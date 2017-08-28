ثقافة وفنون

خريطة الأفلام العربية ليوم الاثنين 28 أغسطس

محمد فتحى:   تنشر "المال" خريطة الأفلام العربية لأهم قنوات الأفلام فى مصر بمواعيد عرضها, وإليكم خريطة الأفلام العربية ليوم الاثنين 28 أغسطس..   أوربت سينما 1:   1:00 ص            -          الشيطان والخريف 3:00 ص     &
28 أغسطس، 2017 28 أغسطس، 2017

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محمد فتحى:

 
تنشر “المال” خريطة الأفلام العربية لأهم قنوات الأفلام فى مصر بمواعيد عرضها, وإليكم خريطة الأفلام العربية ليوم الاثنين 28 أغسطس..
 
أوربت سينما 1:
 
1:00 ص            –          الشيطان والخريف
3:00 ص            –          أختى
5:00 ص            –          أبناء وقتلة
7:00 ص            –          نور عينى
9:00 ص            –          الرغبة
11:00 ص          –          الشيطان والخريف
1:00 م               –          قبل زحمة الصيف
3:00 م               –          الضحايا
5:00 م               –          ابن القنصل
7:00 م               –          الوداع يا بونابرت
9:00 م               –          رجل فقد عقله
11:00 م             –          الثمن
 
أوربت سينما 2:
 
12:00 ص          –          غرام المليونير
2:00 ص            –          لن أعود
4:00 ص            –          ابن ذوات
6:00 ص            –          ساحر النساء
8:00 ص            –          سر طاقية الإخفاء
10:00 ص          –          عفريتة هانم
12:00 م             –          غرام المليونير
2:00 م               –          أعز الحبايب
4:00 م               –          قصر الشوق
6:00 م               –          علمونى الحب
8:00 م               –          بنت البلد
10:00 م             –          صراع فى النيل
 
ART أفلام 1:
 
12:30 ص          –          مرجان أحمد مرجان
2:30 ص            –          الوحش داخل الإنسان
5:15 ص            –          ليس لعصابتنا فرع آخر
7:15 ص            –          المشتبه
9:15 ص            –          لعنة المال
11:45 م             –          عزازيل ابن الشيطان
2:00 م               –          شكة دبوس
4:00 م               –          عفريت النهار
6:00 م               –          الشبح
8:00 م               –          زكى شان
10:00 م             –          ولاد العم
 
ART أفلام 2:
 
12:30 ص          –          العاشقة
3:00 ص            –          المجهول
5:15 ص            –          ادينى عقلك
7:15 ص            –          إنهيار
9:00 ص            –          آمنت بالله
11:00 ص          –          غريب فى بيتى
1:30 م               –          بنت الباشا المدير
4:00 م               –          امرأة ضلت الطريق
6:30 م               –          آدم والنساء
8:30 م               –          الفرقة 12
10:30 م             –          انت اللى قتلت بابايا
 
سيما:
 
2:30 ص            –         السوق السوداء
5:00 ص            –         المزيكاتى
7:30 ص            –         شوق
10:00 ص          –         السوق السوداء
12:30 م             –         ليتنى ما عرفت الحب
3:00 م               –         حكمتك يارب
6:00 م               –         فرح
9:00 م               –         البنات عايزة ايه
11:30 م             –         رد قلبى
 
OSN ياهلا سينما:
 
12:00 ص          –         حاوى
2:00 ص            –         ولاد رزق
4:00 ص            –         عمود فقرى
6:00 ص            –         ريجاتا
8:00 ص            –         الهاربتان
10:00 ص          –         الثمن
12:00 م             –         نوارة
2:00 م               –         مصور قتيل
4:00 م               –         حاوى
6:10 م               –         كدبة كل يوم
8:00 م               –         بالحلال
9:45 م               –         سكر مر
11:45 م             –         الشوق
 

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