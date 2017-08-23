محمد فتحي:
تنشر “المال” خريطة الأفلام العربية لأهم قنوات الأفلام فى مصر بمواعيد عرضها, وإليكم خريطة الأفلام العربية ليوم الأربعاء 23 أغسطس.
أوربت سينما 1:
1:00 ص – بنات إبليس
3:00 ص – المجرم
5:00 ص – إعدام بريء
7:00 ص – الكابتن وصل
9:00 ص – ألف مبروك
11:00 ص – الإرهاب والكباب
1:00 م – بنات إبليس
3:00 م – الحب والرعب
5:00 م – ابنتى والذئاب
7:00 م – بنت بديعة
9:00 م – المهم الحب
11:00 م – أعظم طفل فى العالم
أوربت سينما 2:
12:00 ص – عائلات محترمة
2:00 ص – الزوجة العذراء
4:00 ص – المفتش العام
6:00 ص – لواحظ
8:00 ص – ليلة رهيبة
10:00 ص – غرام وانتقام
12:00 م – عائلات محترمة
2:00 م – السماء لا تنام
4:00 م – سلطان
6:00 م – هدى
8:00 م – عودة أخطر رجل فى العالم
10:00 م – نهاية الطريق
ART أفلام 1:
12:30 ص – يللا عقبالكن
3:00 ص – إن ربك لبالمرصاد
5:15 ص – امرأة فى السجن
7:30 ص – ألوان السما السبعة
9:30 ص – ألو.. أنا القطة
11:30 م – فى محطة مصر
1:30 م – عيال حبيبة
4:00 م – أنا فى عينيه
6:00 م – حسن ومرقص
8:00 م – ثمن دستة أشرار
10:00م – حبيبى نائما
ART أفلام 2:
12:30 ص – عمر 2000
2:30 ص – الطعنة الأخيرة
5:15 ص – سفير جهنم
7:45 ص – الجاسوسة حكمت فهمى
10:00 ص – المبروك
12:00 ص – أرض أرض
2:00 م – الليلة الأخيرة
4:00 م – المطارد
6:30 م – طاقية الإخفاء
8:30 م – ليتنى ما عرفت الحب
10:30 م – الشيطانة الصغيرة
سيما:
2:30 ص – شمشون ولبلب (عنتر ولبلب)
5:00 ص – على هامش المدينة
7:30 ص – دندش
10:00 ص – شمشون ولبلب (عنتر ولبلب)
12:30 م – القاضى والجلاد
3:00 م – أقوى من الأيام
6:00 م – الوحوش الصغيرة
9:00 م – المولد
11:30 م – ليلة بكى فيها القمر
OSN ياهلا سينما:
12:00 ص – أسماء
2:00 ص – أبو على
8:00 ص – فيتامين
10:00 ص – الشبح
12:00 م – الهرم الرابع
2:00 م – من ألف إلى باء
3:50 م – أسماء
5:30 م – الجزيرة
8:00 م – أسوار القمر
10:00 م – زجزاج
خريطة الأفلام العربية ليوم الأربعاء 23 أغسطس
محمد فتحي: