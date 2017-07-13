ثقافة وفنون

خريطة الأفلام السينمائية العربية والأجنبية اليوم 14 يوليو

إيمان حشيش: تنشر "المال" خريطة الأفلام السينمائية لأهم فضائيات الأفلام العربية والأجنبية ومواعيد عرضها اليوم الجمعة 14يوليو 2017. روتانا سينما اسم الفيلم توقيت العرض
14 يوليو، 2017 14 يوليو، 2017

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إيمان حشيش:

تنشر “المال” خريطة الأفلام السينمائية لأهم فضائيات الأفلام العربية والأجنبية ومواعيد عرضها اليوم الجمعة 14يوليو 2017.

روتانا سينما

اسم الفيلم

توقيت العرض

عايشين اللحظة

12:00ص

الكف

2:00ص

المليونيرة النشالة

5:00ص

الرجل الغامض بسلامته

7:00ص

وش سجون

10:00ص

غش الزوجية

11:00ص

شاطئ المرح

2:00م

بوبوس

4:30م

عصابة الدكتور عمر

8:00م

بنات العم

10:00م

روتانا كلاسيك

الفحامين

3:00ص

قلوب العذاري

5:00ص

سلطان

8:30ص

عصر القوة

11:00ص

العيال كبرت

2:00م

بحبوح أفندي

5:00م

بطل للنهاية

7:30م

الأخوة الأعداء

11:00م

أوربت سينما 1

المهم الحب

3:00ص

ذات الوجهين

5:00ص

الكابتن وصل

7:00ص

قبل زحمة الصيف

9:00ص

الأزواج الشياطين

11:00ص

عمر وسلمي 3

1:00م

الشياطين والكورة

3:00م

عمر وسلمي 3

5:00م

شعبان والفارس

7:00م

عمر وسلمي 3

9:00م

المشبوه

11:00م

سيما

ثورة المدينة

2:30ص

عندما تغيب الزوجات

5:00ص

جبر الخواطر

7:30ص

ثورة المدينة

10:00ص

ثورة المدينة

12:30م

أه ياليل يازمن

3:00م

عودة الندلة

6:00م

هل تحبين حنفي

9:00م

ART أفلام 1

قاتل ماقتلش حد

2:30ص

فتوة الجبل

5:15ص

ثمن دستة أشرار

7:30ص

أين تخبئون الشمس

9:30ص

زكية زكريا في البرلمان

11:30ص

حاحا وتفاحة

1:30م

الأقمر

3:30م

حريم كريم

5:30م

أبو علي

8:00م

أسف علي الإزعاج

10:00م

ART سينما

في رمال بابل

2:00ص

في رمال بابل

10:00ص

خانة اليك

12:00ص

أخر ورقة

2:00م

في رمال بابل

4:00م

خانة اليك

6:00م

 أخر ورقة

8:00م

في رمال بابل

10:00م

MBC2

The Hangover Part III

2:30ص

Due Date

4:30م

Message in a Bottle

6:00م

Unknown

8:30م

Inside Man

10:30ص

The Next Three Days

12:30م

Serenity

4:00م

I, Robot

6:00م

Transcendence

8:00م

Total Recall

10:00م

MBC Action

MBC MAX

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