ثقافة وفنون

خريطة الأفلام العربية والأجنبية ليوم الخميس

إيمان حشيش تنشر "المال" خريطة الأفلام السينمائية لأهم قنوات الأفلام العربية والأجنبية  فى مصر بمواعيد عرضها، وإليكم مواعيد عرض لليوم الخميس 6  يوليو 2017 روتانا سينما اسم الفيلم توقيت العرض احنا اتقابلنا قبل كدا 12:00ص اللعب مع الشياطين 2:00ص الدادة…

6 يوليو، 2017 6 يوليو، 2017

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إيمان حشيش


تنشر “المال” خريطة الأفلام السينمائية لأهم قنوات الأفلام العربية والأجنبية  فى مصر بمواعيد عرضها، وإليكم مواعيد عرض لليوم الخميس 6  يوليو 2017

روتانا سينما

اسم الفيلم

توقيت العرض

احنا اتقابلنا قبل كدا

12:00ص

اللعب مع الشياطين

2:00ص

الدادة دودي

5:00ص

فيلم هندي

7:00ص

جيران السعد

10:00ص

أدرينالين

11:00ص

مستر كاراتيه

2:00م

سيب وأنا اسيب

4:30م

المركب

8:00م

أسد وأربع قطط

10:00م

روتانا كلاسيك

الإنسان يعيش

3:00ص

ما أقدرش

5:00ص

صوت من الماضي

8:30ص

اللص والكلاب

11:00ص

جنايات 85

2:00م

مليون جنيه

5:00م

رحلة إلي القمر

7:30م

أميرة حبي أنا

11:00م

سيما

ظلمت روحي

2:30ص

باي باي ياحلوة

5:00ص

أغنية الوداع

7:30ص

ظلمت روحي

10:00ص

الفتى الشرير

12:30م

طائر علي الطريق

3:00م

الكداب

6:00م

نبتدي منين الحكاية

9:00م

التجربة الدنماركية

11:30م

ARTافلام 1

الرجل الصعيدي

3:00ص

موعد مع الحبيب

5:15ص

الزمهلاوية

7:15ص

اغتيال فاتن توفيق

10:00ص

شباب تيك أواي

12:00م

ظرف طارق

2:00م

البيت الملعون

4:00م

مدافن مفروشة للإيجار

6:00م

يا أنا ياخالتي

8:00م

عندما يسقط الجسد

11:00م

ART أفلام 2

اللص

2:30ص

شقاوة بنات

5:15ص

الملعوب

7:15ص

قلبي يهواك

9:30ص

أنا المجنون

11:30ص

بداية ونهاية

1:30م

إشارة مرور

3:30م

وهبتك حياتي

6:30م

المحظوظ

8:00م

عبيد الجسد

10:00م

ART سينما

آخر ورقة

2:00ص

اخر ورقة

10:00ص

في رمال بابل

12:00ص

خانة إليك

2:00م

آخر ورقة

4:00م

في رمال بابل

6:00م

خانة إليك

8:00م

آخر ورقة

10:00م

MBC2

MBC Action

MBC MAX

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