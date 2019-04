خريطة الأفلام الأجنبية ليوم السبت 20 يناير

محمد فتحى:

تنشر “المال” خريطة الأفلام لأهم قنوات عرض الأفلام الأجنبية فى الوطن العربى (المفتوحة والمشفرة) بمواعيد عرضها، وفيما يلى القائمة الكاملة للأفلام التى ستعرض على هذه القنوات ليوم السبت 20 يناير..

MBC 2 :

12:00 ص – MacGruber

1:30 ص – Gone

3:00 ص – Red Dragon

5:30 ص – Amistad

8:00 ص – Top Gun

10:00 ص – You May Not Kiss the Bride

12:00 م – MacGruber

1:30 م – Get smart

4:00 م – Coyote Ugly

6:00 م – August Rush

8:00 م – Song One

10:00 م – Fame

MBC Action :

4:00 ص – Rush Hour 2

6:00 م – Hercules

11:30 م – Hercules

MBC MAX :

1:00 ص – The Armstrong Lie

3:00 ص – Prefontaine

5:30 ص – Good Morning, Vietnam

7:30 ص – Conviction

9:30 ص – West of Memphis

12:00 م – RoboCop

2:00 م – Ender’s Game

4:00 م – Minority Report

7:00 م – Snowpiercer

9:00 م – AVP: Alien vs. Predator

10:30 م – Frost/Nixon

OSN Movies :

1:35 ص – Last Chance Harvey

3:15 ص – Splash

5:10 ص – Rocky Balboa

7:00 ص – Baby Mama

8:40 ص – Mr. Popper’s Penguins

10:20 ص – I’ll See You in My Dreams

12:00 م – Last Chance Harvey

1:35 م – Baby Mama

3:15 م – Creed

5:30 م – Dan in Real Life

7:10 م – As Good as It Gets

9:30 م – Dirty Grandpa

11:15 م – The Big Lebowski

OSN Movies Action :

12:30 ص – Larceny

2:05 ص – Crossfire

3:40 ص – Drop Zone

5:30 ص – Face/Off

7:50 ص – Thor

9:50 ص – Larceny

11:25 ص – Batman: Return of the Caped Crusaders

12:45 م – Face/Off

3:05 م – Kingsglaive: Final Fantasy XV

5:05 م – Nick of Time

6:40 م – The Hunger Games: Mockingjay – Part 2

9:00 م – Børning 2

10:45 م – Unfriended

OSN Movies Comedy :

1:20 ص – Without A Paddle: Nature’s Calling

2:55 ص – EDtv

5:00 ص – Welcome Home Roscoe Jenkins

7:00 ص – Yoga Hosers

8:35 ص – Down With Love

10:25 ص – Breaking the Bank

12:15 م – Down to earth

1:55 م – Who Gets The Dog?

3:40 م – Kindergarten Cop 2

5:25 م – Dad’s Army

7:10 م – Elizabethtown

9:20 م – Cedar rapids