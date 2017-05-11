خريطة أفلام الجمعة 12 مايو العربية والأجنبية

إيمان حشيش:
تنشر “المال” خريطة الأفلام السينمائية، لأهم قنوات الأفلام العربية والأجنبية ومواعيد عرضها اليوم الجمعة12 مايو 2017.
OSN سينما
اسم الفيلم
توقيت العرض
بتوقيت القاهرة
2:00ص
اللي اختشو ماتو
4:00ص
المصلحة
6:00ص
الكبار
8:00ص
10:00ص
بابا
12:00م
نظرية عمتي
2:00م
عصفوري
4:00م
6:00م
وش سجون
8:00ص
الديكتاتور
10:00م
سيما
2:30ص
مراهقون ومراهقات
5:00ص
قمر الليل
7:30ص
سي عمر
10:00ص
سكة سفر
12:30ص
صاحبة الجلاله
3:00م
سلام ياصاحبي
6:00م
الدنيا مقلوبة
9:00م
ART أفلام 1
3:00ص
5:15ص
سكر بنات
7:30ص
زمن حاتم زهران
10:00ص
أريد خلعا
12:30ص
خانة اليك
2:30م
عنتر شايل سيفه
4:45م
أبو علي
7:00م
الفرح
9:00م
عوكل
11:00م
ART أفلام 2
القادسية
2:00ص
حكم الزمان
5:15ص
النصاب والكلب
7:30ص
رجل لاينام
10:00ص
أربعة في مهمة رسمية
12:00ص
أخر شقاوة
2:15م
انقاذ مايمكن انقاذه
4:30م
عالم مضحك جدا
6:30م
9:00م
11:30م
ART سينما
يالا عقبالكن
12:00ص
التجربة الدنماركية
2:00ص
التجربة الدنماركية
10:00ص
تيمور وشفيقة
12:00ص
يالا عقبالكن
2:00م
التجربة الدنماركية
4:00م
تيمور وشفيقة
6:00م
يالا عقبالكن
8:00م
التجربة الدنماركية
10:00م
MBC2
2:00ص
3:30م
6:30ص
Die Hard
9:00ص
11:00ص
1:00م
3:30م
5:30م
8:00م
10:00م
MBC Action
4:00ص
6:00ص
8:00ص
1:00م
6:00م
11:30م
FOx Movies
3:30ص
5:30ص
7:30ص
09:30 ص
11:30ص
1:30م
3:30م
5:30م
7:30م
9:30م
11:30م
Star Movies
2:15ص
4:00ص
5:45ص
7:30ص
09:30 ص
11:30ص
1:45م
3:45م
5:30م
7:00م
11:15م