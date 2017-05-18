خريطة الأفلام السينمائية العربية والأجنبية

إيمان حشيش:
تنشر “المال” خريطة الأفلام السينمائية، ومواعيد عرضها اليوم الجمعة 19 ميو 2017.
سيما
2:30ص
5:00ص
7:30ص
10:00ص
12:30ص
3:00م
6:00م
9:00م
أوربت سينما 1
الكيت كات
3:00ص
المرشد
5:00ص
شحاتين ونبلاء
7:00ص
البحث عن فضيحة
9:00ص
11:00ص
الثمن
1:00م
الشيطان والخريف
3:00م
الثمن
5:00م
قبل زحمة الصيف
7:00م
الثمن
9:00م
برتيتا
11:00م
أوربت سينما 2
اسم الفيلم
توقيت العرض
أبو أحمد
2:00ص
ليلة واحدة
4:00ص
حدونة مصرية
6:00ص
حياة الظلام
8:00ص
شقة مفروشة
10:00ص
العنب المر
12:00م
زوجة غيورة جدا
2:00م
4:00م
6:00م
ثلاثة قصص
8:00م
سوق الحريم
10:00م
OSN ياهلا سينما
2:00ص
4:00ص
6:00ص
8:00ص
10:00ص
أهواك
12:00ص
فيتامين
2:00م
4:00م
بينجو
6:00م
أسواق القمر
8:00م
10:00م
ART أفلام 2
2:00ص
5:15ص
الفخ
7:30ص
أنا وقلبي
10:00ص
دائرة الشك
12:00ص
2:15م
4:30م
أول حب
6:30م
9:00م
الجسد
11:30م
ART سينما
ماجد
12:00ص
2:00ص
10:00ص
مطب صناعي
12:00ص
ماجد
2:00م
4:00م
6:00م
ماجد
8:00م
10:00م
MBC2
01:30 ص
03:30 م
6:30ص
9:00ص
11:00ص
2:00م
4:30م
6:00م
8:00م
10:00م
MBC Action
4:00ص
6:00 ص
01:00ص
6:00م
11:30م
MBC MAX
2:30ص
04:15ص
06:15ص
08:15 ص
12:30ص
2:30م
5:00 م
7:00م
9:00 م
10:30م