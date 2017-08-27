محمد فتحى:
تنشر “المال” خريطة الأفلام العربية لأهم قنوات الأفلام فى مصر بمواعيد عرضها, وإليكم خريطة الأفلام العربية ليوم الأحد 27 أغسطس..
أوربت سينما 1:
1:00 ص – قبل زحمة الصيف
3:00 ص – طأطأ وريكا وكاظم بيه
5:00 ص – شعبان الفارس
7:00 ص – جيران السعد
9:00 ص – عش البلبل
11:00 ص – المشخصاتى 2
1:00 م – ميعاد مع سوسو
3:00 م – أختى
5:00 م – قبل زحمة الصيف
7:00 م – أبناء وقتلة
9:00 م – نور عينى
11:00 م – الرغبة
أوربت سينما 2:
12:00 ص – رسالة من امرأة مجهولة
2:00 ص – قلوب حائرة
4:00 ص – سكرتير ماما
6:00 ص – القلب له أحكام
8:00 ص – بطل للنهاية
10:00 ص – الفانوس السحرى
12:00 م – رسالة من امرأة مجهولة
2:00 م – لن أعود
4:00 م – ابن ذوات
6:00 م – ساحر النساء
8:00 م – سر طاقية الإخفاء
10:00 م – عفريتة هانم
ART أفلام 1:
12:00 ص – الناصر صلاح الدين
2:30 ص – عفريت النهار
5:15 ص – امرأة مع الشيطان
7:15 ص – مطب صناعى
9:30 ص – برج المدابغ
12:00 م – تاكسى البلد
2:00 م – عندليب الدقى
4:00 م – مخالب امرأة
5:30 م – الزمالهاوية
10:00 م – كده رضا
ART أفلام 2:
1:00 ص – انهيار
3:00 ص – الجدعان الثلاثة
5:15 ص – سوق السلاح
7:15 ص – الأرملة والشيطان
9:30 ص – امرأة حائرة
11:30 ص – الأفوكاتو
1:30 م – حب وعذاب
3:30 م – الطاغية
6:00 م – حب من نار
8:00 م – وحوش الميناء
10:30 م – العروسة الصغيرة
سيما:
2:30 ص – العيش والملح
5:00 ص – شهادة مجنون
7:30 ص – الأوفوكاتو
10:00 ص – العيش والملح
12:30 م – ثمن دستة أشرار
3:00 م – همسات ا�=