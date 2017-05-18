ثقافة وفنون

خريطة الأفلام السينمائية العربية والأجنبية

إيمان حشيش: تنشر "المال" خريطة الأفلام السينمائية، ومواعيد عرضها اليوم الجمعة 19 ميو 2017. سيما شباب مجنون جداً 2:30ص الواد سيد النصاب
19 مايو، 2017 19 مايو، 2017

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إيمان حشيش:

تنشر “المال” خريطة الأفلام السينمائية، ومواعيد عرضها اليوم الجمعة 19 ميو 2017.

سيما

أوربت سينما 1

الكيت كات

3:00ص

المرشد

5:00ص

شحاتين ونبلاء

7:00ص

البحث عن فضيحة

9:00ص

جيران أخر زمن

11:00ص

الثمن

1:00م

الشيطان والخريف

3:00م

الثمن

5:00م

قبل زحمة الصيف

7:00م

الثمن

9:00م

برتيتا

11:00م

أوربت سينما 2

اسم الفيلم

توقيت العرض

أبو أحمد

2:00ص

ليلة واحدة

4:00ص

حدونة مصرية

6:00ص

حياة الظلام

8:00ص

شقة مفروشة

10:00ص

العنب المر

12:00م

زوجة غيورة جدا

2:00م

سلامة في خير

4:00م

حواء على الطريق

6:00م

ثلاثة قصص

8:00م

سوق الحريم

10:00م

OSN ياهلا سينما

كابتن مصر

2:00ص

الجيل الرابع

4:00ص

ناشط في حركة عيال

6:00ص

بينجو

8:00ص

السيدة الثانية

10:00ص

أهواك

12:00ص

فيتامين

2:00م

جدو حبيبي

4:00م

بينجو

6:00م

أسواق القمر

8:00م

حارة مزنوقة

10:00م

ART أفلام 2

عندما يبكى الرجال

2:00ص

ثورة المدينة

5:15ص

الفخ

7:30ص

أنا وقلبي

10:00ص

دائرة الشك

12:00ص

أحبك يا حسن

2:15م

الشرس

4:30م

أول حب

6:30م

أحلام هند وكاميليا

9:00م

الجسد

11:30م

ART سينما

MBC2

MBC Action

MBC MAX

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