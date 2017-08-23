محمد فتحى



تنشر “المال” خريطة الأفلام العربية لأهم قنوات الأفلام فى مصر بمواعيد عرضها, وإليكم خريطة الأفلام العربية ليوم الخميس 24 أغسطس..



أوربت سينما 1:



1:00 ص – مهمة صعبة جدا

3:00 ص – الحب والرعب

5:00 ص – ابنتى والذئاب

7:00 ص – بنت بديعة

9:00 ص – المهم الحب

11:00 ص – أعظم طفل فى العالم

1:00 م – مهمة صعبة جدا

3:00 م – ماكانش العشم

5:00 م – رامى الاعتصامى

7:00 م – الكل عاوز يحب

9:00 م – قبل زحمة الصيف

11:00 م – خطيب ماما



أوربت سينما 2:



12:00 ص – سلوا قلبى

2:00 ص – السماء لا تنام

4:00 ص – سلطان

6:00 ص – هدى

8:00 ص – عودة أخطر رجل فى العالم

10:00 ص – نهاية الطريق

12:00 م – سلوا قلبى

2:00 م – أربع بنت وظابط

4:00 م – الإيمان

6:00 م – الكمساريات الفاتنات

8:00 م – غزل البنات

10:00 م – أم رتيبة



ART أفلام 1:



12:00 ص – ظرف طارق

2:00 ص – منزل العائلة المسمومة

5:15 ص – درب اللبانة

7:45 ص – ورقة شفرة

9:30 ص – حب لا يرى الشمس

11:30 م – مملكة النمل

2:00 م – ثمن دستة أشرار

4:00 م – إن ربك لبالمرصاد

6:00 م – عصابة الدكتور عمر

8:00 م – الناصر صلاح الدين

10:30م – أبو على



ART أفلام 2:



12:30 ص – الهروب إلى القمة

2:30 ص – امرأة فوق القمة

5:15 ص – الأستاذة فاطمة

7:15 ص – عمر 2000

9:15 ص – المجانين الثلاثة

11:15 ص – بيت القاضى

1:30 م – اسماعيل يس فى الجيش

3:30 م – أغنية الوداع

6:00 م – البيت الكبير

8:00 م – تزوير فى أوراق رسمية

10:00 م – أسمر وجميل



سيما:



2:30 ص – أنا وحدى

5:00 ص – درب الجدعان

7:30 ص – الوحوش الصغيرة

10:00 ص – أنا وحدى

12:30 م – المولد

3:00 م – زى الهوا

6:00 م – شفاه لا تعرف الكذب

9:00 م – وبالوالدين إحسانا

11:30 م – رمضان مبروك أبو العلمين حمودة



OSN ياهلا سينما:



12:00 ص – جرسونيرة

4:00 ص – بتوقيت القاهرة

6:00 ص – عصفورى

8:00 ص – المشتبه

10:00 ص – الجزيرة

12:00 م – أسوار القمر

2:00 م – زجزاج

4:00 م – جرسونيرة

6:00 م – مرجان أحمد مرجان

8:00 م – ولعانة

10:00 م – صابر جوجل