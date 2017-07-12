خريطة الأفلام العربية والأجنبية.. الخميس 13 يوليو

إيمان حشيش
تنشر “المال”، خريطة الأفلام السينمائية لأهم قنوات الأفلام العربية والأجنبية فى مصر، بمواعيد عرضها.
وإليكم مواعيد عروض اليوم الخميس -13يوليو 2017:
روتانا سينما
اسم الفيلم
توقيت العرض
واحد صحيح
12:00ص
انتبهوا ايها الازواج
2:00ص
سحر العيون
5:00ص
تتح
7:00ص
واحد صعيدي
10:00ص
اذاعة حب
11:00ص
المليونيرة النشالة
2:00م
الرجل الغامض بسلامته
4:30م
غش الزوجية
8:00م
وش سجون
10:00م
روتانا كلاسيك
لك يوم يابيه
3:00ص
جواهر
5:00ص
بن للايجار
8:30ص
امريكاني من طنطا
11:00ص
الفحامين
2:00م
قلوب العذاري
5:00م
سلطان
7:30م
عصر القوة
11:00م
اوربت سينما 1
3:00ص
سرقوا ام علي
5:00ص
اللعب مع الشياطين
7:00ص
9:00ص
11:00ص
1:00م
3:00م
ذات الوجهين
5:00م
الكابتن وصل
7:00م
عمر وسلمي
9:00م
قبل زحمة الصيف
11:00م
سيما
اهل الهوي
2:30ص
عروسة وجوز عرسان
5:00ص
7:30ص
اهل الهوي
10:00ص
12:30م
يادنيا ياغرامي
3:00م
6:00م
ليلة ساخنة
9:00م
11:30م
ART افلام 1
3:00ص
5:15ص
7:30ص
9:30ص
حسن طيارة
11:30ص
عجميستا
1:30م
مطلوب حيا او ميتا
4:00م
صياد اليمام
6:00م
حاحا وتفاحة
8:00م
10:00م
ART سينما
خانة اليك
2:00ص
خانة اليك
10:00ص
اخر ورقة
12:00ص
في رمال بابل
2:00م
خانة اليك
4:00م
اخر ورقة
6:00م
8:00م
خانة اليك
10:00م
MBC2
1:30ص
3:30م
6:00م
7:30م
9:30ص
11:00ص
1:00م
4:00م
6:00م
8:00م
10:30م
MBC Action
4:00ص
5:00م
11:30م
MBC MAX
3:00 ص
5:30ص
8:00 ص
10:00ص
11:30ص
1:30م
3:30 م
5:30م
7:30م
9:00م
11:00م