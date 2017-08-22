محمد فتحى:
تنشر “المال” خريطة الأفلام العربية لأهم قنوات الأفلام فى مصر بمواعيد عرضها, وإليكم خريطة الأفلام العربية ليوم الثلاثاء 22 أغسطس..
أوربت سينما 1:
1:00 ص – التعويذة
3:00 ص – الرجالة فى خطر
5:00 ص – صغيرة على الحب
7:00 ص – ألف ليلة وليلة
9:00 ص – ممنوع فى ليلة الدخلة
11:00 ص – كباريه
1:00 م – التعويذة
3:00 م – المجرم
5:00 م – إعدام بريء
7:00 م – الكابتن وصل
9:00 م – ألف مبروك
11:00 م – الإرهاب والكباب
أوربت سينما 2:
12:00 ص – عنتر وعبلة
2:00 ص – دعاء الكروان
4:00 ص – توحة
6:00 ص – هى والشياطين
8:00 ص – لسنا ملائكة
10:00 ص – الأشرار
12:00 م – عنتر وعبلة
2:00 م – الزوجة العذراء
4:00 م – المفتش العام
6:00 م – لواحظ
8:00 م – ليلة رهيبة
10:00 م – غرام وانتقام
ART أفلام 1:
12:30 ص – أوضة الفيران
2:30 ص – أنا فى عينيه
5:15 ص – خمسة فى الجحيم
7:15 ص – حاحا وتفاحة
9:30 ص – قلب الليل
11:30 م – Son of Babylon
1:30 م – ظرف طارق
3:30 م – أمان يا دنيا
5:30 م – مملكة النمل
8:00 م – عيال حبيبة
10:30م – ورقة شفرة
ART أفلام 2:
12:30 ص – الجاسوسة حكمت فهمى
3:00 ص – سمكة وأربع قروش
5:15 ص – رجل لا ينام
7:45 ص – أشيك واد فى روكسى
9:30 ص – المارد
11:30 ص – عفاريت الأسفلت
1:30 م – لقمة العيش
3:30 م – امرأة فوق القمة
6:00 م – الأستاذة فاطمة
8:00 م – بيت القاضى
10:30 م – اسماعيل يس في الجيش
سيما:
2:30 ص – مصرى فى لبنان
5:00 ص – المطب
7:30 ص – مين يجنن مين
10:00 ص – مصرى فى لبنان
12:30 م – النعامة والطاووس
3:00 م – واحدة بواحدة
6:00 م – دندش
9:00 م – القاضى والجلاد
11:30 م – زى الهوا
OSN ياهلا سينما:
2:00 ص – الخلبوص
4:00 ص – جحيم فى الهند
6:00 ص – السيدة الثانية
8:00 ص – حياتى مبهدلة
10:00 ص – شد أجزاء
12:00 م – بتوقيت القاهرة
2:00 م – عصفورى
4:00 م – المشتبه
6:20 م – الشبح
8:00 م – الهرم الرابع
10:00 م – من ألف إلى باء