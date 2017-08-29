محمد فتحى:
تنشر “المال” خريطة الأفلام العربية لأهم قنوات الأفلام فى مصر بمواعيد عرضها, وإليكم خريطة الأفلام العربية ليوم الثلاثاء 29 أغسطس..
أوربت سينما 1:
1:00 ص – آخر كلام
3:00 ص – الضحايا
5:00 ص – ابن القنصل
7:00 ص – الوداع يا بونابرت
9:00 ص – رجل فقد عقله
11:00 ص – الثمن
1:00 م – آخر كلام
3:00 م – شيئ فى صدرى
5:00 م – موعد على العشاء
7:00 م – الرجل الثالث
9:00 م – مرسيدس
11:00 م – أبو العريف
أوربت سينما 2:
12:00 ص – مرت الأيام
2:00 ص – أعز الحبايب
4:00 ص – قصر الشوق
6:00 ص – علمونى الحب
8:00 ص – بنت البلد
10:00 ص – صراع فى النيل
12:00 م – مرت الأيام
2:00 م – بنات حواء
4:00 م – أحبك انت
6:00 م – قبل زحمة الصيف
8:00 م – حكاية العمر كله
10:00 م – الجنتل
ART أفلام 1:
12:30 ص – عندليب الدقى
2:30 ص – الأبرياء
5:15 ص – حب فوق السحاب
7:15 ص – كده رضا
9:15 ص – الرحمة يا ناس
11:45 م – الزمهلوية
2:00 م – زكى شان
4:00 م – الوحش داخل الإنسان
6:00 م – جرسونيرة
8:00 م – سيد العاطفى
10:00 م – فيلا 69
ART أفلام 2:
12:30 ص – دعونى أنتقم
3:00 ص – الطاغية
5:15 ص – حب من نار
7:15 ص – العاشقة
9:45 ص – انتربول فى بيروت
11:30 ص – وحوش الميناء
2:00 م – العروسة الصغيرة
4:00 م – السكرية
6:30 م – اسماعيل يس فى جنينة الحيوانات
8:30 م – استغاثة من العالم الآخر
10:30 م – بنت الأكابر
سيما:
2:30 ص – بنت الباشا المدير
5:00 ص – المنحوس
7:30 ص – فرح
10:00 ص – بنت الباشا المدير
12:30 م – البنات عايزة ايه
3:00 م – كامل الأوصاف
6:00 م – شلة المراهقين
9:00 م – عريس من جهة أمنية
11:30 م – على من نطلق الرصاص
OSN ياهلا سينما:
2:00 ص – عمود فقرى
4:00 ص – هيبتا: المحاضرة الأخيرة
6:00 ص – حلاوة روح
8:00 ص – الشبح
10:00 ص – كدبة كل يوم
12:00 م – بالحلال
2:00 م – سكر مر
4:00 م – الشوق
6:10 م – عنتر وبيسة
8:00 م – قلب الأسد
10:00 م – من 30 سنة