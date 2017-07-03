ثقافة وفنون

خريطة الأفلام العربية والأجنبية ليوم الثلاثاء 4 يوليو

ايمان حشيش: تنشر "المال" خريطة الأفلام السينمائية لأهم قنوات الأفلام العربية والاجنبية  فى مصر بمواعيد عرضها، وإليكم مواعيد عرض لليوم الثلاثاء 4 يوليو 2017 روتانا سينما اسم الفيلم توقيت العرض الغواص 12:00ص امواج بلا شاطئ 2:00ص الحلال يكسب 5:00ص كتكوت 7:00ص لمح البصر 10:00ص الم
4 يوليو، 2017 4 يوليو، 2017

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ايمان حشيش:

تنشر “المال” خريطة الأفلام السينمائية لأهم قنوات الأفلام العربية والاجنبية  فى مصر بمواعيد عرضها، وإليكم مواعيد عرض لليوم الثلاثاء 4 يوليو 2017

روتانا سينما

اسم الفيلم توقيت العرض

الغواص 12:00ص

امواج بلا شاطئ 2:00ص

الحلال يكسب 5:00ص

كتكوت 7:00ص

لمح البصر 10:00ص

المشخصاتي 2 11:00ص

امبراطورية ميم 2:00م

تلك الايام 4:30م

ملاكي اسكندرية 8:00م

ميدو مشاكل 10:00م

روتانا كلاسيك

المدبح 3:00ص

نشيد الامل 5:00ص

بهية 8:30ص

تمر حنة 11:00ص

ضربة شمس 2:00م

المتمردة 5:00م

ليلي بنت الشاطئ 7:30م

الكيت كات 11:00م

أوربت سينما 1

2علي الطريق 2:30ص

غضب الحليم 5:00ص

عنتر زمانه 7:30ص

بلبل حيران 9:00ص

عسل اسود 11:00ص

الشيطان امراة 1:00م

اين عقلي 3:00م

البيضة والحجر 6:00م

وجدة 7:00م

ريجاتا 9:00م

دانتيلا 11:00م

ARTافلام 1

ومضي قطار العمر 2:30ص

غابة من الرجال 5:15ص

غدي 7:30ص

ايام الخادمة احلام 9:30ص

العالمي 11:30ص

عمارة يعقوبيان 1:30م

رغبات ممنوعة 4:30م

شباب تيك اواي 6:00م

الشبح 8:00م

الزمهلاوية 11:00م

ART افلام 2

ايام العمر 2:30ص

شهر العسل 5:15ص

الف بوسة وبوسة 7:15ص

واحد زائد واحد 9:30ص

جذور في الهواء 11:30ص

اثار علي الرمال 1:30م

اللص 4:00م

شقاوة بنات

6:00م

انا المجنون 8:00م

بداية ونهاية 10:00م

ART سينما

خانة اليك 2:00ص

خانة اليك 10:00ص

اخر ورقة 12:00ص

في رمال بابل 2:00م

خانة اليك 4:00م

اخر ورقة 6:00م

في  رمال بابل 8:00م

خانة اليك 10:00م

MBC2

Evil Dead

1:45ص

Alice in Wonderland

3:30 م

Wreck-It Ralph

5:30ص

Next

7:30ص

Eagle Eye

09:00 ص

Paycheck

11:00ص

RoboCop

1:00 م

White Chicks

4:00م

 Tower Heist

6:00م

The Italian Job

8:00م

Collateral

10:00م

MBC Action

The Oxford Murders

4:00ص

Getaway

6:00م

Getaway

11:30م

MBC MAX

About A Boy

3:00 ص

Semi-Pro

5:00ص

Scooby-Doo! Spooky Scarecrow 6:30 ص

The Constant Gardener

8:00ص

Lincoln

10:00ص

Head of State

1:00 م

The American President

2:30م

A Beginner’s Guide to Endings

5:00م

The Rum Diary

7:00م

 The Full Monty

9:00م

Lincoln

10:30م

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