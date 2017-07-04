ثقافة وفنون

خريطة الأفلام العربية والأجنبية ليوم الأربعاء 5 يوليو

إيمان حشيش: تنشر "المال" خريطة الأفلام السينمائية لأهم قنوات الأفلام العربية والاجنبية فى مصر بمواعيد عرضها، وإليكم مواعيد عرض لليوم الاربعاء 5  يوليو 2017 روتانا سينما اسم الفيلم توقيت العرض حالة حب 12:00ص غابة من الرجال 2:00ص امبراطورية ميم 5:00ص تلك الايام 7:00ص ميدو مشاكل 1
5 يوليو، 2017 5 يوليو، 2017

شارك الخبر مع أصدقائك

إيمان حشيش:

تنشر “المال” خريطة الأفلام السينمائية لأهم قنوات الأفلام العربية والاجنبية فى مصر بمواعيد عرضها، وإليكم مواعيد عرض لليوم الاربعاء 5  يوليو 2017

روتانا سينما

اسم الفيلم توقيت العرض

حالة حب 12:00ص

غابة من الرجال 2:00ص

امبراطورية ميم 5:00ص

تلك الايام 7:00ص

ميدو مشاكل 10:00ص

ملاكي اسكندرية 11:00ص

الدادة دودي 2:00م

فيلم هندي 4:30م

ادرنالين 8:00م

جيران السعد 10:00م

روتانا كلاسيك

ضربة شمس 3:00ص

المتمردة 5:00ص

ليلي بنت الشاطئ 8:30ص

الكيت كات 11:00ص

الانسان يعيش 2:00م

مااقدرش 5:00م

صوت من الماضي 7:30م

اللص والكلاب 11:00م

اوربت سينما 1

اين عقلي 3:00ص

البيضة والحجر 5:00ص

وجدة 7:00ص

ريجاتا 9:00ص

دانتيلا 11:00ص

احترسي من الرجال ياماما 1:00م

My Sister

3:00م

بلاغ ضد امراة 6:00م

المعدية 7:00م

ابن القنصل 9:00م

الديلر 11:00م

ARTافلام 1

البيت الملعون 3:00ص

ايام الشر 5:15ص

اهلا ياكابتن 7:15ص

المرسي ابو العباس 10:00ص

بنت غير كل البنات 11:30ص

الشبح 2:00م

ومضي قطار العمر 4:00م

خليل بعد التعديل 6:00م

ظرف طارق 8:00م

لست شيطانا ولا ملاكا 11:00م

ART افلام 2

باريس والحب 2:30ص

المتهمة 5:15ص

سكة العاشقين 7:15ص

مفتش المباحث 9:30ص

اكس علامة معناها الخطأ 11:30ص

كل بيت له راجل 1:30م

المنسي 3:30م

في الهوا سوا 5:30م

مهمة في تل ابيب 8:00م

الشقيقان 10:00م

ART سينما

في رمال بابل 2:00ص

في رمال بابل 10:00ص

خانة اليك 12:00ص

اخر ورقة 2:00م

رمال في بابل 4:00م

خانة اليك 6:00م

اخر ورقة 8:00م

رمال في بابل 10:00م

MBC2

Bangkok Dangerous

1:30ص

RoboCop

4:00م

At Any Price

5:30ص

Tower Heist

7:30ص

White Chicks

09:00 ص

The Italian Job

11:00ص

Red Planet

1:00 م

Addams Family Values

4:00م

Hotel Transylvania

6:00م

The Mummy

8:00م

Avatar

10:30م

MBC Action

RocknRolla

4:00ص

Abduction

6:00م

Abduction

11:30م

MBC MAX

Gallipoli

3:30 ص

Frost/Nixon

6:00ص

The American President

8:30 ص

The Rum Diary

10:30ص

Mrs. Winterbourne

1:00 م

Happythankyoumoreplease

3:00م

Breaking the Girls

5:30م

Martha Marcy May Marlene

7:00م

The resident

9:00م

A Beginner’s Guide to Endings

10:30م

شارك الخبر مع أصدقائك

اقرأ أيضاً

ADS Error Missing id parameter!