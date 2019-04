خريطة الأفلام الأجنبية ليوم الخميس 24 أغسطس

محمد فتحى



تنشر “المال” خريطة الأفلام لأهم قنوات عرض الأفلام الأجنبية فى الوطن العربى (المفتوحة والمشفرة) بمواعيد عرضها، وفيما يلى القائمة الكاملة للأفلام التى ستعرض على هذه القنوات ليوم الخميس 24 أغسطس.



MBC 2 :



12:30 ص – Four Brothers

2:30 ص – Necessary Evil: Super-Villains of DC Comics

4:00 ص – Invincible

6:30 ص – Home Alone 3

8:30 ص – Fantastic Four

10:30 ص – Percy Jackson: The Lightning Thief

12:30 م – Captain America: The Winter Soldier

4:00 م – Innerspace

6:00 م – Aeon flux

8:00 م – Green Lantern

10:00 م – Ghost Rider: Spirit of Vengeance



MBC Action :



4:00 ص – A Tough Guy 2

6:00 م – Terminator Salvation

11:30 م – Terminator Salvation



MBC MAX :



1:00 ص – Pirate radio

3:30 ص – Footloose

6:00 ص – The American President

8:00 ص – Head of State

9:30 ص – Our family wedding

11:00 ص – Just Wright

1:00 م – Prefontaine

3:00 م – Landspeed

5:00 م – After Earth

7:00 م – The Incredible Hulk

9:00 م – Rambo Iv

11:00 م – Think Like a Man



OSN Movies :



1:10 ص – Con Air

3:05 ص – Ghostbusters

4:55 ص – WAR HORSE

7:30 ص – Blown Away

9:30 ص – Con Air

11:25 ص – Ghostbusters II

1:15 م – The Horse Whisperer

4:05 م – How Do You Know

6:05 م – War of the Worlds

8:05 م – Hustle & Flow

10:00 م – Love & Other Drugs

11:55 م – Unbroken



OSN Movies Action :



12:35 ص – Tracers

2:20 ص – The 5th Wave

4:25 ص – Diggstown

6:05 ص – Gone in Sixty Seconds

8:05 ص – Tracers

9:40 ص – The 5th Wave

11:35 ص – 6 Ways To Die

1:20 م – Gone in Sixty Seconds

3:20 م – Crossfire

4:55 م – I Am Number Four

6:45 م – Maze Runner: The Scorch Trials

9:00 م – The Green Inferno

10:40 م – Swordfish

Star Movies :



12:45 ص – Cold Creek Manor

2:45 ص – The Imitation Game

4:45 ص – Ain’t Them Bodies Saints

6:30 ص – When Love Came to Town

8:05 ص – Terri

9:45 ص – P.S. I Love You

11:45 ص – Million Dollar Arm

1:45 م – Nothing But The Truth

3:30 م – Carjacked

5:00 م – Cold Creek Manor

7:00 م – Avengers: Age of Ultron

9:30 م – Gone in Sixty Seconds

11:30 م – Cassandra’s Dream