محمد فتحي:



تنشر “المال” خريطة الأفلام العربية لأهم قنوات الأفلام فى مصر بمواعيد عرضها, وإليكم خريطة الأفلام العربية ليوم الأربعاء 23 أغسطس.



أوربت سينما 1:



1:00 ص – بنات إبليس

3:00 ص – المجرم

5:00 ص – إعدام بريء

7:00 ص – الكابتن وصل

9:00 ص – ألف مبروك

11:00 ص – الإرهاب والكباب

1:00 م – بنات إبليس

3:00 م – الحب والرعب

5:00 م – ابنتى والذئاب

7:00 م – بنت بديعة

9:00 م – المهم الحب

11:00 م – أعظم طفل فى العالم



أوربت سينما 2:



12:00 ص – عائلات محترمة

2:00 ص – الزوجة العذراء

4:00 ص – المفتش العام

6:00 ص – لواحظ

8:00 ص – ليلة رهيبة

10:00 ص – غرام وانتقام

12:00 م – عائلات محترمة

2:00 م – السماء لا تنام

4:00 م – سلطان

6:00 م – هدى

8:00 م – عودة أخطر رجل فى العالم

10:00 م – نهاية الطريق



ART أفلام 1:



12:30 ص – يللا عقبالكن

3:00 ص – إن ربك لبالمرصاد

5:15 ص – امرأة فى السجن

7:30 ص – ألوان السما السبعة

9:30 ص – ألو.. أنا القطة

11:30 م – فى محطة مصر

1:30 م – عيال حبيبة

4:00 م – أنا فى عينيه

6:00 م – حسن ومرقص

8:00 م – ثمن دستة أشرار

10:00م – حبيبى نائما



ART أفلام 2:



12:30 ص – عمر 2000

2:30 ص – الطعنة الأخيرة

5:15 ص – سفير جهنم

7:45 ص – الجاسوسة حكمت فهمى

10:00 ص – المبروك

12:00 ص – أرض أرض

2:00 م – الليلة الأخيرة

4:00 م – المطارد

6:30 م – طاقية الإخفاء

8:30 م – ليتنى ما عرفت الحب

10:30 م – الشيطانة الصغيرة



سيما:



2:30 ص – شمشون ولبلب (عنتر ولبلب)

5:00 ص – على هامش المدينة

7:30 ص – دندش

10:00 ص – شمشون ولبلب (عنتر ولبلب)

12:30 م – القاضى والجلاد

3:00 م – أقوى من الأيام

6:00 م – الوحوش الصغيرة

9:00 م – المولد

11:30 م – ليلة بكى فيها القمر



OSN ياهلا سينما:



12:00 ص – أسماء

2:00 ص – أبو على

8:00 ص – فيتامين

10:00 ص – الشبح

12:00 م – الهرم الرابع

2:00 م – من ألف إلى باء

3:50 م – أسماء

5:30 م – الجزيرة

8:00 م – أسوار القمر

10:00 م – زجزاج

