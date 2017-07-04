خريطة الأفلام العربية والأجنبية ليوم الأربعاء 5 يوليو

إيمان حشيش:
تنشر “المال” خريطة الأفلام السينمائية لأهم قنوات الأفلام العربية والاجنبية فى مصر بمواعيد عرضها، وإليكم مواعيد عرض لليوم الاربعاء 5 يوليو 2017
روتانا سينما
اسم الفيلم توقيت العرض
حالة حب 12:00ص
غابة من الرجال 2:00ص
امبراطورية ميم 5:00ص
تلك الايام 7:00ص
ميدو مشاكل 10:00ص
ملاكي اسكندرية 11:00ص
الدادة دودي 2:00م
فيلم هندي 4:30م
ادرنالين 8:00م
جيران السعد 10:00م
روتانا كلاسيك
ضربة شمس 3:00ص
المتمردة 5:00ص
ليلي بنت الشاطئ 8:30ص
الكيت كات 11:00ص
الانسان يعيش 2:00م
مااقدرش 5:00م
صوت من الماضي 7:30م
اللص والكلاب 11:00م
اوربت سينما 1
اين عقلي 3:00ص
البيضة والحجر 5:00ص
وجدة 7:00ص
ريجاتا 9:00ص
دانتيلا 11:00ص
احترسي من الرجال ياماما 1:00م
My Sister
3:00م
بلاغ ضد امراة 6:00م
المعدية 7:00م
ابن القنصل 9:00م
الديلر 11:00م
ARTافلام 1
البيت الملعون 3:00ص
ايام الشر 5:15ص
اهلا ياكابتن 7:15ص
المرسي ابو العباس 10:00ص
بنت غير كل البنات 11:30ص
الشبح 2:00م
ومضي قطار العمر 4:00م
خليل بعد التعديل 6:00م
ظرف طارق 8:00م
لست شيطانا ولا ملاكا 11:00م
ART افلام 2
باريس والحب 2:30ص
المتهمة 5:15ص
سكة العاشقين 7:15ص
مفتش المباحث 9:30ص
اكس علامة معناها الخطأ 11:30ص
كل بيت له راجل 1:30م
المنسي 3:30م
في الهوا سوا 5:30م
مهمة في تل ابيب 8:00م
الشقيقان 10:00م
ART سينما
في رمال بابل 2:00ص
في رمال بابل 10:00ص
خانة اليك 12:00ص
اخر ورقة 2:00م
رمال في بابل 4:00م
خانة اليك 6:00م
اخر ورقة 8:00م
رمال في بابل 10:00م
MBC2
Bangkok Dangerous
1:30ص
RoboCop
4:00م
At Any Price
5:30ص
Tower Heist
7:30ص
White Chicks
09:00 ص
The Italian Job
11:00ص
Red Planet
1:00 م
Addams Family Values
4:00م
Hotel Transylvania
6:00م
The Mummy
8:00م
Avatar
10:30م
MBC Action
RocknRolla
4:00ص
Abduction
6:00م
Abduction
11:30م
MBC MAX
Gallipoli
3:30 ص
Frost/Nixon
6:00ص
The American President
8:30 ص
The Rum Diary
10:30ص
Mrs. Winterbourne
1:00 م
Happythankyoumoreplease
3:00م
Breaking the Girls
5:30م
Martha Marcy May Marlene
7:00م
The resident
9:00م
A Beginner’s Guide to Endings
10:30م