خروج مرشح السعودية.. سباق قيادة منظمة التجارة العالمية ينحصر بين نيجيرية وكورية

انحصر سباق قيادة منظمة التجارة العالمية بين وزيرة المالية النيجيرية السابقة نجوزي أوكونجوإيويالا، ووزيرة التجارة الكورية الجنوبية يو ميونج هي، بعد خروج مرشحي السعودية وبريطانيا وكينيا.

ويضمن هذا للمنظمة تولي امرأة قيادتها للمرة الأولى في تاريخها البالغ 25 عاما.

وقالت منظمة التجارة العالمية اليوم الخميس إن الامرأتين هما المرشحتان المتبقيتان لمنصب المدير العام بعد تقلص عدد المتنافسين من خمسة إلى اثنين، وفقا لرويترز.

وسيحل الفائز محل البرازيلي روبرتو أزيفيدو، الذي استقال قبل عام من الموعد المتوقع في نهاية أغسطس.

وقال كيث روكويل المتحدث باسم المنظمة للصحفيين لدى إعلانه النتيجة بمقر المنظمة في جنيف “كلتا الامرأتين اللتين وصلتا إلى الجولة النهائية مؤهلتان جيدا بشكل لافت للنظر. هذا أمر أقره الجميع”.

سبق أن عملت أوكونجو-إيويالا (66 عاما) وزيرة للمالية والخارجية في نيجيريا، وهي خبيرة اقتصادية متخصصة في التنمية وتشغل في الوقت الحالي مقعدا بمجلس التحالف العالمي للقاحات والتحصين جافي.

وتقول إن على منظمة التجارة الاضطلاع بدور في مساعدة الدول الأشد فقرا للحصول على عقاقير ولقاحات كوفيد-19.

أما يو (53 عاما) فهي وزيرة التجارة في كوريا الجنوبية وترتكز دعايتها للفوز بالمنصب على خبرتها في إدارة السياسة التجارية خلال أوقات عصيبة بعد أن أبرمت اتفاقات مع الولايات المتحدة والصين وآخرين، فضلا عن دعمها للقواعد العالمية.

خروج مرشح السعودية

وخرجت وزيرة الرياضة الكينية أمينة محمد ومستشار الديوان الملكي السعودي محمد التويجري ووزير التجارة الدولية البريطاني السابق ليام فوكس من السباق بعد عدم تمكنهم من الفوز بدعم كاف من أعضاء المنظمة البالغ عددهم 164.

ومن المقرر أن تجري المنظمة جولة تصويت ثالثة وأخيرة في الفترة من 17 إلى 27 أكتوبر بهدف تنصيب مدير عام جديد بحلول أوائل نوفمبر، وهو نفس الوقت الذي تشهد فيه الولايات المتحدة أيضا انتخابات رئاسية.

وسيواجه المرشح الفائز تحديات جساما في ظل تصاعد التوترات العالمية والحماية التجارية في خضم إغلاقات مكافحة كوفيد، ولاسيما بين الصين وإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فضلا عن الضغوط للدفع بإصلاحات.

وقال روكويل إنه من المقرر اختتام مفاوضات المنظمة بشأن خفض الدعم المرتبط بصيد الأسماك في ديسمبر، مضيفا: “من الواضح أن من ستتولى هذا المنصب أيا كانت، ستكون لديها مهام كثيرة جدا من اليوم الأول”.