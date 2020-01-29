خريطة استثمارات STC السعودية داخل وخارج المملكة

تمتلك مجموعة الاتصالات السعودية STC استثمارات داخل وخارج حدود المملكة ، كما تصنف ضمن أكبر 50 شركة رقمية عالميا، والأولى فى الشرق الأوسط.

” المال ” رصدت الخريطة الكاملة لاستثمارات المجموعة بعد دخولها فى مفاوضات جادة مع مجموعة فودافون العالمية لشراء حصتها البالغة 55 % فى وحدتها المصرية.

1 – الشركة العربية للكوابل البحرية المحدودة – السعودية

تأسست الشركة فى سبتمبر 2002 بغرض إنشاء وتأجير وإدارة وتشغيل كابل بحري يربط بين السعودية والسودان، واستحوذت شركة STC على نسبة 50 % من رأسمالها البالغ حينذاك75 مليون ريال سعودي تم تقليص المبلغ إلى 25 مليون ريال فى نوفمبر 2016 .

بدأت الشركة نشاطها رسميا فى يونيو 2003 ، وتتخذ من السعودية مقرا لها .

2 – شركة مراكز الاتصال ( سي سي سي ) – السعودية

أسست شركة الاتصالات السعودية ذراعا استثماريا لتقديم خدمات مراكز الاتصال تحت اسم ( سي سي سي ) مع شركة أيجز بالمملكة فى نهاية ديسمبر 2010 عبر الاستحواذ على 50 % من رأسمالها البالغ حينذاك 4.5 مليون ريال سعودي.

قامت اتصالات السعودية خلال الربع الأخير من 2015 ببيع 1 % من حصتها لصالح شركاء آخرين لتصل نسبتها إلي 49 % ، وتمارس نشاطها فى السعودية

3 – مجموعة بيناريانج جي إس إم القابضة ( بي جي إس إم ) – ماليزيا

هي مجموعة استثمارية قابضة تتخذ من ماليزيا مقرا لها وتمتلك 62 % من أسهم مجموعة ماكسيس القابضة الماليزية التى تعمل فى قطاع الاتصالات المتنقلة فى ماليزيا ، كما تمتلك إستثمارات أخري فى دولة الهند ممثلة فى شركة إيرسيل والتى تم استبعادها من السوق خلال 2018.

فى سبتمبر 2007 استحوذت شركة الاتصالات السعودية على نسبة 25 % من مجموعة بيناريانج من خلال شركاتها التابعة إس تي سي آسيا القابضة وإس تي سي ماليزيا القابضة والبالغ رأسمالها 20.7 مليار رينجت ماليزي ما يعادل 23 مليار ريال سعودي تقريبا

4 – المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية ( عربسات ) – السعودية

أنشئت هذه المؤسسة بواسطة الدول الأعضاء فى جامعة الدول العربية خلال أبريل 1976 وتقدم عربسات عدة خدمات منها الخدمات الهاتفية الإقليمية ( صوت ونقل بيانات وفاكس وتلكس وبث تليفزيوني وبث إذاعي إقليمي وتأجير سعات على أساس سنوي أو شهري .

وفى أبريل 1999 استحوذت شركة الاتصالات السعودية على 36.66 % من عربسات والبالغ رأسمالها 500 مليون دولار أمريكي ما يعادل حينها 1.8 مليار ريال سعودي ، وتتخذ من السعودية مقرا لها ،وتمارس أعمالها فى السعودية ومصر وفرنسا والأمارات .

5 – شركة اتحاد فيرجن موبايل – السعودية

تأسست اتحاد فيرجن كشركة ذات مسئولية محدودة فى عام 2013 لتقديم خدمات مشغلي شبكات الاتصالات المتنقلة الأفتراضية ، بدأت نشاطها فى عام 2014 وتمتلك اتصالات السعودية نحو10 % من رأسمالها .

6 –شركة كريم لخدمات النقل الذكي :

تمتلك شركة الاتصالات السعودية نسبة 8.9 % من أسهم شركة كريم لخدمات النقل الذكي التى تأسست بموجب قانون الشركات التجارية فى جزرفيرجين البريطانية خلال يوليو 2012 وقامت STC بشراء10 % من أسهمها بمبلغ 100 مليون دولار أمريكي ثم انخفضت الحصة إلى 8.9 % فى 2018 نتيجة زيادة رأسمال كريم ودخول شركاء جدد فى هيكل ملكيتها .

7 – شركة أوجيه تيليكوم المحدودة – الإمارات

هي شركة قابضة مسجلة فى دبي وتدير استثمارات فى قطاع الاتصالات داخل أسواق تركيا وجنوب أفريقيا ، وفى أبريل 2008 استحوذت شركة الاتصالات السعودية من خلال ذراعها التابعة إس تي سي تركيا القابضة على 35 % من رأسمال أوجيه بقيمة3.6 مليار دولار ما يعادل 13.5 مليار ريال سعودي آنذاك .

وتواجه أوجيه تيليكوم صعوبات مالية لتسوية القروض المستحقة عليها وبدأت فى 2018 إجراءات تصفية نشاطها رسميا وإعادة هيكلة استثماراتها فى جنوب أفريقيا وتركيا لمقابلة التزاماتها .

8 – صندوق الاستثمارات السعودية لرأسمال الجريء – البحرين

يقع المقر الرئيسي للصندوق فى مملكة البحرين ويستثمر بالشركات الناشئة داخل السوق السعودي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا وأمريكا واليابان

9 – صندوق إس تي سي فينشرز – السعودية

أسست شركة الاتصالات السعودية الصندوق فى عام 2017 بغرض الاستثمار فى القطاعات الرقمية والتقنية بنحو 500 مليون دولار أمريكي علي أن يمول عبر 5 شرائح متساوية تباعا تبلغ قيمة الواحدة منها 100 مليون دولار ما يوازي 375 مليون ريال سعودي.

بدأ الصندوق ممارسة نشاطه فى عام 2018 ويقع مقره الرئيسي فى مدينة الرياض بالمملكة.