خريطة أسعار الفائدة الجديدة على شهادات الادخار ذات العائد المتغير

تنشر جريدة «المال» أسعار الفائدة على شهادات الادخار متغيرة العائد فى جميع البنوك المصرية، عقب قرار البنك المركزى أمس الأول بخفض أسعار الفائدة بواقع 3 نقاط مئوية دفعة واحدة ليصبح عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة «الكوريدور» وسعر العملية الرئيسية %9.25 و %10.25 و %9.75 على التوالى.

وقالت اللجنة التى انعقدت قبل موعدها المقرر بنحو 15 يومًا، إن القرار جاء فى ضوء التطورات والأوضاع العالمية وما استتبعه من التحرك للحفاظ على المكتسبات التى حققها الاقتصاد المصرى منذ انطلاق برنامج الإصلاح، وما اعتاده البنك المركزى من اتخاذ خطوات استباقية فى الظروف الاستثنائية.

وعقب القرار، خفض بنكا الأهلى ومصر الفائدة على الشهادات الثلاثية متغيرة العائد بواقع %3 لتسجل %9.5 ومن المقرر أن تعقد لجان الأصول والخصوم بالبنوك اجتماعات مكثفة الأسبوع الجارى لبحث أسعار الفائدة على بقية الأوعية الادخارية.

ولجأت البنوك إلى الشهادات متغيرة العائد عقب قرار تعويم الجنيه فى 3 سبتمبر 2016 للتغلب على أسعار الفائدة المرتفعة التى كلفت البنوك أعباءً مالية كبيرة، وتقوم طريقة عمل تلك الشهادات على الربط بسعر الفائدة لليلة واحدة «الكوريدور»، الذى يعلنه البنك المركزى، فترتفع وتنخفض تبعًا لقرار «المركزى» تلقائيًا.

وتبعًا لحصر «المال» فإن بنك أبوظبى الأول، يقدم العائد الأعلى على الشهادة الثلاثية متغيرة العائد بنحو %10.5 مقابل %13.5 الشهر الماضى، ثم الأهلى الكويتى والمصرف المتحد الذى تقدم بفائدة %10 يليها البنك الأهلى وبنك مصر بنحو %9.5.

وقال طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، إن الأوضاع النقدية القوية للاقتصاد المصرى، ساهمت فى اتخاذ قرار، أمس الأول، بإجراء أكبر خفض تاريخى لأسعار الفائدة الأساسية، بهدف دعم الحكومة و الشركات المحلية، فى مواجهة تداعيات فيروس كورونا.

وأضاف – على هامش اجتماع المجموعة الاقتصادية، بمجلس الوزراء، الإثنين الماضى – أننا اتخذنا عددا من الإجراءات القوية وساعدنا فى اتخاذ تلك الإجراءات أن أوضاعنا النقدية قوية.

وأوضح أن الخفض التاريخى لأسعار الفائدة سوف يحقق دعما قويا للشركات، مشيرا إلى أن القروض بالعملة المحلية لدى البنوك تبلغ 1.8 تريليون جنيه، وخفض الفائدة عليها بنحو %3 يعنى توفير عشرات المليارات، بهدف تخفيف أعباء القطاع الخاص.

محمود الصباغ – فاطمة إمام

أسعار الفائدة على الشهادات متغيرة العائد بالبنوك المصرية

البنك مدة الشهادة معدل العائد دورية الصرف الأهلى 3 9.5 ربع سنوى بنك مصر 3 9.5 ربع سنوي القاهرة 3 6.75 سنوي 5 5.5 التجارى الدولى 3 8.5(الكوريدور -0.75) ربع سنوي العربى الأفريقى 3 8.25 (الكوريدور – 1.) شهري 8.5 (الكوريدور -0.750) ربع سنوي 8.75 (الكوريدور – 0.500) نصف سنوي 9 (الكوريدور – 0.250) سنوي 5 (الكوريدور – 0.625) 8.625 شهري (الكوريدور – 0.500 ) 8.750 ربع سنوي (الكوريدور – 0.375 ) 8.875 نصف سنوي 9 (الكوريدور – 0.250) سنوي المصرف المتحد 3 10 ربع سنوي 6.5 تراكمي 10 شهادة الدخل الشهري شهري 8 شهري 5 6.75 شهري قناة السويس 3 8 شهرى 8.25 ربع سنوى 8.5 نصف سنوي فيصل 3 حسب نتائج الأعمال ربع سنوي عوده 3 8.75 (الكوريدور-0.5) شهرى abc 3 7.5 (الكوريدور- 1.75) شهري بلوم 3 8.75 (الكوريدور – 0.5) شهرى 9 (الكوريدور – 0.25) ربع سنوي قطر الوطنى 3 9.25 شهري 7.5 ربع سنوى 5 8.9 شهري 9 ربع سنوي الأهلى المتحد 3 8.75 شهري 8.25 ربع سنوي العقارى 3 8.5 شهري الإمارات دبى 3 7.5 (الكوريدور- 1.75) شهرى الإستثمار العربى 3 9 شهري 9.25 سنوي الأهلى الكويتى 3 9 يومي 9.05 شهري 9.25 ربع سنوي 9.5 نصف سنوى 10 سنوي الكويت الوطنى 3 8.5 شهرى 8.75 ربع سنوي 5 8.75 شهري 9 ربع سنوي المصرى الخليجى 3 9.25 معدل عائد الإيداع لدى المركزى شهري 9.4 (الكوريدور+0.15) ربع سنوي تنمية الصادرات 3 8.75 شهري 9 ربع سنوي التعمير والاسكان 3 9 (الكوريدور-0.25) ربع سنوي الأهلى اليونانى 3 8 شهري 8.25 ربع سنوي التنمية الصناعية 3 من خلال الفرع ربع سنوى بنك الإسكندرية 3 (الكوريدور-2.25 )7 شهري (الكوريدور2 ) 7.25 ربع سنوي المصرف العربي الدولي 3 (الكوريدور0.75 )8.5 ربع سنوي ( الكوريدور1%)8.25 شهري 5 9.25 شهري الشركة المصرفية 3 (الكوريدور-0.50 )8.25 شهري (الكوريدور-0.25 )9 ربع سنوي أبوظبي الأول 3 10 شهري 10.25 ربع سنوي 10.5 سنوي العربي 3 (الكوريدر0.5)8 يومي

إعداد: المال

المصدر: مراكز الخدمة الهاتفية والمواقع الالكترونية للبنوك