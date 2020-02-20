خريطة أسعار الفائدة على الشهادات الادخارية للشركات

رصدت جريدة «المال» أسعار الفائدة على 25 شهادة ادخار ثابتة ومتغيرة العائد، تطرحها البنوك المصرية للشركات، وتتضمن ما يزيد على 71 دورية صرف مختلفة.

وتجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى، اليوم الخميس، لبحث أسعار الفائدة الأساسية على الجنيه، وسط توقعات بالإبقاء عليها دون تغيير عند مستويات %12.25 للإيداع و %13.25 للإقراض.

وتبعًا للحصر فإن البنك العقارى يقدم أعلى عائد على الشهادة أجل 3 سنوات بنحو %11.5 لدورية صرف شهرية، و%11.75 كل 3 أشهر، ثم «المصرى الخليجى» الذى يقدم فائدة بنحو %11 للعائد الشهري، و %11.25 للعائد ربع السنوي.

فيما جاء البنك العربى الأفريقى فى مقدمة قائمة البنوك التى تقدم أعلى عائد على الشهادات الخماسية بفائدة %10.5 لدورية صرف شهرية، و10.75 للربع سنوي، %11.25 للسنوي، ثم البنك العربى الأفريقى الدولى %10.25 للشهري، و%10.5 للربع سنوي، و%11 سنويًا.

ويسمح كل من «البنك الأهلى المصرى» و«المصرى الخليجي» و«الإسكندرية» و«العقارى المصري» و«البركة» لأصحاب الشركات بافتتاح شهادات ثلاثية بمبلغ لا يقل عن 1000 جنيه.

ولا يجوز للعميل استرداد قيمة الشهادة قبل مضى 6 شهور اعتبارًا من اليوم التالى لشراء الوعاء الادخاري، على أن يتم البدء فى احتساب العائد من يوم الشراء.

وتتيح البنوك لأصحاب الشركات امتلاك الشهادة ادخار من خلال تقديم المستندات التالية (طلب إصدار شهادة ادخار من أحد فروع البنك – بطاقة رقم قومى سارية – إيصال مرافق – شهادة إثبات دخل).

الفائدة على شهادات الإيداع للشركات

البنك اسم الوعاء الإدخاري اجل الوعاء / سنة دورية الصرف سعر العائد % الحد الادنى للايداع / جنيه البنك الأهلي الشهادة الثلاثية 3 شهري %7.25 1000 جنيه ربع سنوي %7.50 نصف سنوي 7.75 سنوي 8% الشهادة الخماسية 5 شهري 6.75% ربع سنوي 7% نصف سنوي %7.25 سنوي %7.50 البنك العربي الأفريقي الشهادة الثلاثية 3 شهري 10.75 5000 ربع سنوي 10.87 نصف سنوي 10.625 سنوي 11 الشهادة الخماسية 5 شهري 10.25 ربع سنوي 10.5 نصف سنوي 10.75 سنوي 11 المصري الخليجي الشهادة الثلاثية (متغيرة) 3 شهري 12.25 1000 ربع سنوي %12.40 الشهادة الثلاثية( ثابتة) 3 شهري 11 1000 ربع سنوي 11.25 نصف سنوي 11.5 سنوي 12 premium 3 شهري %12 50 ألف جنيه الشهادة الخماسية 5 شهري 10.5 500 جنيه ربع سنوي 10.75 نصف سنوي 11 سنوي 11.25 التجاري الدولي الشهادة الثلاثية 3 شهري 9.5 20 ألف جنيه ربع سنوي 9.75 سنوي 10 الشهادة الخماسية 5 شهري 9.25 ربع سنوي 9.5 سنوي 9.75 أبو ظبي الأول الشهادة الثلاثية (ثابتة) 3 شهري 10 5 ألاف ربع سنوي 10.25 سنوي 10.75 تراكمي 11.34 الشهادة الثلاثة (متغيرة) 3 شهري 11 ربع سنوي 11.25 سنوي 11.5 الشهادة الخماسية 5 شهري 8.25 ربع سنوي 8.5 سنوي 8.75 تراكمي 8.71 التجاري الوفا الشهادة الثلاثية 3 شهري 10.75 20 ألف جنيه ربع سنوي 11 سنوي 11 تراكمي 11.25 الشهادة الخماسية 5 شهري 8.25 ربع سنوي 8.5 سنوي 8.75 بلوم – مصر تحيا مصر 3 شهري 8.75 – القاهرة شهادة البريمو 3 شهري 8 10 الاف نصف سنوي 8.5 سنوي 8.75 بنك الإسكندرية الشهادة الثلاثية 3 شهري 9 1000 جنيه ربع سنوي 9.5 الشهادة الخماسية 5 شهري 9 ربع سنوي 9.25 العقاري المصري الشهادة 3 3 شهري 11.5 1000 جنيه ربع سنوي 11.75 عودة الشهادة الثلاثية (ثابتة) 3 شهري 9.15 5000 جنيه الشهادة الثلاثية (متغيرة) 3 تتراوح بين 2.75 إلى 9.75 على حسب الشريحة 1000 جنيه البركة الشهادة الثلاثية (المتغيرة) 3 شهري 7.96 1000 ربع سنوي 8.96 وثيقة صك البركة ( المتغيرة) شهري 10.75 ربع سنوي 11.18 تراكمي 12.4 الشهادة الخماسية (المتغيرة) 5 سنوي 8.82 تنمية الصادرات الشهادة الثلاثية (ثابتة) 3 شهري 8.5 10 الاف ربع سنوي 8.75 نصف سنوي 9 سنوي 9.25 الكويت الوطني من خلال الفرع SAIB أبو ظبي الإسلامي الإمارات دبي الوطني

اعداد: المال

المصدر: المواقع الالكترونية ومراكز الخدمة الهاتفية للبنوك

محمود الصباغ – فاطمة إمام