ثقافة وفنون

خريطة أفلام الجمعة 12 مايو العربية والأجنبية

إيمان حشيش: تنشر "المال" خريطة الأفلام السينمائية، لأهم قنوات الأفلام العربية والأجنبية ومواعيد عرضها اليوم الجمعة12 مايو 2017. OSN سينما اسم الفيلم توقيت العرض
12 مايو، 2017 12 مايو، 2017

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إيمان حشيش:

تنشر “المال” خريطة الأفلام السينمائية، لأهم قنوات الأفلام العربية والأجنبية ومواعيد عرضها اليوم الجمعة12 مايو 2017.

OSN سينما

اسم الفيلم

توقيت العرض

بتوقيت القاهرة

2:00ص

اللي اختشو ماتو

4:00ص

المصلحة

6:00ص

الكبار

8:00ص

Jannan

10:00ص

بابا

12:00م

نظرية عمتي

2:00م

عصفوري

4:00م

مستر أند مسز عويس

6:00م

وش سجون

8:00ص

الديكتاتور

10:00م

سيما

سي عمر

2:30ص

مراهقون ومراهقات

5:00ص

قمر الليل

7:30ص

سي عمر

10:00ص

سكة سفر

12:30ص

صاحبة الجلاله

3:00م

سلام ياصاحبي

6:00م

الدنيا مقلوبة

9:00م

ART أفلام 1

زمن حاتم زهران

3:00ص

دموع صاحبة الجلالة

5:15ص

سكر بنات

7:30ص

زمن حاتم زهران

10:00ص

أريد خلعا

12:30ص

خانة اليك

2:30م

عنتر شايل سيفه

4:45م

أبو علي

7:00م

الفرح

9:00م

عوكل

11:00م

ART أفلام 2

القادسية

2:00ص

حكم الزمان

5:15ص

النصاب والكلب

7:30ص

رجل لاينام

10:00ص

أربعة في مهمة رسمية

12:00ص

أخر شقاوة

2:15م

انقاذ مايمكن انقاذه

4:30م

عالم مضحك جدا

6:30م

أرجوك اعطني هذا الدواء

9:00م

المغامرون الثلاثة

11:30م

ART سينما

يالا عقبالكن

12:00ص

التجربة الدنماركية

2:00ص

التجربة الدنماركية

10:00ص

تيمور وشفيقة

12:00ص

يالا عقبالكن

2:00م

التجربة الدنماركية

4:00م

تيمور وشفيقة

6:00م

يالا عقبالكن

8:00م

التجربة الدنماركية

10:00م

MBC2

MBC Action

FOx Movies

Star Movies

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