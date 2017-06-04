خروج قطار عن القضبان يوقف الحركة بخط القاهرة – شبين الكوم

توقفت حركة القطارات على خط (القاهرة – شبين الكوم) عقب خروج القطار القادم من القاهرة متجها إلى طنطا مرورا بمدينة شبين الكوم عن القضبان بمحطة السكة الحديد بأشمون دون وقوع أية إصابات.

وكانت غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام لمحافظة المنوفية، تلقت بلاغا يفيد خروج القطار عن قضبان السكة الحديد فور خروجه من محطة السكة الحديد بأشمون، فانتقلت على الفور قوات الشرطة وسيارات الإسعاف وتبين أن القطار خرج عن القضبان فور خروجه من محطة أشمون بسبب عدم التحويل الكامل للشريط الحديدي.

وجار إعادة القطار على القضبان لاستكمال رحلته لطنطا مرورا بشبين الكوم وعودة الحركة على الخط لطبيعتها.