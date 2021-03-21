خريطة أسعار تأجير الخزائن الحديدية وصناديق الأمانات

تنشر صحيفة «المال» خريطة أسعار إيجار الخزائن الحديدية وصناديق الأمانات داخل 18 بنكا تعمل فى السوق المحلية، استنادا إلى البيانات المتاحة على المواقع الإلكترونية لهذه البنوك بجانب مراكز خدمة العملاء عبر الهاتف.

وكشف الحصر عن تقاضى بنك البركة – مصر أقل مصروفات للحصول على خزينة حديدية للأمانات بواقع 200 جنيه للصندوق صغير الحجم، يليه البنك المصرى لتنمية الصادرات، وقناة السويس وأبوظبى الإسلامى، وبنك التعمير والإسكان بقيمة 500 جنيه سنويا.

وفيما يتعلق بالصناديق متوسطة الحجم فإن بنك البركة مصر يأتى فى المركز الأول أيضا من حيث أقل مصروفات التأجير بواقع 400 جنيه سنويا، يليه بنك تنمية الصادرات بتكلفة 600 جنيه، ثم بنك أبوظبى الإسلامى 750 جنيها، يليه بنك الإسكندرية بتكلفة 800 جنيه.

وفى البنك الأهلى المصرى يشترط للحصول على الخزينة، فتح حساب جار أو توفير بقيمة 500 ألف جنيه، وتختلف قيمة الإيجار باختلاف سعة الخزنة ودورية دفع الإيجار.

وفى بنك مصر يشترط للحصول على الخزينة، فتح شهادة أو وديعة بقيمة 5000 جنيه، على أن يتم توفير الخزينة من قبل البنك، ويتم استرداد التأمين عليها فى نهاية المدة، كما يشترط فتح حساب جار أو توفير بقيمة 500 ألف جنيه.

وتتيح خزائن البنوك لحفظ الذهب أو الممتلكات الثمينة لأصحابها حفظ مقتنياتهم فى مكان آمن، حيث تتميز خزائن البنوك بضمان السرية والخصوصية التامة، مقابل مصاريف سنوية قابلة للتجديد باستثناء البنك الأهلى المصرى وبنك مصر يتيح إمكانية الدفع شهريًا أو سنويًا.

يذكر أنه لا يتم فتح الخزينة إلا بحضور العميل بنفسه، حيث يكون للخزينة مفتاحين، أحدهما فى البنك والآخر مع العميل، ولا تفتح إلا بهما معًا فى نفس الوقت، ويُأخذ فى الاعتبار عدم إمكانية فتح الخزائن خلال أيام عطلة البنوك الأسبوعية والرسمية.

فاطمة إمام

أسعار تأجير خزائن الأمانات بالبنوك البنك سعة التخزين القيمة الإيجارية بالجنيه/ سنوياً مقابل التامين الأهلي صغيرة 600 يعادل ضعف قيمة ايجار متوسطة 1200 فوق متوسطة 1800 كبيرة 2400 التجاري الدولي صغيرة من خلال الفرع من خلال الفرع متوسطة كبيرة الكويت الوطني صغيرة 600 100 متوسطة 1600 كبيرة 2400 العربي الإفريقي الدولي صغيرة 600 1500 – تعاد في حال لم يجدد العقد متوسطة 1000 كبيرة 1200 خاص 1500 مصر صغيرة 600 من خلال الفرع متوسطة 1200 فوق متوسطة 1500 كبيرة 1800 المصرف المتحد صغيرة 1000 ضعف القيمة الإيجارية السنوية متوسطة 1500 فوق متوسطة 2000 SAIB صغيرة 650 2000 متوسطة 1500 فوق متوسطة 2200 كبيرة 3000 أبوظبي التجاري صغيرة من خلال الفرع من خلال الفرع متوسطة كبيرة خاص التعمير والإسكان CM8 500 500 CM11 600 CM16 800 CM22 900 CM 33 1000 CM66 1500 المصري الخليجي صغيرة 750 150 متوسطة 1500 فوق متوسطة 2000 كبيرة 3000 الإمارات دبي الوطنى صغيرة 2000 2000 متوسطة 3000 فوق متوسطة 4000 أبوظبي الإسلامي مصر صغيرة 500 1000 متوسطة 750 كبيرة 1000 قناة السويس صغيرة 500 1500 متوسطة 1000 فوق متوسطة 1500 عودة متوسطة 1000 1000 فوق متوسطة 1500 كبيرة 2500 تنمية الصادرات صغيرة 500 يدفع سنتين من قيمة الإيجار متوسطة 600 فوق متوسطة 800 كبيرة 1000 البركة صغيرة 200 1000 متوسطة 400 1200 كبيرة 700 1500 الأسكندرية صغيرة 600 يدفع سنتين مقدم من قيمة الإيجار متوسطة 800 فوق متوسطة 1000 كبيرة 1200 قطر الوطني الأهلي صغيرة 750 50 جنيه مصروفات إدارية متوسطة 1000 كبيرة 1500

اعداد – المال

المصدر: المواقع الالكترونية ومراكز الخدمة الهاتفية للبنوك