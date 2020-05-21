خريطة أسعار الفائدة على قروض السيارات بالبنوك

تتنافس البنوك المصرية على تقديم برامج متنوعة لتمويل السيارات، بالتزامن مع الخصومات التى بدأت الشركات فى الترويج لها، فى ظل ركود المبيعات كأحد تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وعدلت مجموعة من البنوك أسعار الفائدة على برامجها لتمويل السيارات الجديدة، فى إطار التفاعل مع سياسة التيسير النقدى التى يتبناها البنك المركزى المصرى خلال الفترة الحالية، بعد تقليصه معدل الفائدة الأساسى %3 دفعة واحدة منتصف مارس الماضى .

وحسب حصر لـ«المال» اعتمادا على مراكز الخدمة الهاتفية والمواقع الإلكترونية للبنوك، يوجد 26 بنكاً يقدمون قروضاً للسيارات الجديدة هى : «بنك مصر، والأهلى، والإسكندرية، والعربى الإفريقى، وبلوم – مصر، والشركة المصرفية SAIB، وبنك المؤسسة المصرفية ABC، والتعمير والإسكان، والاتحاد الوطنى مصر، وبنك أبوظبى الأول، وبنك عوده مصر، وبنك إتش إس بى سى، والبركة مصر، والعربى، وقطر الوطنى الأهلى، التجارى الدولي CIB، الكويت الوطنى، والمصرى الخليجى، والمشرق، والإمارات دبى، وبنك البركة مصر، وفيصل الإسلامى، والبنك الأهلى الكويتى، والاستثمار العربى، وكريدى أجريكول، وبنك القاهرة».

يقدم بنك القاهرة أعلى قيمة تمويل بنحو 2 مليون جنيه ، يليه بنوك “بلوم – مصر والكويت الوطنى والإسكان والتعمير” بقيمة 1.5 مليون جنيه

وفى المرتبة الثالثة جاء بنك “إتش إس بى سى” بقيمة 1.25 مليون جنيه ثم البنك العربى بمليون و100 ألف جنيه.

وتشترط البنوك حداً أدنى للمرتب يبلغ 1000 جنيه لعملاء تحويل المرتبات ببنك مصر، ونفس القيمة ببنك الإسكندرية، و1500 جنيه فى البنك الأهلى، ونفس القيمة ببنك الشركة المصرفية SAIB، و3000 جنيه ببنك البركة مصر، و4000 جنيه بالبنك العربى، والاستثمار العربى، وتتراوح معدلات الفائدة بين16 وحتى %21.5 متناقصة (يتم حسابها على الرصيد القائم من القرض) وبين 9 إلى %11 ثابتة (يتم حسابها على إجمالى القرض).

محمود الصباغ – فاطمة إمام