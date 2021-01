خروج 13 شركة من قائمة إعادة التأمين الجديدة لعام 2021 منهم 3 مؤسسات أمريكية

وشهدت قائمة إعادة التأمين الجديدة لعام 2021 خروج شركة Dongbu Insurance Co. Ltd الكورية الجنوبية، وكذلك شركة MAPFRE RE الإسبانية.

خرجت 13 شركة إعادة تأمين من قائمة إعادة التأمين الجديدة لعام 2021 والتى أصدرتها الهيئة العامة للرقابة المالية، وشملت تلك الشركات شركة Ocean International Reinsurance Company من باربادوس وتصنيفها الائتمانى A من مؤسسة A.M BEST ، وشركة KFH Takaful Insurance Company الكويتية، بجانب شركة ACR ReTakaful Berhad (ACR ReTakaful) من دول سيراليون وتصنيفها الائتمانى B++ من مؤسسة ستاندرد آند بورز S&Ps، بجانب شركة Asia CapitaL Rereinsurance group pte ltd من دولة سيراليون وتصنيفها الائتمانى A- من مؤسسة ستاندرد آند بورز S&Ps.

خروج شركة العين الأهلية الإماراتية للإعادة

وشهدت قائمة إعادة التأمين الجديدة لعام 2021 خروج شركة Dongbu Insurance Co. Ltd الكورية الجنوبية، وكذلك شركة MAPFRE RE, Compania de Reaseguros الإسبانية وتصنيفها الائتمانى A- من مؤسسة ستاندرد آند بورز S&Ps، و A- من مؤسسة AM Best، فضلا عن شركة Milli Re التركية وتصنيفها الائتمانى B+ من مؤسسة AM Best .

ووفقا للقائمة أيضا فقد خرجت شركة العين الأهلية الإماراتية لإعادة التأمين، وشركة Swiss Re Corporate Solution Ltd (branch فى الإمارات وتصنيفها الائتمانى AA- من مؤسسة ستاندرد آند بورز S&Ps، و A+ من مؤسسة AM Best، وشركة AXA Corporate Solutions Assurance الإنجليزية وتصنيفها الائتمانى AA- من مؤسسة ستاندرد آند بورز S&Ps.

3 شركات أمريكية تخرج من قائمة إعادة التأمين

كما خرج من سوق التأمين المصرية ثلاث شركات إعادة تأمين أمريكية وهى GBG Insurance limited USA وتصنيفها الائتمانى B++ من مؤسسة AM Best ، وشركة MetLife Insurance Ltd الأمريكية وتصنيفها الائتمانى A+ من مؤسسة ستاندرد آند بورز S&Ps، وشركة Navigators International Insurance Company Ltd الأمريكية وتصنيفها الائتمانى A من مؤسسة ستاندرد آند بورز S&Ps، و A من مؤسسة AM Best .

وألزمت ضوابط إعادة التأمين التى أصدرتها هيئة الرقابة المالية فى عام 2014 الشركات العاملة فى مجال تأمينات الأشخاص، ففى حال تجاوزت نسبة إعادة التأمين 30 % من إجمالى الأقساط، فيجب ألا يزيد حجم عمليات إعادة التأمين السارية لدى معيد تأمين واحد على 30 % من إجمالى محفظة إعادة التأمين، وألا يزيد حجم عمليات إعادة التأمين السارية لدى معيد تأمين وغيره من معيدى التأمين الخاضعين للسيطرة الفعلية لشخص اعتبارى واحد، على 40 % من إجمالى محفظة إعادة التأمين.