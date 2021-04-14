خروج عربتي قطار بالقرب من محطة منيا القمح في الشرقية (فيديو)

خرجت عربتا قطار عن القضبان مساء الأربعاء بالقرب من محطة منيا القمح بمحافظة الشرقية.

وأكد الإعلامي أحمد موسى عبر برنامجه “على مسؤوليتي” الواقعة، مشيرا إلى وجود أنباء عن وجود مصابين.

وضعت وزارة النقل، مؤخراً برنامج لصالح هيئة السكة الحديد بدء تطوير 3 خطوط من إجمالىالشبكة الحالية، بداية من العام المقبل 2022، وحتى عام 2025 ، بتكلفة تصل 436 مليون جنيهبتمويل محلى من إيرادات الهيئة.

والخطوط الثلاثة تشمل « طنطا – المنصورة – دمياط»، و« الجيزة – بنى سويف»،والأخير خط سكة حديد « كفر الدوار – المناشى – ايتاى البارود» بطول 67 كم متر طولى.

وأعمال التطوير تشمل إجراء تجديد شامل للبنية الأساسية، وتتوزع التكلفة وفقا لفترةالتنفيذ صرف مبلغ بقيمة 220 مليون جنيه خلال عام 2022 – 2023، وصرف 182 مليوناً خلالعام 2023- 2024، وآخر عام سيصرف 33.9 مليون جنيه.

والتكلفة تتضمن تطوير السكة على طول المسافة، إلى جانب شراء فلنكات خرسانية،وتطوير عدد من داخل ومخارج المزلقانات، بهدف تسريع مواعيد الرحلات.

وتم الموافقة على البرنامج المذكورة سلفا، وجارى تحديد مصدر التمويل، والذى منالمتوقع ان يتم سحبه من بنك الاستثمار القومى ووضع فترة محددة لسداده من إيرادات الهيئة، والتىسترفع نتيجة زيادة المقاعد والقدرة على استقبال كافة الركاب.

وحجم استثمارات الهيئة خلال العام المالى 2020/ 2021 يصل إلى 14.9 مليار جنيه، ومن بين المشروعات المستهدف تنفيذها، تحديد وتطوير 500 كيلومتر من البنيةالأساسية للشبكة، وعمل ازدواج لعدد من الخطوط والوصلات المتفرعة من الخطوط الرئيسية الواقعةفى نطاق محافظات الوجه البحرى، والقريبة من الموانئ البحرية، فضلا عن التوسع فى شراء قطعالغيار وعمل الصيانة اللازمة للأسطول الحالي.

وتم تخصيص مبلغ بقيمة 2 مليار جنيه لتلبية احتياجات الورشمن قطع الغيار، بدلا من 3 مليارات كان مستهدفا تخصيصها، ومستهدف أيضا تطوير وتحديث100 مزلقان على كل الخطوط، بتكلفة تصل إلى 1.5 مليار جنيه خلال عامين، وسيتم طرح المشروععلى مراحل.

ويبلغ عدد المزلقانات على طول شبكة السكة الحديد 1332، وكانت وزارة النقل قد أعلنت فى الفترةالماضية إنهاء الأعمال المدنية لعدد 693 مزلقاناً والتطوير الشامل بتركيب نظم التحكم والتشغيل فى435 منها، بتكلفة 1.2 مليار جنيه، كما أنها تستهدف تنفيذ مشروعات أخرى بتكلفة 55 مليارا، إلىجانب ما تم صرفه خلال الخمس سنوات الماضية بقيمة 56 مليارًا.

وسجلت إيرادات الهيئة العامة لسكك حديد مصر بقطاع نقل الركاب نموا بنسبة %17.6 مسجلة 2 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2019 مقارنة مع 1.7 مليار جنيه إيرادات نفس الفترة عام 2018.

وبحسب تقرير نشرته «المال» مؤخراً، فإن أسطول هيئة السكة الحديد، يصل إلى 820 جرارا، موزعةوفقا لبلد المنشأ بواقع 342 قاطرة ألمانية، و298 كندية و150 أمريكية، و30 إسبانية، فيما يبلغ عددعربات نقل الركاب المكيفة 3500 وتتراوح سرعتها من 90 إلى 120 ك/ ساعة.