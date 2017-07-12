ثقافة وفنون

خريطة الأفلام العربية والأجنبية.. الخميس 13 يوليو

إيمان حشيشتنشر "المال"، خريطة الأفلام السينمائية لأهم قنوات الأفلام العربية والأجنبية فى مصر، بمواعيد عرضها.وإليكم مواعيد عروض اليوم الخميس -13يوليو 2017:روتانا سينما   اسم الفيلم توقيت العرض
13 يوليو، 2017 13 يوليو، 2017

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إيمان حشيش

تنشر “المال”، خريطة الأفلام السينمائية لأهم قنوات الأفلام العربية والأجنبية فى مصر، بمواعيد عرضها.

وإليكم مواعيد عروض اليوم الخميس -13يوليو 2017:

روتانا سينما

 

اسم الفيلم

توقيت العرض

واحد صحيح

12:00ص

انتبهوا ايها الازواج

2:00ص

سحر العيون

5:00ص

تتح

7:00ص

واحد صعيدي

10:00ص

اذاعة حب

11:00ص

المليونيرة النشالة

2:00م

الرجل الغامض بسلامته

4:30م

غش الزوجية

8:00م

وش سجون

10:00م

 

روتانا كلاسيك

 

لك يوم يابيه

3:00ص

جواهر

5:00ص

بن للايجار

8:30ص

امريكاني من طنطا

11:00ص

الفحامين

2:00م

قلوب العذاري

5:00م

سلطان

7:30م

عصر القوة

11:00م

  

اوربت سينما 1

اقوى الرجال

3:00ص

سرقوا ام علي

5:00ص

اللعب مع الشياطين

7:00ص

آسف على الإزعاج

9:00ص

إسكندرية نيويورك

11:00ص

إحترس!!! نحن المجانين

1:00م

المهم الحب

3:00م

ذات الوجهين

5:00م

الكابتن وصل

7:00م

عمر وسلمي

9:00م

قبل زحمة الصيف

11:00م

  

سيما

اهل الهوي

2:30ص

عروسة وجوز عرسان

5:00ص

طائر الليل الحزين

7:30ص

اهل الهوي

10:00ص

يا تحب يا تقب

12:30م

يادنيا ياغرامي

3:00م

جبر الخواطر

6:00م

ليلة ساخنة

9:00م

عريس من جهة أمنية

11:30م

  

ART افلام 1

الاقمر

3:00ص

فتوات بولاق

5:15ص

خالي من الكوليسترول

7:30ص

حتى لا يطير الدخان

9:30ص

حسن طيارة

11:30ص

عجميستا

1:30م

مطلوب حيا او ميتا

4:00م

صياد اليمام

6:00م

حاحا وتفاحة

8:00م

واحد من الناس

10:00م

 

ART سينما

خانة اليك

2:00ص

خانة اليك

10:00ص

اخر ورقة

12:00ص

في رمال بابل

2:00م

خانة اليك

4:00م

اخر ورقة

6:00م

في رمال بابل

8:00م

خانة اليك

10:00م

   

MBC2

  

MBC Action

Conspiracy Theory

4:00ص

Snitch

5:00م

Snitch

11:30م
 

MBC MAX


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