خريطة الأفلام العربية والأجنبية ليوم الخميس

ثقافة وفنون

إيمان حشيش تنشر "المال" خريطة الأفلام السينمائية لأهم قنوات الأفلام العربية والأجنبية فى مصر بمواعيد عرضها، وإليكم مواعيد عرض لليوم الخميس 6 يوليو 2017 روتانا سينما اسم الفيلم توقيت العرض احنا اتقابلنا قبل كدا 12:00ص اللعب مع الشياطين 2:00ص الدادة…