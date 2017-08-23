محمد فتحى
تنشر “المال” خريطة الأفلام العربية لأهم قنوات الأفلام فى مصر بمواعيد عرضها, وإليكم خريطة الأفلام العربية ليوم الخميس 24 أغسطس..
أوربت سينما 1:
1:00 ص – مهمة صعبة جدا
3:00 ص – الحب والرعب
5:00 ص – ابنتى والذئاب
7:00 ص – بنت بديعة
9:00 ص – المهم الحب
11:00 ص – أعظم طفل فى العالم
1:00 م – مهمة صعبة جدا
3:00 م – ماكانش العشم
5:00 م – رامى الاعتصامى
7:00 م – الكل عاوز يحب
9:00 م – قبل زحمة الصيف
11:00 م – خطيب ماما
أوربت سينما 2:
12:00 ص – سلوا قلبى
2:00 ص – السماء لا تنام
4:00 ص – سلطان
6:00 ص – هدى
8:00 ص – عودة أخطر رجل فى العالم
10:00 ص – نهاية الطريق
12:00 م – سلوا قلبى
2:00 م – أربع بنت وظابط
4:00 م – الإيمان
6:00 م – الكمساريات الفاتنات
8:00 م – غزل البنات
10:00 م – أم رتيبة
ART أفلام 1:
12:00 ص – ظرف طارق
2:00 ص – منزل العائلة المسمومة
5:15 ص – درب اللبانة
7:45 ص – ورقة شفرة
9:30 ص – حب لا يرى الشمس
11:30 م – مملكة النمل
2:00 م – ثمن دستة أشرار
4:00 م – إن ربك لبالمرصاد
6:00 م – عصابة الدكتور عمر
8:00 م – الناصر صلاح الدين
10:30م – أبو على
ART أفلام 2:
12:30 ص – الهروب إلى القمة
2:30 ص – امرأة فوق القمة
5:15 ص – الأستاذة فاطمة
7:15 ص – عمر 2000
9:15 ص – المجانين الثلاثة
11:15 ص – بيت القاضى
1:30 م – اسماعيل يس فى الجيش
3:30 م – أغنية الوداع
6:00 م – البيت الكبير
8:00 م – تزوير فى أوراق رسمية
10:00 م – أسمر وجميل
سيما:
2:30 ص – أنا وحدى
5:00 ص – درب الجدعان
7:30 ص – الوحوش الصغيرة
10:00 ص – أنا وحدى
12:30 م – المولد
3:00 م – زى الهوا
6:00 م – شفاه لا تعرف الكذب
9:00 م – وبالوالدين إحسانا
11:30 م – رمضان مبروك أبو العلمين حمودة
OSN ياهلا سينما:
12:00 ص – جرسونيرة
4:00 ص – بتوقيت القاهرة
6:00 ص – عصفورى
8:00 ص – المشتبه
10:00 ص – الجزيرة
12:00 م – أسوار القمر
2:00 م – زجزاج
4:00 م – جرسونيرة
6:00 م – مرجان أحمد مرجان
8:00 م – ولعانة
10:00 م – صابر جوجل
خريطة الأفلام العربية ليوم الخميس 24 أغسطس
محمد فتحى