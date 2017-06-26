خريطة الأفلام العربية والأجنبية لثاني أيام العيد

إيمان حشيش:
تنشر “المال” خريطة الأفلام السينمائية لأهم قنوات الأفلام العربية والأجنبية فى مصر بمواعيد عرضها، وإليكم مواعيد عرض الأفلام لثاني أيام عيد الفطر.
روتانا سينما
اسم الفيلم
توقيت العرض
جيم اوفر
12:00ص
حادي بادي
2:00ص
ابو كرتونة
5:00ص
عسل اسود
7:00ص
سمير وشهير وبهير
10:00ص
مراتي وزوجتي
11:00ص
حبيبي دائما
2:00م
بن القنصل
4:30م
عمر وسلمي
8:00م
جوه اللعبة
10:00م
روتانا كلاسيك
طأطأ وريكا وكاظم بك
3:00ص
ابن حميدو
5:00ص
عفريت مراتي
8:30ص
ايام وليالي
11:00ص
عنتر شايل سيفه
2:00م
شاطئ المرح
5:00م
سر طاقية الاخفاء
7:30م
بطل من ورق
11:00م
اوربت سينما 1
نار الشوق
3:00ص
الشياطين والكورة
5:00ص
عسل اسود
7:00ص
المشبوه
9:00ص
المعدية
11:00ص
ايام صعبة
1:00م
بنات ابليس
3:00م
الشوارع الخلفية
5:00م
اين عقلي
7:00م
عمر وسلمي 2
9:00م
علاقات خاصة
11:00م
ART افلام 1
قمر الزمان
2:30ص
7:15ص
عريس من جهة امنية
9:30ص
ايظن
11:15ص
1:00م
3:30م
6:00م
مسجون ترانزيت
9:00م
التجربة الدنماركية
10:00م
ART سينما
خانة اليك
2:00ص
خانة اليك
10:00ص
الحب والسرقة ومشاكل اخري
12:00ص
في رمال بابل
2:00م
خانة اليك
4:00م
الحب والسرقة ومشاكل اخري
6:00م
في رمال بابل
8:00م
خانة اليك
10:00م
MBC2
3:00ص
4:30 م
Garfield: A Tail of Two Kitties
6:30ص
8:00ص
10:00ص
12:30م
2:00 م
4:30م
6:00م
8:00م
10:00م
12:00ص
MBC Action
5:45ص
8:00م
1:30ص
MBC MAX
4:15ص
6:00ص
8:00 ص
9:45ص
Epic
11:15ص
1:00 م
3:00م
When Harry Met Sally
5:00م
7:00م
Take Me Home Tonight
9:00م
10:30م
12:15ص
Star Movies
2:00 ص
4:00ص
6:00ص
7:30ص
11:30ص
2:00 م
3:45م
5:30
7:30م
9:00م
A walk to remember
11:00م