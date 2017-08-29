ثقافة وفنون

خريطة الأفلام العربية ليوم الثلاثاء 29 أغسطس

 محمد فتحى:   تنشر "المال" خريطة الأفلام العربية لأهم قنوات الأفلام فى مصر بمواعيد عرضها, وإليكم خريطة الأفلام العربية ليوم الثلاثاء 29 أغسطس..   أوربت سينما 1:   1:00 ص            -          آخر كلام 3:00 ص     &
29 أغسطس، 2017 29 أغسطس، 2017

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 محمد فتحى:

 
تنشر “المال” خريطة الأفلام العربية لأهم قنوات الأفلام فى مصر بمواعيد عرضها, وإليكم خريطة الأفلام العربية ليوم الثلاثاء 29 أغسطس..
 
أوربت سينما 1:
 
1:00 ص            –          آخر كلام
3:00 ص            –          الضحايا
5:00 ص            –          ابن القنصل
7:00 ص            –          الوداع يا بونابرت
9:00 ص            –          رجل فقد عقله
11:00 ص          –          الثمن
1:00 م               –          آخر كلام
3:00 م               –          شيئ فى صدرى
5:00 م               –          موعد على العشاء
7:00 م               –          الرجل الثالث
9:00 م               –          مرسيدس
11:00 م             –          أبو العريف
 
أوربت سينما 2:
 
12:00 ص          –          مرت الأيام
2:00 ص            –          أعز الحبايب
4:00 ص            –          قصر الشوق
6:00 ص            –          علمونى الحب
8:00 ص            –          بنت البلد
10:00 ص          –          صراع فى النيل
12:00 م             –          مرت الأيام
2:00 م               –          بنات حواء
4:00 م               –          أحبك انت
6:00 م               –          قبل زحمة الصيف
8:00 م               –          حكاية العمر كله
10:00 م             –          الجنتل
 
ART أفلام 1:
 
12:30 ص          –          عندليب الدقى
2:30 ص            –          الأبرياء
5:15 ص            –          حب فوق السحاب
7:15 ص            –          كده رضا
9:15 ص            –          الرحمة يا ناس
11:45 م             –          الزمهلوية
2:00 م               –          زكى شان
4:00 م               –          الوحش داخل الإنسان
6:00 م               –          جرسونيرة
8:00 م               –          سيد العاطفى
10:00 م             –          فيلا 69
 
ART أفلام 2:
 
12:30 ص          –          دعونى أنتقم
3:00 ص            –          الطاغية
5:15 ص            –          حب من نار
7:15 ص            –          العاشقة
9:45 ص            –          انتربول فى بيروت
11:30 ص          –          وحوش الميناء
2:00 م               –          العروسة الصغيرة
4:00 م               –          السكرية
6:30 م               –          اسماعيل يس فى جنينة الحيوانات
8:30 م               –          استغاثة من العالم الآخر
10:30 م             –          بنت الأكابر
 سيما:
 2:30 ص            –         بنت الباشا المدير
5:00 ص            –         المنحوس
7:30 ص            –         فرح
10:00 ص          –         بنت الباشا المدير
12:30 م             –         البنات عايزة ايه
3:00 م               –         كامل الأوصاف
6:00 م               –         شلة المراهقين
9:00 م               –         عريس من جهة أمنية
11:30 م             –         على من نطلق الرصاص
 
OSN ياهلا سينما:
 
2:00 ص            –         عمود فقرى
4:00 ص            –         هيبتا: المحاضرة الأخيرة
6:00 ص            –         حلاوة روح
8:00 ص            –         الشبح
10:00 ص          –         كدبة كل يوم
12:00 م             –         بالحلال
2:00 م               –         سكر مر
4:00 م               –         الشوق
6:10 م               –         عنتر وبيسة
8:00 م               –         قلب الأسد
10:00 م             –         من 30 سنة

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