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خريطة أسعار تأجير الخزائن الحديدية وصناديق الأمانات

داخل 18 بنكا فى السوق المحلية
فاطمه امام 7:41 ص, الأحد, 21 مارس 21 7:41 ص, الأحد, 21 مارس 21

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تنشر صحيفة «المال» خريطة أسعار إيجار الخزائن الحديدية وصناديق الأمانات داخل 18 بنكا تعمل فى السوق المحلية، استنادا إلى البيانات المتاحة على المواقع الإلكترونية لهذه البنوك بجانب مراكز خدمة العملاء عبر الهاتف.

وكشف الحصر عن تقاضى بنك البركة – مصر أقل مصروفات للحصول على خزينة حديدية للأمانات بواقع 200 جنيه للصندوق صغير الحجم، يليه البنك المصرى لتنمية الصادرات، وقناة السويس وأبوظبى الإسلامى، وبنك التعمير والإسكان بقيمة 500 جنيه سنويا.

وفيما يتعلق بالصناديق متوسطة الحجم فإن بنك البركة مصر يأتى فى المركز الأول أيضا من حيث أقل مصروفات التأجير بواقع 400 جنيه سنويا، يليه بنك تنمية الصادرات بتكلفة 600 جنيه، ثم بنك أبوظبى الإسلامى 750 جنيها، يليه بنك الإسكندرية بتكلفة 800 جنيه.

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وفى البنك الأهلى المصرى يشترط للحصول على الخزينة، فتح حساب جار أو توفير بقيمة 500 ألف جنيه، وتختلف قيمة الإيجار باختلاف سعة الخزنة ودورية دفع الإيجار.

وفى بنك مصر يشترط للحصول على الخزينة، فتح شهادة أو وديعة بقيمة 5000 جنيه، على أن يتم توفير الخزينة من قبل البنك، ويتم استرداد التأمين عليها فى نهاية المدة، كما يشترط فتح حساب جار أو توفير بقيمة 500 ألف جنيه.

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وتتيح خزائن البنوك لحفظ الذهب أو الممتلكات الثمينة لأصحابها حفظ مقتنياتهم فى مكان آمن، حيث تتميز خزائن البنوك بضمان السرية والخصوصية التامة، مقابل مصاريف سنوية قابلة للتجديد باستثناء البنك الأهلى المصرى وبنك مصر يتيح إمكانية الدفع شهريًا أو سنويًا.

يذكر أنه لا يتم فتح الخزينة إلا بحضور العميل بنفسه، حيث يكون للخزينة مفتاحين، أحدهما فى البنك والآخر مع العميل، ولا تفتح إلا بهما معًا فى نفس الوقت، ويُأخذ فى الاعتبار عدم إمكانية فتح الخزائن خلال أيام عطلة البنوك الأسبوعية والرسمية.

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فاطمة إمام

أسعار تأجير خزائن الأمانات بالبنوك

البنكسعة التخزينالقيمة الإيجارية بالجنيه/ سنوياًمقابل التامين
الأهليصغيرة600يعادل ضعف قيمة ايجار
متوسطة1200
فوق متوسطة1800
كبيرة2400
التجاري الدوليصغيرةمن خلال الفرعمن خلال الفرع
متوسطة
كبيرة
الكويت الوطنيصغيرة600100
متوسطة1600
كبيرة2400
العربي الإفريقي الدوليصغيرة6001500 – تعاد في حال لم يجدد العقد
متوسطة1000
كبيرة1200
خاص1500
مصرصغيرة600من خلال الفرع
متوسطة1200
فوق متوسطة1500
كبيرة1800
المصرف المتحدصغيرة1000ضعف القيمة الإيجارية السنوية
متوسطة1500
فوق متوسطة2000
SAIBصغيرة6502000
متوسطة1500
فوق متوسطة2200
كبيرة3000
أبوظبي التجاريصغيرةمن خلال الفرعمن خلال الفرع
متوسطة
كبيرة
خاص
التعمير والإسكانCM8500500
CM11600
CM16800
CM22900
CM 331000
CM661500
المصري الخليجيصغيرة750150
متوسطة1500
فوق متوسطة2000
كبيرة3000
الإمارات دبي الوطنىصغيرة20002000
متوسطة3000
فوق متوسطة4000
أبوظبي الإسلامي مصرصغيرة5001000
متوسطة750
كبيرة1000
قناة السويسصغيرة5001500
متوسطة1000
فوق متوسطة1500
عودةمتوسطة10001000
فوق متوسطة1500
كبيرة2500
تنمية الصادراتصغيرة500يدفع سنتين من قيمة الإيجار
متوسطة600
فوق متوسطة800
كبيرة1000
البركةصغيرة2001000
متوسطة4001200
كبيرة7001500
الأسكندريةصغيرة600 يدفع سنتين مقدم من قيمة الإيجار
متوسطة800
فوق متوسطة1000
كبيرة1200
قطر الوطني الأهليصغيرة75050 جنيه مصروفات إدارية
متوسطة1000
كبيرة1500

اعداد – المال

المصدر: المواقع الالكترونية ومراكز الخدمة الهاتفية للبنوك

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بقلم فاطمه امام

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