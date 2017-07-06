خريطة الأفلام العربية والأجنبية ليوم الخميس

إيمان حشيش
تنشر “المال” خريطة الأفلام السينمائية لأهم قنوات الأفلام العربية والأجنبية فى مصر بمواعيد عرضها، وإليكم مواعيد عرض لليوم الخميس 6 يوليو 2017
روتانا سينما
اسم الفيلم
توقيت العرض
احنا اتقابلنا قبل كدا
12:00ص
اللعب مع الشياطين
2:00ص
الدادة دودي
5:00ص
فيلم هندي
7:00ص
جيران السعد
10:00ص
أدرينالين
11:00ص
مستر كاراتيه
2:00م
سيب وأنا اسيب
4:30م
المركب
8:00م
أسد وأربع قطط
10:00م
روتانا كلاسيك
الإنسان يعيش
3:00ص
ما أقدرش
5:00ص
صوت من الماضي
8:30ص
اللص والكلاب
11:00ص
جنايات 85
2:00م
مليون جنيه
5:00م
رحلة إلي القمر
7:30م
أميرة حبي أنا
11:00م
سيما
ظلمت روحي
2:30ص
5:00ص
أغنية الوداع
7:30ص
ظلمت روحي
10:00ص
12:30م
طائر علي الطريق
3:00م
الكداب
6:00م
نبتدي منين الحكاية
9:00م
التجربة الدنماركية
11:30م
ARTافلام 1
الرجل الصعيدي
3:00ص
موعد مع الحبيب
5:15ص
الزمهلاوية
7:15ص
اغتيال فاتن توفيق
10:00ص
شباب تيك أواي
12:00م
ظرف طارق
2:00م
البيت الملعون
4:00م
مدافن مفروشة للإيجار
6:00م
يا أنا ياخالتي
8:00م
عندما يسقط الجسد
11:00م
ART أفلام 2
اللص
2:30ص
شقاوة بنات
5:15ص
الملعوب
7:15ص
قلبي يهواك
9:30ص
أنا المجنون
11:30ص
بداية ونهاية
1:30م
إشارة مرور
3:30م
وهبتك حياتي
6:30م
المحظوظ
8:00م
عبيد الجسد
10:00م
ART سينما
2:00ص
10:00ص
في رمال بابل
12:00ص
خانة إليك
2:00م
4:00م
في رمال بابل
6:00م
خانة إليك
8:00م
10:00م
MBC2
1:30ص
3:00م
5:00ص
7:00ص
8:30 ص
10:00ص
1:00 م
4:00م
6:00م
8:00م
MBC Action
4:00ص
6:00م
11:30م
MBC MAX
The Dead Mothers Club
2:00 ص
4:00ص
6:00ص
8:30 ص
10:30ص
12:30 م
2:30م
5:00م
7:30م
The Prestige
9:00م
11:30م