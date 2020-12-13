خريطة أسعار الفائدة الجديدة على شهادات «3» و«5» سنوات بالبنوك

تنشر جريدة «المال» أسعار الفائدة على شهادات الادخار أجل 3 و5 سنوات فى جميع البنوك المصرية، عقب الانتهاء من مراجعتها، فى ضوء قرار المركزى الأخير بخفض معدل العائد الأساسى على الجنيه.

وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزى المصـرى فى اجتماعهـا الأخير خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 50 نقطة أساس، ليصل إلى 8.25 و9.25 و%8.75 على الترتيب، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 50 نقطة أساس ليصل الى %8.75.

وأشارت اللجنة إلى أن القرار يتسق مع تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط، كما يوفر الدعم المناسب للنشاط الاقتصادى فى الوقت الحالى.

وتبعًا للحصر الذى أجرته «المال»، تقدم بنوك «الأهلى المصرى، القاهرة، مصر، قطر الوطنى الأهلى، المؤسسة المصرفية ABC» على فائدة على الشهادة الثلاثية بنحو %12 لدورية صرف شهرية.

وفى المرتبة الثانية، جاء بنك المصرف المتحد عبر إتاحة سعر فائدة بنسبة %11.5 للشهرى و%11.75 للربع السنوى، ثم العربى الأفريقى الدولى وبلوم مصر عبر تقديم فائدة بنحو %11 لدورية صرف شهرية.

واحتل بنك البركة مصر مقدمة البنوك التى تقدم أعلى عائد على شهادات البنوك الخماسية، بفائدة %10 لدورية صرف سنوية.

وتتيح بعض البنوك شراء الشهادة من خلال الإنترنت البنكى، والموبايل بانكنج، ومركز الاتصال الخاص بالبنك، ضمن الإجراءات الوقائية التى تتخذها البنوك حرصًا على سلامة العملاء وحفاظًا على صحة العاملين فيها، وتماشيًا مع توجه الدولة نحو تقليل الزحام والتكدس بمختلف الأماكن منعًا لانتشار العدوى والفيروسات وحفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

ولا يمكن للعميل استرداد قيمة الشهادة قبل مضى 6 أشهر، اعتبارًا من اليوم التالى لشراء الوعاء الادخارى، على أن يتم البدء فى احتساب العائد من يوم الشراء.

وتقدم البنوك للعملاء امتلاك شهادة ادخار من خلال تقديم المستندات التالية (طلب إصدار شهادة ادخار من أحد فروع البنك – بطاقة رقم قومى سارية – إيصال مرافق – شهادة إثبات دخل).