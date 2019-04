خريطة الأفلام الأجنبية ليوم الثلاثاء 29 أغسطس

محمد فتحى:

تنشر “المال” خريطة الأفلام لأهم قنوات عرض الأفلام الأجنبية فى الوطن العربى (المفتوحة والمشفرة) بمواعيد عرضها, وفيما يلى القائمة الكاملة للأفلام التى ستعرض على هذه القنوات ليوم الثلاثاء 29 أغسطس..

MBC 2 :

12:00 ص – Life of Pi

2:30 ص – The Woman in Black

4:00 ص – Rogue Assassin

6:15 ص – Journey to the Center of the Earth

8:00 ص – Where the Wild Things Are

9:30 ص – Inkheart

11:30 ص – Life of Pi

1:30 م – The Boxtrolls

4:00 م – Stone

6:00 م – The Counselor

8:00 م – Snitch

10:00 م – Pain & Gain

MBC Action :

4:00 ص – Total Recall

6:00 م – The Last Stand

11:30 م – The Last Stand

MBC MAX :

1:00 ص – About A Boy

3:30 ص – Made Of Honor

5:00 ص – Begin Again

7:00 ص – Thank You for Smoking

8:30 ص – Be Cool

10:30 ص – The Constant Gardener

12:30 م – The East

2:30 ص – Disconnect

5:00 م – Dead Man Walking

7:00 م – Hereafter

9:00 م – The Black Dahlia

11:00 م – The Constant Gardener

OSN Movies :

1:30 ص – The Invention of Lying

3:10 ص – Spectre

5:40 ص – Reign Over Me

7:55 ص – The Invention of Lying

9:35 ص – The Ladykillers

11:20 ص – Spectre

1:50 م – Steve Jobs

3:55 م – Norbit

5:40 م – Rocky V

7:25 م – Black Mass

9:30 م – V/H/S: Viral

10:55 م – Fear and Loathing in Las Vegas

OSN Movies Action :

12:00 ص – White Settlers (The Blood Lands)

1:45 ص – Bad Company

4:00 ص – The Call Up

5:45 ص – The Man from U.N.C.L.E.

7:45 ص – Judge Dredd

9:30 ص – Blackhat

11:45 ص – Road Wars

1:20 م – The Man from U.N.C.L.E.

3:25 م – Rampage: President Down

5:10 م – Sherlock Holmes

7:20 م – Fantastic Four

9:00 م – Universal Soldier: The Return

10:30 م – Troy

Fox Movies :

1:30 ص – Made Of Honor

3:30 ص – The Darkest Hour

5:30 ص – The Da Vinci Code

7:30 ص – The Giver

9:30 ص – Made Of Honor

11:30 ص – The Darkest Hour

1:30 م – The Da Vinci Code

3:30 م – The Giver

5:30 م – Prom Night

7:30 م – The Fifth Estate

9:30 م – In Time

11:30 م – The Banger Sisters

Star Movies :

12:00 ص – Brighton rock

2:00 ص – Wedding Daze

3:30 ص – The Conspirator

5:30 ص – Deadline

7:15 ص – Ali

9:45 ص – P Her

12:00 م – Cypher

1:45 م – Kinky Boots

3:45 م – Ginger & Rosa

5:15 م – Brighton rock

7:00 م – The Assignment (Revenger)

8:45 م – The Dead Girl

11:30 م – A Walk to Remember