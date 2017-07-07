خريطة الأفلام السينمائية لليوم الجمعة

إيمان حشيش: تنشر “المال” خريطة الأفلام السينمائية لأهم قنوات الأفلام العربية والأجنبية ومواعيد عرضها اليوم الجمعة 7 يوليو 2017 روتانا سينما اسم الفيلم توقيت العرض تايه في أمريكا 12:00ص الكنز 2:00ص مستر كاراتيه 5:00ص سيب وأنا اسيب 7:00ص أسد وأربع قطط 10:00ص المركب 11:00ص فتاة الاستعراض 2:00م عسكر في المعسكر 4:30م الوتر 8:00م البلد دي فيها حكومة 10:00م روتانا كلاسيك 85 جنايات 3:00ص مليون جنيه 5:00ص رحلة إلي القمر 8:30ص أميرة حبي أنا 11:00ص كده أوكيه 2:00م الحاقد 5:00م بنت الأكابر 7:30م سواق الهانم 11:00م سيما حميدو 2:30ص ألف بوسة وبوسة 5:00ص الكداب 7:30ص حميدو 10:00ص نبتدي منين الحكاية 12:30م صعيدي في الجامعة الأمريكية 3:00م أريد خلعا 6:00م مسرحية ربيع بلا زهور 9:00م ARTأفلام 1 ليلة بكي فيها القمر 2:30ص سفينة الحب والعذاب 5:15ص لست شيطانا ولا ملاكا 7:30ص الخروج للنهار 9:30ص خليل بعد التعديل 11:30م يا أنا يا خالتي 2:00م 4:00م حنين 6:00م ليلة سقوط بغداد 8:00م لامؤاخذة 10:00م ART أفلام 2 المنسي 2:30ص في الهوا سوا 5:15ص يامهلبية يا 7:15ص قطار الليل 9:00ص مهمة في تل أبيب 11:00ص الشقيقان 1:30م رغبة متوحشة 3:30م ياسمين 6:30م أخر الرجال المحترمين 8:30م حب المراهقات 10:30م ARTسينما خانة اليك 2:00ص خانة اليك 10:00ص 12:00ص في رمال بابل 2:00م خانة اليك 4:00م أخر ورقة 6:00م في رمال بابل 8:00م خانة اليك 10:00م MBC2 2:30ص 4:00م 7:00ص 8:30 ص 10:30ص 1:00 م 3:30م 6:00م 8:00م 10:00م MBC Action 4:00ص 6:00م 11:30م MBC MAX 3:00 ص 4:30ص 6:00ص 7:30 ص 10:30ص 12:30 م 2:30م 5:00م 7:00م 9:30م 11:30م
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إيمان حشيش:
تنشر “المال” خريطة الأفلام السينمائية لأهم قنوات الأفلام العربية والأجنبية ومواعيد عرضها اليوم الجمعة 7 يوليو 2017
روتانا سينما
اسم الفيلم
توقيت العرض
تايه في أمريكا
12:00ص
الكنز
2:00ص
مستر كاراتيه
5:00ص
سيب وأنا اسيب
7:00ص
أسد وأربع قطط
10:00ص
المركب
11:00ص
فتاة الاستعراض
2:00م
عسكر في المعسكر
4:30م
الوتر
8:00م
البلد دي فيها حكومة
10:00م
روتانا كلاسيك
85 جنايات
3:00ص
مليون جنيه
5:00ص
رحلة إلي القمر
8:30ص
أميرة حبي أنا
11:00ص
كده أوكيه
2:00م
الحاقد
5:00م
بنت الأكابر
7:30م
سواق الهانم
11:00م
سيما
حميدو
2:30ص
ألف بوسة وبوسة
5:00ص
الكداب
7:30ص
حميدو
10:00ص
نبتدي منين الحكاية
12:30م
صعيدي في الجامعة الأمريكية
3:00م
أريد خلعا
6:00م
مسرحية ربيع بلا زهور
9:00م
ARTأفلام 1
ليلة بكي فيها القمر
2:30ص
سفينة الحب والعذاب
5:15ص
لست شيطانا ولا ملاكا
7:30ص
الخروج للنهار
9:30ص
خليل بعد التعديل
11:30م
يا أنا يا خالتي
2:00م
4:00م
حنين
6:00م
ليلة سقوط بغداد
8:00م
لامؤاخذة
10:00م
ART أفلام 2
المنسي
2:30ص
في الهوا سوا
5:15ص
يامهلبية يا
7:15ص
قطار الليل
9:00ص
مهمة في تل أبيب
11:00ص
الشقيقان
1:30م
رغبة متوحشة
3:30م
ياسمين
6:30م
أخر الرجال المحترمين
8:30م
حب المراهقات
10:30م
ARTسينما
خانة اليك
2:00ص
خانة اليك
10:00ص
12:00ص
في رمال بابل
2:00م
خانة اليك
4:00م
أخر ورقة
6:00م
في رمال بابل
8:00م
خانة اليك
10:00م
MBC2
2:30ص
4:00م
7:00ص
8:30 ص
10:30ص
1:00 م
3:30م
6:00م
8:00م
10:00م
MBC Action
4:00ص
6:00م
11:30م
MBC MAX
3:00 ص
4:30ص
6:00ص
7:30 ص
10:30ص
12:30 م
2:30م
5:00م
7:00م
9:30م
11:30م