 4 يوليو

ايمان حشيش:
تنشر “المال” خريطة الأفلام السينمائية لأهم قنوات الأفلام العربية والاجنبية فى مصر بمواعيد عرضها، وإليكم مواعيد عرض لليوم الثلاثاء 4 يوليو 2017
روتانا سينما
اسم الفيلم توقيت العرض
الغواص 12:00ص
امواج بلا شاطئ 2:00ص
الحلال يكسب 5:00ص
كتكوت 7:00ص
لمح البصر 10:00ص
المشخصاتي 2 11:00ص
امبراطورية ميم 2:00م
تلك الايام 4:30م
ملاكي اسكندرية 8:00م
ميدو مشاكل 10:00م
روتانا كلاسيك
المدبح 3:00ص
نشيد الامل 5:00ص
بهية 8:30ص
تمر حنة 11:00ص
ضربة شمس 2:00م
المتمردة 5:00م
ليلي بنت الشاطئ 7:30م
الكيت كات 11:00م
أوربت سينما 1
2علي الطريق 2:30ص
غضب الحليم 5:00ص
عنتر زمانه 7:30ص
بلبل حيران 9:00ص
عسل اسود 11:00ص
الشيطان امراة 1:00م
اين عقلي 3:00م
البيضة والحجر 6:00م
وجدة 7:00م
ريجاتا 9:00م
دانتيلا 11:00م
ARTافلام 1
ومضي قطار العمر 2:30ص
غابة من الرجال 5:15ص
غدي 7:30ص
ايام الخادمة احلام 9:30ص
العالمي 11:30ص
عمارة يعقوبيان 1:30م
رغبات ممنوعة 4:30م
شباب تيك اواي 6:00م
الشبح 8:00م
الزمهلاوية 11:00م
ART افلام 2
ايام العمر 2:30ص
شهر العسل 5:15ص
الف بوسة وبوسة 7:15ص
واحد زائد واحد 9:30ص
جذور في الهواء 11:30ص
اثار علي الرمال 1:30م
اللص 4:00م
شقاوة بنات
6:00م
انا المجنون 8:00م
بداية ونهاية 10:00م
ART سينما
خانة اليك 2:00ص
خانة اليك 10:00ص
اخر ورقة 12:00ص
في رمال بابل 2:00م
خانة اليك 4:00م
اخر ورقة 6:00م
في رمال بابل 8:00م
خانة اليك 10:00م
MBC2
Evil Dead
1:45ص
Alice in Wonderland
3:30 م
Wreck-It Ralph
5:30ص
Next
7:30ص
Eagle Eye
09:00 ص
Paycheck
11:00ص
RoboCop
1:00 م
White Chicks
4:00م
Tower Heist
6:00م
The Italian Job
8:00م
Collateral
10:00م
MBC Action
The Oxford Murders
4:00ص
Getaway
6:00م
Getaway
11:30م
MBC MAX
About A Boy
3:00 ص
Semi-Pro
5:00ص
Scooby-Doo! Spooky Scarecrow 6:30 ص
The Constant Gardener
8:00ص
Lincoln
10:00ص
Head of State
1:00 م
The American President
2:30م
A Beginner’s Guide to Endings
5:00م
The Rum Diary
7:00م
The Full Monty
9:00م
Lincoln
10:30م