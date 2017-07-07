ثقافة وفنون

خريطة الأفلام السينمائية لليوم الجمعة 7 يوليو

إيمان حشيش: تنشر "المال" خريطة الأفلام السينمائية لأهم قنوات الأفلام العربية والأجنبية ومواعيد عرضها اليوم الجمعة 7  يوليو 2017 روتانا سينما اسم الفيلم توقيت العرض
3:24 ص, الجمعة, 7 يوليو 17 3:24 ص, الجمعة, 7 يوليو 17

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إيمان حشيش:

تنشر “المال” خريطة الأفلام السينمائية لأهم قنوات الأفلام العربية والأجنبية ومواعيد عرضها اليوم الجمعة 7  يوليو 2017

روتانا سينما

اسم الفيلم

توقيت العرض

تايه في أمريكا

12:00ص

الكنز

2:00ص

مستر كاراتيه

5:00ص

سيب وأنا اسيب

7:00ص

أسد وأربع قطط

10:00ص

المركب

11:00ص

فتاة الاستعراض

2:00م

عسكر في المعسكر

4:30م

الوتر

8:00م

البلد دي فيها حكومة

10:00م

روتانا كلاسيك

85 جنايات

3:00ص

مليون جنيه

5:00ص

رحلة إلي القمر

8:30ص

أميرة حبي أنا

11:00ص

كده أوكيه

2:00م

الحاقد

5:00م

بنت الأكابر

7:30م

سواق الهانم

11:00م

سيما

حميدو

2:30ص

ألف بوسة وبوسة

5:00ص

الكداب

7:30ص

حميدو

10:00ص

نبتدي منين الحكاية

12:30م

صعيدي في الجامعة الأمريكية

3:00م

أريد خلعا

6:00م

مسرحية ربيع بلا زهور

9:00م

ARTأفلام 1

ليلة بكي فيها القمر

2:30ص

سفينة الحب والعذاب

5:15ص

لست شيطانا ولا ملاكا

7:30ص

الخروج للنهار

9:30ص

خليل بعد التعديل

11:30م

يا أنا يا خالتي

2:00م

الرجل الصعيدي

4:00م

حنين

6:00م

ليلة سقوط بغداد

8:00م

لامؤاخذة

10:00م

ART أفلام 2

المنسي

2:30ص

في الهوا سوا

5:15ص

يامهلبية يا

7:15ص

قطار الليل

9:00ص

مهمة في تل أبيب

11:00ص

الشقيقان

1:30م

رغبة متوحشة

3:30م

ياسمين

6:30م

أخر الرجال المحترمين

8:30م

حب المراهقات

10:30م

ARTسينما

خانة اليك

2:00ص

خانة اليك

10:00ص

أخر ورقة

12:00ص

في رمال بابل

2:00م

خانة اليك

4:00م

أخر ورقة

6:00م

في رمال بابل

8:00م

خانة اليك

10:00م

MBC2

MBC Action

MBC MAX

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