خروج 20 مصابا في حادث قطار مطروح من مستشفى الضبعة

شهد عدد من حالات مصابى حادث انقلاب عربات قطار مطروح الإسكندرية بمنطقة سيدى عبد الرحمن بعد عصر اليوم استقراراً وتحسنا، ما أدى لخروج بعضهم ووضع البعض الآخر تحت الملاحظة، بعد أن تم توزيع المصابين على عدد من مستشفيات المحافظة وهى مستشفى الضبعة ومستشفى العلمين، ومستشفى الحمام، ومستشفى مطروح العام.

ووفقاً لبيانات وإحصائيات محافظة مطروح فإن عدد الإصابات التى أسفر عنها حادث انقلاب عربات قطار مطروح الإسكندرية بمنطقة سيدى عبد الرحمن طالت 45 شخصا، حيث استقبلت مستشفى الضبعة 25 مصابا وبمستشفى العلمين 10 مصابين، وبمستشفى الحمام 8 مصابين، ومصابين اثنين بمستشفى مطروح العام.

خروج 5 حالات من مستشفى الحمام تم توفير سيارة لنقلهم إلى ذويهم

وأوضحت البيانات أن الحالات جميعها مستقرة ولا يتبقى سوى حالة واحدة تحت الملاحظة بمستشفي الحمام وتحويل حالة إلى الإسكندرية وتحسن وخروج خمس حالات تم توفير سيارة لنقلهم لذويهم بمطروح.

أما بمستشفي الضبعة فقد تم دخول 25 حالة وكلها إصابات بسيطة وحالاتهم مستقرة وتم تحسن وخروج 20 حالة وباقي خمس حالات تحت الملاحظة.

كان حادث انقلاب عربات قطار مطروح الإسكندرية في الساعة الخامسة والنصف بعد عصر اليوم الخميس بمنطقة سيدى عبد الرحمن، وأسفر عن إصابة عدد 45 شخصا، وذلك بمشاركة 13 سيارة إسعاف قد توجهت فور الحادث إلى موقعه بسيدى عبد الرحمن، مع تجهيز المستشفيات القريبة لاستقبال جميع الحالات والاطمئنان على تواجد الأطقم الطبية بالمستشفيات لتقديم الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة لمصابى الحادث ومتابعة غرفة عمليات المحافظة ومديرية الصحة لمستجدات الحادث أول بأول.

وكان اللواء خالد شعيب محافظ مطروح قد توجه فور وقوع حادث انقلاب عربات قطار الإسكندرية مطروح في الساعة الخامسة والنصف بعد عصر اليوم الخميس بمنطقة سيدى عبد الرحمن إلى مستشفى الضبعة المركزى للاطمئنان على مصابى الحادث يرافقه المحاسب محمد أبو غنيمة السكرتير العام، حيث تمت متابعة جهود إسعاف المصابين وتقديم جميع الرعاية الطبية والصحية اللازمة لهم، متمنيا لهم الشفاء العاجل.