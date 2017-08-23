ثقافة وفنون

خريطة الأفلام العربية ليوم الخميس 24 أغسطس

محمد فتحى   تنشر "المال" خريطة الأفلام العربية لأهم قنوات الأفلام فى مصر بمواعيد عرضها, وإليكم خريطة الأفلام العربية ليوم الخميس 24 أغسطس..   أوربت سينما 1:   1:00 ص            -          مهمة صعبة جدا 3:00 ص      
24 أغسطس، 2017 24 أغسطس، 2017

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محمد فتحى
 
تنشر “المال” خريطة الأفلام العربية لأهم قنوات الأفلام فى مصر بمواعيد عرضها, وإليكم خريطة الأفلام العربية ليوم الخميس 24 أغسطس..
 
أوربت سينما 1:
 
1:00 ص            –          مهمة صعبة جدا
3:00 ص            –          الحب والرعب
5:00 ص            –          ابنتى والذئاب
7:00 ص            –          بنت بديعة
9:00 ص            –          المهم الحب
11:00 ص          –          أعظم طفل فى العالم
1:00 م               –          مهمة صعبة جدا
3:00 م               –          ماكانش العشم
5:00 م               –          رامى الاعتصامى
7:00 م               –          الكل عاوز يحب
9:00 م               –          قبل زحمة الصيف
11:00 م             –          خطيب ماما
 
أوربت سينما 2:
 
12:00 ص          –          سلوا قلبى
2:00 ص            –          السماء لا تنام
4:00 ص            –          سلطان
6:00 ص            –          هدى
8:00 ص            –          عودة أخطر رجل فى العالم
10:00 ص          –          نهاية الطريق
12:00 م             –          سلوا قلبى
2:00 م               –          أربع بنت وظابط
4:00 م               –          الإيمان
6:00 م               –          الكمساريات الفاتنات
8:00 م               –          غزل البنات
10:00 م             –          أم رتيبة
 
ART أفلام 1:
 
12:00 ص          –          ظرف طارق
2:00 ص            –          منزل العائلة المسمومة
5:15 ص            –          درب اللبانة
7:45 ص            –          ورقة شفرة
9:30 ص            –          حب لا يرى الشمس
11:30 م             –          مملكة النمل
2:00 م               –          ثمن دستة أشرار
4:00 م               –          إن ربك لبالمرصاد
6:00 م               –          عصابة الدكتور عمر
8:00 م               –          الناصر صلاح الدين
10:30م              –          أبو على
 
ART أفلام 2:
 
12:30 ص          –          الهروب إلى القمة
2:30 ص            –          امرأة فوق القمة
5:15 ص            –          الأستاذة فاطمة
7:15 ص            –          عمر 2000
9:15 ص            –          المجانين الثلاثة
11:15 ص          –          بيت القاضى
1:30 م               –          اسماعيل يس فى الجيش
3:30 م               –          أغنية الوداع
6:00 م               –          البيت الكبير
8:00 م               –          تزوير فى أوراق رسمية
10:00 م             –          أسمر وجميل
 
سيما:
 
2:30 ص            –          أنا وحدى
5:00 ص            –         درب الجدعان
7:30 ص            –         الوحوش الصغيرة
10:00 ص          –         أنا وحدى
12:30 م             –         المولد
3:00 م               –         زى الهوا
6:00 م               –         شفاه لا تعرف الكذب
9:00 م               –         وبالوالدين إحسانا
11:30 م             –         رمضان مبروك أبو العلمين حمودة
 
OSN ياهلا سينما:
 
12:00 ص          –         جرسونيرة
4:00 ص            –         بتوقيت القاهرة
6:00 ص            –         عصفورى
8:00 ص            –         المشتبه
10:00 ص          –         الجزيرة
12:00 م             –         أسوار القمر
2:00 م               –         زجزاج
4:00 م               –         جرسونيرة
6:00 م               –         مرجان أحمد مرجان
8:00 م               –         ولعانة
10:00 م             –         صابر جوجل

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