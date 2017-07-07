خريطة الأفلام العربية والأجنبية ليوم السبت 8 يوليو

إيمان حشيش: تنشر “المال” خريطة الأفلام السينمائية لأهم قنوات الأفلام العربية والاجنبية فى مصر بمواعيد عرضها، وإليكم مواعيد عرض لليوم السبت 8 يوليو 2017 روتانا سينما اسم الفيلم توقيت العرض ويجا 12:00ص الاخرس 2:00ص فتاة الاستعراض 5:00ص عسكر في المعسكر 7:00ص البلد دي فيها حكومة 10:00ص الوتر 11:00ص خليل بعد التعديل 2:00م صايع بحر 4:30م زي النهاردة 8:00م بوشكاش 10:00م روتانا كلاسيك كده اوكيه 3:00ص الحاقد 5:00ص بنت الاكابر 8:30ص سواق الهانم 11:00ص ايس كريم في جليم 2:00م حدث ذات ليلة 5:00م الباب المفتوح 7:30م ثرثرة فوق النيل 11:00م اوربت سينما 1 اللعب مع الكبار 3:00ص امراة وامراة 5:00ص الثمن 7:00ص 9:00ص ابو العريف 11:00ص البحر بيضحك ليه 1:00م الطاووس 3:00م ظاظا 5:00م واحد صعيدي 7:00م الفرح 9:00م اكس لارج 11:00م سيما الاستاذة فاطمة 2:30ص الو انا القطة 5:00ص اريد خلعا 7:30ص الاستاذة فاطمة 10:00ص صائد النساء 12:30م التجربة الدنماركية 3:00م يارب ولد 6:00م تحدي الاقوياء 9:00م الصاغة 11:30م ART افلام 2 اشارة مرور 2:30ص وهبتك حياتي 5:15ص الخرتيت 7:15ص علي مسرح الحياة 9:00ص المحظوظ 11:30ص عبيد الجسد 1:30م ويبقي الحب 4:00م انا بنت ناس 6:00م عيش الغراب 8:30م غراميات امراة 10:30م ART سينما في رمال بابل 2:00ص في رمال بابل 10:00ص خانة اليك 12:00ص اخر ورقة 2:00م في رمال بابل 4:00م خانة اليك 6:00م اخر ورقة 8:00م في رمال بابل 10:00م MBC2 2:00ص 5:30م 8:00ص 10:30ص 1:00 م 4:00م 6:00م 8:00م 10:00م MBC Action 4:00ص 6:00م 11:30م MBC MAX 2:00 ص 4:30ص 6:30ص 8:30 ص 10:30ص 1:00 م 2:30م 5:00م 7:30م 10:30م
إيمان حشيش:
تنشر “المال” خريطة الأفلام السينمائية لأهم قنوات الأفلام العربية والاجنبية فى مصر بمواعيد عرضها، وإليكم مواعيد عرض لليوم السبت 8 يوليو 2017
روتانا سينما
اسم الفيلم
توقيت العرض
ويجا
12:00ص
الاخرس
2:00ص
فتاة الاستعراض
5:00ص
عسكر في المعسكر
7:00ص
البلد دي فيها حكومة
10:00ص
الوتر
11:00ص
خليل بعد التعديل
2:00م
صايع بحر
4:30م
زي النهاردة
8:00م
بوشكاش
10:00م
روتانا كلاسيك
كده اوكيه
3:00ص
الحاقد
5:00ص
بنت الاكابر
8:30ص
سواق الهانم
11:00ص
ايس كريم في جليم
2:00م
حدث ذات ليلة
5:00م
الباب المفتوح
7:30م
ثرثرة فوق النيل
11:00م
اوربت سينما 1
اللعب مع الكبار
3:00ص
امراة وامراة
5:00ص
الثمن
7:00ص
9:00ص
ابو العريف
11:00ص
البحر بيضحك ليه
1:00م
الطاووس
3:00م
ظاظا
5:00م
واحد صعيدي
7:00م
الفرح
9:00م
اكس لارج
11:00م
سيما
الاستاذة فاطمة
2:30ص
الو انا القطة
5:00ص
اريد خلعا
7:30ص
الاستاذة فاطمة
10:00ص
صائد النساء
12:30م
التجربة الدنماركية
3:00م
يارب ولد
6:00م
تحدي الاقوياء
9:00م
الصاغة
11:30م
ART افلام 2
اشارة مرور
2:30ص
وهبتك حياتي
5:15ص
الخرتيت
7:15ص
علي مسرح الحياة
9:00ص
المحظوظ
11:30ص
عبيد الجسد
1:30م
ويبقي الحب
4:00م
انا بنت ناس
6:00م
عيش الغراب
8:30م
غراميات امراة
10:30م
ART سينما
في رمال بابل
2:00ص
في رمال بابل
10:00ص
خانة اليك
12:00ص
اخر ورقة
2:00م
في رمال بابل
4:00م
خانة اليك
6:00م
اخر ورقة
8:00م
في رمال بابل
10:00م
MBC2
2:00ص
5:30م
8:00ص
10:30ص
1:00 م
4:00م
6:00م
8:00م
10:00م
MBC Action
4:00ص
6:00م
11:30م
MBC MAX
2:00 ص
4:30ص
6:30ص
8:30 ص
10:30ص
1:00 م
2:30م
5:00م
7:30م
10:30م