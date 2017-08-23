ثقافة وفنون

خريطة الأفلام العربية ليوم الأربعاء 23 أغسطس

محمد فتحي:   تنشر "المال" خريطة الأفلام العربية لأهم قنوات الأفلام فى مصر بمواعيد عرضها, وإليكم خريطة الأفلام العربية ليوم الأربعاء 23 أغسطس.   أوربت سينما 1:   1:00 ص            -          بنات إبليس 3:00 ص       &
23 أغسطس، 2017 23 أغسطس، 2017

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محمد فتحي:
 
تنشر “المال” خريطة الأفلام العربية لأهم قنوات الأفلام فى مصر بمواعيد عرضها, وإليكم خريطة الأفلام العربية ليوم الأربعاء 23 أغسطس.
 
أوربت سينما 1:
 
1:00 ص            –          بنات إبليس
3:00 ص            –          المجرم
5:00 ص            –          إعدام بريء
7:00 ص            –          الكابتن وصل
9:00 ص            –          ألف مبروك
11:00 ص          –          الإرهاب والكباب
1:00 م               –          بنات إبليس
3:00 م               –          الحب والرعب
5:00 م               –          ابنتى والذئاب
7:00 م               –          بنت بديعة
9:00 م               –          المهم الحب
11:00 م             –          أعظم طفل فى العالم
 
أوربت سينما 2:
 
12:00 ص          –          عائلات محترمة
2:00 ص            –          الزوجة العذراء
4:00 ص            –          المفتش العام
6:00 ص            –          لواحظ
8:00 ص            –          ليلة رهيبة
10:00 ص          –          غرام وانتقام
12:00 م             –         عائلات محترمة
2:00 م               –          السماء لا تنام
4:00 م               –          سلطان
6:00 م               –          هدى
8:00 م               –          عودة أخطر رجل فى العالم
10:00 م             –          نهاية الطريق
 
ART أفلام 1:
 
12:30 ص          –          يللا عقبالكن
3:00 ص            –          إن ربك لبالمرصاد
5:15 ص            –          امرأة فى السجن
7:30 ص            –          ألوان السما السبعة
9:30 ص            –          ألو.. أنا القطة
11:30 م             –          فى محطة مصر
1:30 م               –          عيال حبيبة
4:00 م               –          أنا فى عينيه
6:00 م               –          حسن ومرقص
8:00 م               –          ثمن دستة أشرار
10:00م              –          حبيبى نائما
 
ART أفلام 2:
 
12:30 ص          –          عمر 2000
2:30 ص            –          الطعنة الأخيرة
5:15 ص            –          سفير جهنم
7:45 ص            –          الجاسوسة حكمت فهمى
10:00 ص          –          المبروك
12:00 ص          –          أرض أرض
2:00 م               –          الليلة الأخيرة
4:00 م               –          المطارد
6:30 م               –          طاقية الإخفاء
8:30 م               –          ليتنى ما عرفت الحب
10:30 م             –          الشيطانة الصغيرة
 
سيما:
 
2:30 ص            –          شمشون ولبلب (عنتر ولبلب)
5:00 ص            –         على هامش المدينة
7:30 ص            –          دندش
10:00 ص          –          شمشون ولبلب (عنتر ولبلب)
12:30 م             –         القاضى والجلاد
3:00 م               –         أقوى من الأيام
6:00 م               –         الوحوش الصغيرة
9:00 م               –         المولد
11:30 م             –         ليلة بكى فيها القمر
 
OSN ياهلا سينما:
 
12:00 ص          –         أسماء
2:00 ص            –         أبو على
8:00 ص            –         فيتامين
10:00 ص          –         الشبح
12:00 م             –         الهرم الرابع
2:00 م               –         من ألف إلى باء
3:50 م               –         أسماء
5:30 م               –         الجزيرة
8:00 م               –         أسوار القمر
10:00 م             –         زجزاج
 

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