خريطة الأفلام السينمائية العربية والأجنبية اليوم 14 يوليو

إيمان حشيش:
تنشر “المال” خريطة الأفلام السينمائية لأهم فضائيات الأفلام العربية والأجنبية ومواعيد عرضها اليوم الجمعة 14يوليو 2017.
روتانا سينما
|
اسم الفيلم
|
توقيت العرض
|
عايشين اللحظة
|
12:00ص
|
الكف
|
2:00ص
|
المليونيرة النشالة
|
5:00ص
|
الرجل الغامض بسلامته
|
7:00ص
|
وش سجون
|
10:00ص
|
غش الزوجية
|
11:00ص
|
شاطئ المرح
|
2:00م
|
بوبوس
|
4:30م
|
عصابة الدكتور عمر
|
8:00م
|
بنات العم
|
10:00م
روتانا كلاسيك
|
الفحامين
|
3:00ص
|
قلوب العذاري
|
5:00ص
|
سلطان
|
8:30ص
|
عصر القوة
|
11:00ص
|
العيال كبرت
|
2:00م
|
بحبوح أفندي
|
5:00م
|
بطل للنهاية
|
7:30م
|
الأخوة الأعداء
|
11:00م
أوربت سينما 1
|
المهم الحب
|
3:00ص
|
ذات الوجهين
|
5:00ص
|
الكابتن وصل
|
7:00ص
|
قبل زحمة الصيف
|
9:00ص
|
11:00ص
|
عمر وسلمي 3
|
1:00م
|
الشياطين والكورة
|
3:00م
|
عمر وسلمي 3
|
5:00م
|
شعبان والفارس
|
7:00م
|
عمر وسلمي 3
|
9:00م
|
المشبوه
|
11:00م
سيما
|
ثورة المدينة
|
2:30ص
|
عندما تغيب الزوجات
|
5:00ص
|
جبر الخواطر
|
7:30ص
|
ثورة المدينة
|
10:00ص
|
ثورة المدينة
|
12:30م
|
أه ياليل يازمن
|
3:00م
|
عودة الندلة
|
6:00م
|
هل تحبين حنفي
|
9:00م
ART أفلام 1
|
قاتل ماقتلش حد
|
2:30ص
|
فتوة الجبل
|
5:15ص
|
ثمن دستة أشرار
|
7:30ص
|
أين تخبئون الشمس
|
9:30ص
|
زكية زكريا في البرلمان
|
11:30ص
|
حاحا وتفاحة
|
1:30م
|
الأقمر
|
3:30م
|
حريم كريم
|
5:30م
|
أبو علي
|
8:00م
|
أسف علي الإزعاج
|
10:00م
ART سينما
|
في رمال بابل
|
2:00ص
|
في رمال بابل
|
10:00ص
|
خانة اليك
|
12:00ص
|
2:00م
|
في رمال بابل
|
4:00م
|
خانة اليك
|
6:00م
|
8:00م
|
في رمال بابل
|
10:00م
MBC2
|
2:30ص
|
4:30م
|
6:00م
|
8:30م
|
10:30ص
|
12:30م
|
4:00م
|
6:00م
|
8:00م
|
10:00م
MBC Action
|
4:00ص
|
5:00م
|
11:30م
MBC MAX
|
2:30 ص
|
4:00ص
|
3:30ص
|
8:30 ص
|
10:30ص
|
12:30م
|
2:30م
|
5:00م
|
7:30م
|
10:00م