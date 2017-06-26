ثقافة وفنون

خريطة الأفلام العربية والأجنبية لثاني أيام العيد

إيمان حشيش:تنشر "المال" خريطة الأفلام السينمائية لأهم قنوات الأفلام العربية والأجنبية فى مصر بمواعيد عرضها، وإليكم مواعيد عرض الأفلام لثاني أيام عيد الفطر. روتانا سينما اسم الفيلم توقيت العرض
26 يونيو، 2017 26 يونيو، 2017

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إيمان حشيش:

تنشر “المال” خريطة الأفلام السينمائية لأهم قنوات الأفلام العربية والأجنبية فى مصر بمواعيد عرضها، وإليكم مواعيد عرض الأفلام لثاني أيام عيد الفطر.

روتانا سينما

اسم الفيلم

توقيت العرض

جيم اوفر

12:00ص

حادي بادي

2:00ص

ابو كرتونة

5:00ص

عسل اسود

7:00ص

سمير وشهير وبهير

10:00ص

مراتي وزوجتي

11:00ص

حبيبي دائما

2:00م

بن القنصل

4:30م

عمر وسلمي

8:00م

جوه اللعبة

10:00م

روتانا كلاسيك

طأطأ وريكا وكاظم بك

3:00ص

ابن حميدو

5:00ص

عفريت مراتي

8:30ص

ايام وليالي

11:00ص

عنتر شايل سيفه

2:00م

شاطئ المرح

5:00م

سر طاقية الاخفاء

7:30م

بطل من ورق

11:00م

اوربت سينما 1

نار الشوق

3:00ص

الشياطين والكورة

5:00ص

عسل اسود

7:00ص

المشبوه

9:00ص

المعدية

11:00ص

ايام صعبة

1:00م

بنات ابليس

3:00م

الشوارع الخلفية

5:00م

اين عقلي

7:00م

عمر وسلمي 2

9:00م

علاقات خاصة

11:00م

ART افلام 1

قمر الزمان

2:30ص

م صعيدي في الجامعة الأمريكية

7:15ص

عريس من جهة امنية

9:30ص

ايظن

11:15ص

الجزيرة

1:00م

جواز بقرار جمهوري

3:30م

تيمور وشفيقة

6:00م

مسجون ترانزيت

9:00م

التجربة الدنماركية

10:00م

ART سينما

خانة اليك

2:00ص

خانة اليك

10:00ص

الحب والسرقة ومشاكل اخري

12:00ص

في رمال بابل

2:00م

خانة اليك

4:00م

الحب والسرقة ومشاكل اخري

6:00م

في رمال بابل

8:00م

خانة اليك

10:00م

MBC2

MBC Action

MBC MAX

Star Movies

Raising Helen

2:00 ص

Even Money

4:00ص

Honor

6:00ص

Good Will Hunting

7:30ص

Pulp Fiction

11:30ص

Even Money

2:00 م

Big Hero 6

3:45م

Raising Helen

5:30

Planes: Fire & Rescue

7:30م

Hanna

9:00م

 A walk to remember

11:00م

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