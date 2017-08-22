ثقافة وفنون

خريطة الأفلام العربية ليوم الثلاثاء 22 أغسطس

محمد فتحى:  تنشر "المال" خريطة الأفلام العربية لأهم قنوات الأفلام فى مصر بمواعيد عرضها, وإليكم خريطة الأفلام العربية ليوم الثلاثاء 22 أغسطس..   أوربت سينما 1:   1:00 ص            -          التعويذة 3:00 ص      
22 أغسطس، 2017 22 أغسطس، 2017

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محمد فتحى:

 
تنشر “المال” خريطة الأفلام العربية لأهم قنوات الأفلام فى مصر بمواعيد عرضها, وإليكم خريطة الأفلام العربية ليوم الثلاثاء 22 أغسطس..
 
أوربت سينما 1:
 
1:00 ص            –          التعويذة
3:00 ص            –          الرجالة فى خطر
5:00 ص            –          صغيرة على الحب
7:00 ص            –          ألف ليلة وليلة
9:00 ص            –          ممنوع فى ليلة الدخلة
11:00 ص          –          كباريه
1:00 م               –          التعويذة
3:00 م               –          المجرم
5:00 م               –          إعدام بريء
7:00 م               –          الكابتن وصل
9:00 م               –          ألف مبروك
11:00 م             –          الإرهاب والكباب
 
أوربت سينما 2:
 
12:00 ص          –          عنتر وعبلة
2:00 ص            –          دعاء الكروان
4:00 ص            –          توحة
6:00 ص            –          هى والشياطين
8:00 ص            –          لسنا ملائكة
10:00 ص          –          الأشرار
12:00 م             –          عنتر وعبلة
2:00 م               –          الزوجة العذراء
4:00 م               –          المفتش العام
6:00 م               –          لواحظ
8:00 م               –          ليلة رهيبة
10:00 م             –          غرام وانتقام
 
ART أفلام 1:
 
12:30 ص          –          أوضة الفيران
2:30 ص            –          أنا فى عينيه
5:15 ص            –          خمسة فى الجحيم
7:15 ص            –          حاحا وتفاحة
9:30 ص            –          قلب الليل
11:30 م             –          Son of Babylon
1:30 م               –          ظرف طارق
3:30 م               –          أمان يا دنيا
5:30 م               –          مملكة النمل
8:00 م               –          عيال حبيبة
10:30م                –          ورقة شفرة
 
ART أفلام 2:
 
12:30 ص          –          الجاسوسة حكمت فهمى
3:00 ص            –          سمكة وأربع قروش
5:15 ص            –          رجل لا ينام
7:45 ص            –          أشيك واد فى روكسى
9:30 ص            –          المارد
11:30 ص          –          عفاريت الأسفلت
1:30 م               –          لقمة العيش
3:30 م               –          امرأة فوق القمة
6:00 م               –          الأستاذة فاطمة
8:00 م               –          بيت القاضى
10:30 م             –          اسماعيل يس في الجيش
 
سيما:
 
2:30 ص            –          مصرى فى لبنان
5:00 ص            –          المطب
7:30 ص            –          مين يجنن مين
10:00 ص          –          مصرى فى لبنان
12:30 م             –          النعامة والطاووس
3:00 م               –          واحدة بواحدة
6:00 م               –          دندش
9:00 م               –          القاضى والجلاد
11:30 م             –          زى الهوا
 
OSN ياهلا سينما:
 
2:00 ص            –         الخلبوص
4:00 ص            –         جحيم فى الهند
6:00 ص            –         السيدة الثانية
8:00 ص            –         حياتى مبهدلة
10:00 ص          –         شد أجزاء
12:00 م             –         بتوقيت القاهرة
2:00 م               –        عصفورى
4:00 م               –        المشتبه
6:20 م               –        الشبح
8:00 م               –        الهرم الرابع
10:00 م             –        من ألف إلى باء
 

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