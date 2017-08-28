محمد فتحى:
تنشر “المال” خريطة الأفلام العربية لأهم قنوات الأفلام فى مصر بمواعيد عرضها, وإليكم خريطة الأفلام العربية ليوم الاثنين 28 أغسطس..
أوربت سينما 1:
1:00 ص – الشيطان والخريف
3:00 ص – أختى
5:00 ص – أبناء وقتلة
7:00 ص – نور عينى
9:00 ص – الرغبة
11:00 ص – الشيطان والخريف
1:00 م – قبل زحمة الصيف
3:00 م – الضحايا
5:00 م – ابن القنصل
7:00 م – الوداع يا بونابرت
9:00 م – رجل فقد عقله
11:00 م – الثمن
أوربت سينما 2:
12:00 ص – غرام المليونير
2:00 ص – لن أعود
4:00 ص – ابن ذوات
6:00 ص – ساحر النساء
8:00 ص – سر طاقية الإخفاء
10:00 ص – عفريتة هانم
12:00 م – غرام المليونير
2:00 م – أعز الحبايب
4:00 م – قصر الشوق
6:00 م – علمونى الحب
8:00 م – بنت البلد
10:00 م – صراع فى النيل
ART أفلام 1:
12:30 ص – مرجان أحمد مرجان
2:30 ص – الوحش داخل الإنسان
5:15 ص – ليس لعصابتنا فرع آخر
7:15 ص – المشتبه
9:15 ص – لعنة المال
11:45 م – عزازيل ابن الشيطان
2:00 م – شكة دبوس
4:00 م – عفريت النهار
6:00 م – الشبح
8:00 م – زكى شان
10:00 م – ولاد العم
ART أفلام 2:
12:30 ص – العاشقة
3:00 ص – المجهول
5:15 ص – ادينى عقلك
7:15 ص – إنهيار
9:00 ص – آمنت بالله
11:00 ص – غريب فى بيتى
1:30 م – بنت الباشا المدير
4:00 م – امرأة ضلت الطريق
6:30 م – آدم والنساء
8:30 م – الفرقة 12
10:30 م – انت اللى قتلت بابايا
سيما:
2:30 ص – السوق السوداء
5:00 ص – المزيكاتى
7:30 ص – شوق
10:00 ص – السوق السوداء
12:30 م – ليتنى ما عرفت الحب
3:00 م – حكمتك يارب
6:00 م – فرح
9:00 م – البنات عايزة ايه
11:30 م – رد قلبى
OSN ياهلا سينما:
12:00 ص – حاوى
2:00 ص – ولاد رزق
4:00 ص – عمود فقرى
6:00 ص – ريجاتا
8:00 ص – الهاربتان
10:00 ص – الثمن
12:00 م – نوارة
2:00 م – مصور قتيل
4:00 م – حاوى
6:10 م – كدبة كل يوم
8:00 م – بالحلال
9:45 م – سكر مر
11:45 م – الشوق