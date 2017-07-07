ثقافة وفنون

خريطة الأفلام العربية والأجنبية ليوم السبت 8 يوليو

إيمان حشيش:تنشر "المال" خريطة الأفلام السينمائية لأهم قنوات الأفلام العربية والاجنبية  فى مصر بمواعيد عرضها، وإليكم مواعيد عرض لليوم السبت 8  يوليو 2017روتانا سينما اسم الفيلم توقيت العرض
2:13 ص, السبت, 8 يوليو 17 2:13 ص, السبت, 8 يوليو 17

شارك الخبر مع أصدقائك

إيمان حشيش:

تنشر “المال” خريطة الأفلام السينمائية لأهم قنوات الأفلام العربية والاجنبية  فى مصر بمواعيد عرضها، وإليكم مواعيد عرض لليوم السبت 8  يوليو 2017

روتانا سينما

اسم الفيلم

توقيت العرض

ويجا

12:00ص

الاخرس

2:00ص

فتاة الاستعراض

5:00ص

عسكر في المعسكر

7:00ص

البلد دي فيها حكومة

10:00ص

الوتر

11:00ص

خليل بعد التعديل

2:00م

صايع بحر

4:30م

زي النهاردة

8:00م

بوشكاش

10:00م

روتانا كلاسيك

كده اوكيه

3:00ص

الحاقد

5:00ص

بنت الاكابر

8:30ص

سواق الهانم

11:00ص

ايس كريم في جليم

2:00م

حدث ذات ليلة

5:00م

الباب المفتوح

7:30م

ثرثرة فوق النيل

11:00م

اوربت سينما 1

اللعب مع الكبار

3:00ص

امراة وامراة

5:00ص

الثمن

7:00ص

انتبهوا أيها الأزواج

9:00ص

ابو العريف

11:00ص

البحر بيضحك ليه

1:00م

الطاووس

3:00م

ظاظا

5:00م

واحد صعيدي

7:00م

الفرح

9:00م

اكس لارج

11:00م

سيما

الاستاذة فاطمة

2:30ص

الو انا القطة

5:00ص

اريد خلعا

7:30ص

الاستاذة فاطمة

10:00ص

صائد النساء

12:30م

التجربة الدنماركية

3:00م

يارب ولد

6:00م

تحدي الاقوياء

9:00م

الصاغة

11:30م

ART افلام 2

اشارة مرور

2:30ص

وهبتك حياتي

5:15ص

الخرتيت

7:15ص

علي مسرح الحياة

9:00ص

المحظوظ

11:30ص

عبيد الجسد

1:30م

ويبقي الحب

4:00م

انا بنت ناس

6:00م

عيش الغراب

8:30م

غراميات امراة

10:30م

ART سينما

في رمال بابل

2:00ص

في رمال بابل

10:00ص

خانة اليك

12:00ص

اخر ورقة

2:00م

في رمال بابل

4:00م

خانة اليك

6:00م

اخر ورقة

8:00م

في رمال بابل

10:00م

MBC2

MBC Action

MBC MAX

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم

ملف الكاتب

اقرأ أيضاً