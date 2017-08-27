ثقافة وفنون

خريطة الأفلام العربية ليوم الأحد 27 أغسطس

محمد فتحى:  تنشر "المال" خريطة الأفلام العربية لأهم قنوات الأفلام فى مصر بمواعيد عرضها, وإليكم خريطة الأفلام العربية ليوم الأحد 27 أغسطس..   أوربت سينما 1:   1:00 ص            -          قبل زحمة الصيف 3:00 ص      
27 أغسطس، 2017 27 أغسطس، 2017

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محمد فتحى:

 
تنشر “المال” خريطة الأفلام العربية لأهم قنوات الأفلام فى مصر بمواعيد عرضها, وإليكم خريطة الأفلام العربية ليوم الأحد 27 أغسطس..
 
أوربت سينما 1:
 
1:00 ص            –          قبل زحمة الصيف
3:00 ص            –          طأطأ وريكا وكاظم بيه
5:00 ص            –          شعبان الفارس
7:00 ص            –          جيران السعد
9:00 ص            –          عش البلبل
11:00 ص          –          المشخصاتى 2
1:00 م               –          ميعاد مع سوسو
3:00 م               –          أختى
5:00 م               –          قبل زحمة الصيف
7:00 م               –          أبناء وقتلة
9:00 م               –          نور عينى
11:00 م             –          الرغبة
 
أوربت سينما 2:
 
12:00 ص          –          رسالة من امرأة مجهولة
2:00 ص            –          قلوب حائرة
4:00 ص            –          سكرتير ماما
6:00 ص            –          القلب له أحكام
8:00 ص            –          بطل للنهاية
10:00 ص          –          الفانوس السحرى
12:00 م             –          رسالة من امرأة مجهولة
2:00 م               –          لن أعود
4:00 م               –          ابن ذوات
6:00 م               –          ساحر النساء
8:00 م               –          سر طاقية الإخفاء
10:00 م             –          عفريتة هانم
 
ART أفلام 1:
 
12:00 ص          –          الناصر صلاح الدين
2:30 ص            –          عفريت النهار
5:15 ص            –          امرأة مع الشيطان
7:15 ص            –          مطب صناعى
9:30 ص            –          برج المدابغ
12:00 م             –          تاكسى البلد
2:00 م               –          عندليب الدقى
4:00 م               –          مخالب امرأة
5:30 م               –          الزمالهاوية
10:00 م             –          كده رضا
 
ART أفلام 2:
 
1:00 ص            –          انهيار
3:00 ص            –          الجدعان الثلاثة
5:15 ص            –          سوق السلاح
7:15 ص            –          الأرملة والشيطان
9:30 ص            –          امرأة حائرة
11:30 ص          –          الأفوكاتو
1:30 م               –          حب وعذاب
3:30 م               –          الطاغية
6:00 م               –          حب من نار
8:00 م               –          وحوش الميناء
10:30 م             –          العروسة الصغيرة
 
سيما:
 
2:30 ص            –         العيش والملح
5:00 ص            –         شهادة مجنون
7:30 ص            –         الأوفوكاتو
10:00 ص          –         العيش والملح
12:30 م             –         ثمن دستة أشرار
3:00 م               –         همسات ا�=

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